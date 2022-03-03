الخميس 03-03-2022
الوكيل الاخباري

حالة الطرق حتى الـ 3:00 عصرا - أسماء

20 مليار دولار خسائر روسيا يوميا جراء غزو أوكرانيا

رئيس وزراء اسبق: بهذه الطريقة نوفر فرص عمل ونقضي على البطالة

الحكومة تبحث للكفاءات الأردنية فرص عمل في دولة الكويت

توضيح آلية شمول مشتركي أنظمة الطاقة الشمسية بالتعرفة الكهربائية المدعومة

بالفيديو .. أمطار آذار تهطل على العاصمة عمّان

التعليم العالي تعلن عن توقف مبرمج لخدماتها الإلكترونية

الأردن ودول عربية تصوّت ضد روسيا بالأمم المتحدة -أسماء

الرئيس الأوكراني: مقتل 9 آلاف جندي روسي خلال أسبوع

إطلاق برنامج الشراكة المؤسسية بين الأردن والمانيا

الخميس، 03-03-2022 02:11 م

سامسونج للإلكترونيات تعلن عن مكنسة Bespoke Jet مع توسيع تشكيلة أجهزتها العصرية

1-1_01_


الوكيل الاخباري - أعلنت سامسونج للإلكترونيات المحدودة عن مكنسة Bespoke Jet التي تم الكشف عنها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية.

اضافة اعلان

 

وقامت سامسونج بعرض مجموعة كاملة من الأجهزة المصممة حسب الطلب في الحدث، بما في ذلك عدد من المنتجات الجديدة، مثل المكنسة الكهربائية اللاسلكية Bespoke Jet وغسالة ومجفف وفق نفس المفهوم، لتضمن توافر هذه الخدمة لمختلف احتياجات المنزل.


ويمثل الخط الجديد أفضل ما تقدمه سامسونج، حيث يجمع بين التصميمات المناسبة للأذواق الشخصية، والتقنيات الفريدة التي تلهم على التوصل إلى طرق جديدة تماماً للحياة.

 


 

توفر المكنسة الكهربائية Bespoke Jet أداء تنظيف قوياً وأناقة لغرفة المعيشة، بينما تضمن الغسالة والمجفف المصممان حسب الطلب تحويل إجراءات الغسيل إلى ممارسات أذكى وأسهل.


وقال كانغيوب لي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم المبيعات والتسويق لأعمال الأجهزة الرقمية في سامسونج للإلكترونيات: "لم يتم تصميم مفهوم "Bespoke" للمطبخ فقط، بل نعتقد أن المستهلكين يجب أن يتمتعوا بحرية تامة لتصميم منازلهم بالكامل وفق أذواقهم الشخصية، وبما يتناسب مع احتياجات أسلوب حياتهم.

 

ومن شأن هذا التوسع في التشكيلة أن يساعد المستهلكين على إنشاء مساحات معيشية تعكس أذواقهم والجوانب الجمالية التي يفضلونها، باستخدام ابتكارات وتقنيات ساسونج التي تحقق لهم أهدافهم".

 


مكنسة Bespoke Jet
تم طرح المكنسة الكهربائية اللاسلكية بتقنية Bespoke Jet لأول مرة في معرض Bespoke Home في العام 2021، لتصل بعد ذلك إلى الأسواق العالمية في العام 2022، حاملة معها الابتكار المصمم حسب الطلب إلى غرفة المعيشة.


ونظراً لتميزها بخاصية All-in-One Clean Station من سامسونج، فإن هذه المكنسة تقوم بالأعمال الروتينية للحفاظ على منزلك نظيفاً وصحياً. وحال الإنتهاء من التنظيف، يمكن للمستخدمين ببساطة وضعها على المحطة الخاصة بها، لتتولى تلقائياً إفراغ كيس الغبار والبدء في الشحن.


وتتميز المكنسة أيضاً بتصميم حديث وفريد وقوي وخفيف الوزن، لتوفر للعائلات حلاً شاملاً للتنظيف. وتعمل بقوة 210 واط عند الشفط، وتستخدم نظام ترشيح متعدد الطبقات بما يساعدها على التقاط 99.999% من الغبار الناعم، لتوفر بذلك تجربة تنظيف أكثر قوة، ولكن بطريقة أبسط للمنزل المعاصر.

 



وتتوافر المكنسة بثلاثة ألوان، وهي الأزرق الداكن والأبيض القاتم والأخضر الخشبي، وهي الألوان التي تسمح للمستخدمين بوضع المكنسة الكهربائية في المكان الذي يرغبون فيه من دون التأثير سلباً على مظهر الديكور العام في مختلف أرجاء منازلهم.


وللمزيد من المعلومات حول مجموعة منتجات Bespoke، يرجى زيارة: https://samsung.com/bespoke


 




 

 


 

إقرأ ايضا
sound joy

HUAWEI Sound Joy: أول مكبر صوت ذكي محمول من هواوي تم تصميمه بالتعاون مع Devialet قريبًا في الأردن

zain_logo_BK

زين تواصل مبادراتها وتُطلق مكتبة رقمية لتعلّم لغة الإشارة الأردنية

Capital Bank Bell Ringing - image

كابيتال بنك الأردن يقرع جرس الافتتاح في ناسداك دبي احتفالاً بإدراج سندات قرض دائمة بـقيمة 100 مليون دولار

Darb Co.

دربكو توقّع اتفاقية لتوريد وتركيب أنظمة أوتوماتيكية لتنظيف الألواح الشمسية مع العملاق الصناعية

DSC04688 (1)

شركة هواوي تتعاون مع شركة مانجا للإنتاج لتقديم تجارب جديدة وفريدة من نوعها عبر تطبيقاتها

MKT_P50 Pro_Product KSP Shoot_Angle 2 of back camera_Cocoa Gold_CN copy

HUAWEI P50 Pro:أفضل هاتف مزود بكاميرا بتصميم جمالي قريبًا في الأردن

أخبار متعلقة
Galaxy_S22_Ultra_PR_main3

سامسونج جالكسي S22 Ultra يوفر تجربة السلسلة S الأكثر تميزاً في فئتها