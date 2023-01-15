سامسونج للإلكترونيات تعلن عن عروض"سنة جديدة .. بداية ذكية" على مجموعتها من الأجهزة المتصلة

الوكيل الإخباري - للاحتفال بالعام الجديد وإتاحة الفرصة للزبائن للبدء بتحقيق أهدافهم للعام، أعلنت سامسونج للإلكترونيات عن عروض حصرية تحت شعار "سنة جديدة .. بداية ذكية"،على مجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة لتشجيع زبائنها على التسوق بذكاء لهذا العام.

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وتتيح أجهزة سامسونج وخصائصها المبتكرة للزبائن، تحويل البيئة المحيطة بما يتوافق مع الاحتياجات الفردية بكفاءة وإنتاجية وراحة، للاستفادة أكثر من أوقاتهم.



وتشتمل حلول سامسونج على الوظائف المدمجة في تطبيق SmartThings والتي تضمن الاتصال بمستوى استثنائي عبر جميع الأجهزة الإلكترونية. وأحدث هذا الابتكار المتاح للمستهلكين ثورة شاملة في استخدام أجهزة التلفاز والهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية براحة غير مسبوقة، حيث أصبح بإمكانهم توصيل أجهزتهم مع منصة واحدة، وتوفير فرص الاتصال وإدارة الأجهزة ببساطة.



وقال رئيس قسم التسويق المؤسسي لدى شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي، محمد عبدالله: "إننا نرى في العام الجديد الوقت المناسب لتذكير زبائننا والمستهلكينباتخاذ القرارات التي تعزز صحتهم للارتقاء بحياتهم.

وبما أن سامسونج تعد شركة رائدة في هذا المجال، فإننا نحرص على تشجيع زبائنناعلى ترقية منازلهم، لجعلها أكثر ذكاءً، وذلك من خلال مجموعة من العروض الحصرية."

وتعمل أحدث المنتجات من سامسونج على تحويل المنازل إلى منظومات متصلة عند تشغيلها، لتسهم في إعادة تعريف المعنى الحقيقي للحياة الأكثر ذكاءً. وبما أنها الأفضل في السوق، تؤدي هذه الأجهزة الإلكترونية إلى تحسين الصحة والتواصل مع أفراد الأسرة والعمل من المنزل، وتلبية الاستخدامات المتنوعة للأسرة بأكملها، ما يؤدي إلى تبسيط الحياة اليومية للمستهلكين.



وتقدم سامسونج صفقات حصرية وعروضاً جذابة لزبائنها في الأردن لبدء العام الجديد 2023 بمنزل متصل وأذكى. وستكون تخفيضات الأسعار على منتجات مختارة من سامسونج، بدءاً من الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية وحتى أجهزة التلفاز وأجهزة الترفيه المنزلي.

وللتسوق بذكاء هذا العام، تدعو سامسونج زبائنها لاستكشاف العروض الرائعة على الأجهزة المتوافقة مع تطبيق SmartThings في متجر سامسونج الإلكتروني www.samsung.com/newyearnewyou.

كذلك، تقدم سامسونج نسبة خصم تصل لغاية 29% بالإضافة إلى سماعات موديل Sound Bar B650، عند شراء موديلات محددة من أجهزة تلفاز سامسونج عند الشراء عن طريق مختلف نقاط البيع التابعة للشركة، والمتضمنة معارض وكلاء الشركة الرسميين وموزعيها المعتمدين في جميع مدن ومحافظات المملكة.



وتشتمل حملة العروض على أجهزة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء التي يتم شراؤها عبر متجر سامسونج الإلكتروني من الحادي عشر وحتى الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني الحالي، على نسبة خصم 10% تمنح لمشتري الجهاز اللوحي من موديل Tab A8 Wifi/LTE وسماعات Galaxy Buds2 Pro.

هذا وتتضمن الحملة أيضاً عروضاً وخصومات حصرية “Flash Sale”، تتمثل بنسبة خصم تصل لغاية 14% عند شراء هاتفGalaxy Z Fold 4 الذكي لون بيج، ونسبة خصم 50% عند شراء موديلات محددة من أغطية هواتف سامسونج الواقية.

وسيحصل كل من مشتري موديلات محددة من هواتف سامسوج الذكية عبر متجر سامسوج الإلكتروني، على قسائم شرائية بقيم مختلفة بواقع قسيمة لكل منهم.



أمّا مشتري ساعات سامسونج Galaxy Watch 5 مقاس 40mm، فسيحصلون على نسبة خصم 50% على أحزمة الساعة من سامسونج.

هذا ويمكن للزبائن والمستهلكين اقتناء ما يحلو لهم خلال فترة الحملات في السنة الجديدة 2023 مع سامسونج. ولتنزيل تطبيق SmartThings، يرجى زيارة الرابط: https://www.samsung.com/ae/smartthings/do-the-smartthings.