سامسونج للإلكترونيات تعلن عن مكنسة Bespoke Jet مع توسيع تشكيلة أجهزتها العصرية

الوكيل الاخباري - أعلنت سامسونج للإلكترونيات المحدودة عن مكنسة Bespoke Jet التي تم الكشف عنها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية.

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وقامت سامسونج بعرض مجموعة كاملة من الأجهزة المصممة حسب الطلب في الحدث، بما في ذلك عدد من المنتجات الجديدة، مثل المكنسة الكهربائية اللاسلكية Bespoke Jet وغسالة ومجفف وفق نفس المفهوم، لتضمن توافر هذه الخدمة لمختلف احتياجات المنزل.



ويمثل الخط الجديد أفضل ما تقدمه سامسونج، حيث يجمع بين التصميمات المناسبة للأذواق الشخصية، والتقنيات الفريدة التي تلهم على التوصل إلى طرق جديدة تماماً للحياة.





توفر المكنسة الكهربائية Bespoke Jet أداء تنظيف قوياً وأناقة لغرفة المعيشة، بينما تضمن الغسالة والمجفف المصممان حسب الطلب تحويل إجراءات الغسيل إلى ممارسات أذكى وأسهل.



وقال كانغيوب لي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم المبيعات والتسويق لأعمال الأجهزة الرقمية في سامسونج للإلكترونيات: "لم يتم تصميم مفهوم "Bespoke" للمطبخ فقط، بل نعتقد أن المستهلكين يجب أن يتمتعوا بحرية تامة لتصميم منازلهم بالكامل وفق أذواقهم الشخصية، وبما يتناسب مع احتياجات أسلوب حياتهم.

ومن شأن هذا التوسع في التشكيلة أن يساعد المستهلكين على إنشاء مساحات معيشية تعكس أذواقهم والجوانب الجمالية التي يفضلونها، باستخدام ابتكارات وتقنيات ساسونج التي تحقق لهم أهدافهم".



مكنسة Bespoke Jet

تم طرح المكنسة الكهربائية اللاسلكية بتقنية Bespoke Jet لأول مرة في معرض Bespoke Home في العام 2021، لتصل بعد ذلك إلى الأسواق العالمية في العام 2022، حاملة معها الابتكار المصمم حسب الطلب إلى غرفة المعيشة.



ونظراً لتميزها بخاصية All-in-One Clean Station من سامسونج، فإن هذه المكنسة تقوم بالأعمال الروتينية للحفاظ على منزلك نظيفاً وصحياً. وحال الإنتهاء من التنظيف، يمكن للمستخدمين ببساطة وضعها على المحطة الخاصة بها، لتتولى تلقائياً إفراغ كيس الغبار والبدء في الشحن.



وتتميز المكنسة أيضاً بتصميم حديث وفريد وقوي وخفيف الوزن، لتوفر للعائلات حلاً شاملاً للتنظيف. وتعمل بقوة 210 واط عند الشفط، وتستخدم نظام ترشيح متعدد الطبقات بما يساعدها على التقاط 99.999% من الغبار الناعم، لتوفر بذلك تجربة تنظيف أكثر قوة، ولكن بطريقة أبسط للمنزل المعاصر.







وتتوافر المكنسة بثلاثة ألوان، وهي الأزرق الداكن والأبيض القاتم والأخضر الخشبي، وهي الألوان التي تسمح للمستخدمين بوضع المكنسة الكهربائية في المكان الذي يرغبون فيه من دون التأثير سلباً على مظهر الديكور العام في مختلف أرجاء منازلهم.



وللمزيد من المعلومات حول مجموعة منتجات Bespoke، يرجى زيارة: https://samsung.com/bespoke



