سامسونج للإلكترونيات تُعلن عن قيادات جديدة في قطاع تجربة الأجهزة

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن تعيين تي إم روه، رئيس قطاع تجربة الأجهزة المحمولة، في منصب رئيس بالإنابة لقطاع تجربة الأجهزة.

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كما أعلنت الشركة عن تعيين وون-جون تشوي في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات لقطاع تجربة الأجهزة المحمولة، وهو منصب مستحدث ضمن الهيكل التنظيمي للشركة.



تم تعيين تي إم روه رئيساً بالإنابة لقطاع تجربة الأجهزة، إلى جانب دوره الحالي كرئيس لقطاع تجربة الأجهزة المحمولة؛ وقد شغل سابقاً منصب الرئيس ورئيس قطاع تجربة الأجهزة المحمولة، بالإضافة إلى رئاسته لمركز التصميم المؤسسي.



تم تعيين وون-جون تشوي رئيساً للعمليات في قطاع تجربة الأجهزة المحمولة، إلى جانب مهامه الحالية كرئيس لمكتب البحث والتطوير ورئيس لفريق العمليات العالمية ضمن القطاع ذاته؛ وقد شغل سابقاً منصب الرئيس ورئيس مكتب البحث والتطوير ورئيس فريق العمليات العالمية في القطاع.