سامسونج للإلكترونيات تعلن عن نتائجها للربع الثالث من عام 2024

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث المنتهي في 30 أيلول 2024.

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حققت الشركة إيرادات موحدة بلغت 79.1 تريليون وون كوري، بزيادة قدرها 7% مقارنة بالربع السابق، مدفوعة بإطلاق نماذج جديدة من الهواتف الذكية وزيادة مبيعات منتجات الذاكرة عالية الجودة. وانخفض الربح التشغيلي إلى 9.18 تريليون وون كوري، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تكاليف استثنائية، بما في ذلك تقديم حوافز في قسم حلول الأجهزة (DS).



وأدى ارتفاع قيمة الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي إلى تأثير سلبي على الربح التشغيلي للشركة بمقدار حوالي 0.5 تريليون وون كوري مقارنة بالربع السابق.



وفي الربع الأخير، قد تواجه الطلبات على الذاكرة للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر بعض التباطؤ، ولكن النمو في مجال الذكاء الاصطناعي سيحافظ على مستويات طلب قوية. وفي ظل ذلك، ستركز الشركة على تعزيز مبيعات الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي ('HBM') والمنتجات التي تتميز بقيمة مضافة عالية. ويهدف قسم 'Foundry Business' إلى زيادة حجم الطلبات من خلال تحسين تقنيات العمليات المتقدمة. وتتوقع شركة 'Samsung Display Corporation (SDC)' استمرار الطلب على المنتجات الرائدة من العملاء الرئيسيين، مع تبني نظرة محافظة نوعاَ ما تجاه أدائها. كما ستواصل وحدة 'Device eXperience (DX)' التركيز على المنتجات الفاخرة، ولكن من المتوقع أن تنخفض المبيعات قليلاً مقارنة بالربع السابق.



وفي عام 2025، ستركز الشركة على تعزيز تنافسيتها في التقنيات المتقدمة وترسيخ ريادتها في المنتجات الفاخرة وقدرات الذكاء الاصطناعي وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي المستمرة. وسيعمل قسم 'DS' على تلبية الطلب على المنتجات المتميزة المستندة إلى تقنيات متقدمة ومنتجات ذات قيمة مضافة عالية مثل 'HBM' و'خوادم SSD'، بالإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة للاستفادة من الإنتاج الضخم لعملية التصنيع بتقنية 2 نانومتر (nm) 'Gate-All-Around (GAA)' لاكتساب عملاء جدد. وستسعى 'Samsung Display Corporation (SDC)' إلى الحفاظ على ريادتها في فئة المنتجات الفاخرة وتوسيع مجموعة منتجاتها. كما ستواصل وحدة 'Device eXperience (DX)' تقديم تجارب استثنائية للعملاء من خلال ميزات الذكاء الاصطناعي المحسّنة وربط المنتجات.



ومع أكثر من 500 مليون منتج متنوع يتم توصيله للمستهلكين حول العالم سنوياً، تقوم الشركة بتخصيص تقنياتها في الذكاء الاصطناعي لكل منتج لتتمكن من قيادة السوق بفعالية. ومن خلال الاستفادة من منصة ‘SmartThings’ التي تضم 360 مليون مستخدم، وما تتميّز بع من قدرات في الذكاء الاصطناعي للمنتجات، والذكاء المكاني، والتخصيص، تخطط الشركة لترسيخ مكانتها في منازل المستقبل، حيث سيكون الذكاء الاصطناعي واسع الانتشار. وفي عصر الذكاء الاصطناعي للمنازل، ستركز الشركة على أمان منتجاتها، وتسهيل الاتصال بين الأجهزة، وتطوير تقنيات ذكية لتوفير الطاقة والوقت، وتحسين صحة ورفاهية المستخدمين وعائلاتهم.



الذاكرة تحقق نمواً في الإيرادات في الربع الثالث

حققت وحدة 'DS' إيرادات موحدة بلغت 29.27 تريليون وون كوري وأرباح تشغيلية بلغت 3.86 تريليون وون كوري في الربع الثالث.



أما بالنسبة لأعمال الذاكرة، فقد كان الطلب قوياً على خوادم الذكاء الاصطناعي والخوادم التقليدية، حيث واصلت شركات مراكز البيانات والتكنولوجيا الكبرى الاستثمار. ومع ذلك، كان الطلب على الأجهزة المحمولة ضعيفاً نسبياً نتيجة لتعديلات المخزون من قبل بعض العملاء، كما تأثرت حالة العرض والطلب إلى حد ما بزيادة توريد المنتجات القديمة في السوق الصينية.



كما ركزت الشركة على الاستجابة الفعّالة للطلب على منتجات الذكاء الاصطناعي والخوادم، مع العمل على التخلص من المخزون القديم للمنتجات السابقة بهدف تحسين مستويات ومزيج المخزون بشكل أكبر. ونتيجة لذلك، حققت الشركة نمواً كبيراً في الإيرادات مقارنة بالربع السابق في كل من 'HBM' و'DDR5' و'Server SSD'.



ومع ذلك، انخفض الأداء بسبب تراجع استرداد خسائر تقييم المخزون مقارنة بالربع السابق، وتكاليف استثنائية مثل تقديم الحوافز، بالإضافة إلى تأثيرات العملة نتيجة ضعف الدولار.



وفي الربع الأخير، من المتوقع أن تستمر اتجاهات الطلب التي شهدتها الشركة في الربع السابق. وتعتزم الشركة تسريع التحوّل إلى التقنيات المتقدمة في خطوط الإنتاج القديمة وتهدف إلى تعزيز أسس أعمالها من خلال إكمال عملية تحسين مستويات ومزيج المخزون بحلول نهاية العام.



أما بالنسبة لذاكرة 'DRAM'، تخطط الشركة لتوسيع المبيعات بالتزامن مع زيادة قدرة 'HBM'، وتسريع التحول إلى تقنية '1b’ نانومتر لذاكرة 'DDR5'للخوادم، وتوسيع نسبة مبيعات الوحدات عالية الكثافة التي تعتمد على '32Gb DDR5' بشكل نشط. أما بالنسبة لذاكرة 'NAND'، فستعمل الشركة على توسيع مبيعات الجيل الثامن '(V8)' المبنية على 'PCIe Gen5'، وتخطط للبدء في الإنتاج الضخم لمنتج بسعة 64 تيرابايت لسوق الخلايا الرباعية '(QLC)'، الذي يتمتع بإمكانات نمو عالية.



وبالنظر إلى عام 2025، من المرجح أن تظل استثمارات مراكز البيانات والشركات قوية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يستمر الطلب القوي على الخوادم التقليدية بالإضافة إلى خوادم الذكاء الاصطناعي بشكل مستقر.



وبالنسبة لذاكرة 'DRAM'، تخطط الشركة لتوسيع مبيعات'HBM3E' وزيادة نسبة المنتجات الفاخرة مثل وحدات 'DDR5' بسعة 128 جيجابايت أو أكثر للخوادم و 'LPDDR5X' للأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والخوادم وغيرها. أما بالنسبة لذاكرة 'NAND'، فستستجيب الشركة بفاعلية لاتجاه المنتجات عالية الكثافة المعتمدة على منتجات 'QLC'، بما في ذلك وحدات 'SSD' بسعة 64 تيرابايت و128 تيرابايت، وستعزز ريادتها في سوق 'PCIe Gen5' من خلال تسريع الانتقال التقني من الجيل السادس '(V6)' إلى الجيل الثامن '(V8)'.



كما حقق قسم أعمال 'System LSI' نمواً طفيفاً في المبيعات، لكن الأرباح تراجعت بسبب ارتفاع التكاليف الاستثنائية. وشهدت شحنات 'System-on-chip (SoC)' زيادة مع اعتماد المنتجات الرائدة في طرازات جديدة لأحد العملاء الرئيسيين. كما تأثرت مبيعات مستشعرات الصور بتراكم المخزون خلال النصف الأول من العام، ما أدى إلى بعض التعديلات، بينما توسعت مبيعات 'display driver IC (DDI)' مع إطلاق طرازات جديدة من قبل العملاء الرئيسيين.



كما ستواصل الشركة في الربع الأخير توسيع إمدادات 'Exynos 2400' مع زيادة اعتمادها من قبل العملاء، لكن من المتوقع أن يستمر ضعف الطلب على مستشعرات الصور. وبالنسبة لمشغلات 'DDI'، يركز قسم 'System LSI' على مجالات النمو، مثل توسيع منتجات 'OLED' الموجهة لتكنولوجيا المعلومات.



وبالنظر إلى عام 2025، من المتوقع أن يبقى زخم الذكاء الاصطناعي على الأجهزة قوياً، وستركز الشركة على اقتناص الفرص في مجالات مثل 'SoCs' والكاميرات. ويخطط قسم 'System LSI' للتركيز على توريد 'SoCs' للمنتجات الرائدة لأحد العملاء الرئيسيين، مع الاستعداد لمنتجات الجيل القادم بتقنية 2 نانومتر. وستعمل مستشعرات الصور على زيادة توريد المنتجات الجديدة من خلال ميزات ‘HDR’، والاستهلاك المنخفض للطاقة، والتكبير، بينما ستسعى ‘DDIs’ إلى تطوير منتجات منخفضة الطاقة باستخدام عمليات متقدمة.



كما شهد قسم 'Foundry Business' انخفاضاً في أرباحه الإجمالية مقارنة بالربع السابق بسبب تأثير التكاليف الاستثنائية. ومع ذلك، نجح القسم في تحقيق أهداف الطلبات، لا سيما في التقنيات أقل من 5 نانومتر، وأطلق حزمة تصميم المعالجة (PDK) بتقنية 2 نانومترGAA، ما يمكّن العملاء من متابعة تصميمات منتجاتهم.



وفي حين قد يظل الطلب على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر ضعيفاً في الربع الرابع، فمن المتوقع أن يستمر الطلب القوي على الحوسبة عالية الأداء (HPC) والذكاء الاصطناعي. وسيعمل قسم 'Foundry Business' على استقطاب العملاء من خلال تحسين نضج عملية تقنية 2 نانومتر GAA، وسيواصل تطوير التكنولوجيا التنافسية وبنية التصميم لزيادة فرص الأعمال الإضافية.



وبالنظر إلى عام 2025، من المتوقع أن يشهد سوق المصانع نمواً بنسبة مزدوجة، مدفوعاً بتطبيقات الحوسبة عالية الأداء (HPC) والذكاء الاصطناعي في تقنيات التصنيع المتقدمة. ويهدف قسم 'Foundry Business' إلى توسيع الإيرادات من خلال التحسين المستمر للعوائد في التكنولوجيا المتقدمة، مع استقطاب عملاء رئيسيين عبر الإنتاج الضخم الناجح بتقنية 2 نانومتر. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يسهم دمج تقنيات التصنيع المتقدمة مع حلول التغليف في تطوير ‘HBM buffer die’، ما يسهم في جذب عملاء جدد في قطاعات الذكاء الاصطناعي وHPC.

قسم الشاشات المحمولة يسجل نتائج قوية؛ وسيحافظ على ريادته في السوق الفاخرة

حققت شركة 'SDC' إيرادات موحدة بلغت 8.0 تريليون وون كوري وأرباح تشغيلية بلغت 1.51 تريليون وون كوري في الربع الثالث.



وفي قطاع الشاشات المحمولة، حققت 'SDC' تحسناً متتابعاً في المبيعات والأرباح بفضل إطلاق المنتجات الرائدة لعملائها الرئيسيين. أما في قطاع الشاشات الكبيرة، فقد سجلت 'SDC' انخفاضاً طفيفاً في الأرباح التشغيلية، إلا أن حجم المبيعات تحسن عن الربع السابق، مدفوعاً بالطلب المستقر على منتجات التلفزيونات والشاشات. وفي الربع الأخير، تتوقع 'SDC' استمرار الطلب على المنتجات الرائدة من العملاء الرئيسيين، ونمو مبيعات منتجات تكنولوجيا المعلومات والسيارات. ومع ذلك، فإن توقعات الأداء لـ 'SDC' تعتبر متحفظة إلى حد ما مقارنة بالربع السابق، بسبب التحديات الناتجة عن زيادة المنافسة بين مصنّعي الشاشات.



وفي قطاع الشاشات الكبيرة، ستواصل 'SDC' السعي لزيادة المبيعات من خلال تلبية طلب الربع الأخير للعملاء الرئيسيين عبر تحسين كفاءة الإنتاج، وتهدف إلى الاستجابة لطلب المنتجات الجديدة في عام 2025 من خلال توفير الإمدادات في الوقت المناسب.



وفي عام 2025، ستواصل 'SDC' الحفاظ على ريادتها في أسواق الهواتف الذكية القابلة للطي والفاخرة، مستندة إلى تقنيات OLED المبتكرة والمحسّنة للأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كما ستعمل على تسريع انتشار منتجات تكنولوجيا المعلومات والسيارات لتوسيع وتنويع محفظة أعمالها.



وفي قطاع الشاشات الكبيرة، ستستمر 'SDC' في الاستفادة من ميزة الأداء التي توفرها لوحات QD-OLED لتعزيز مكانتها في سوق التلفزيونات الفاخرة. وبالنسبة للشاشات، ستعمل 'SDC' على توسيع تشكيلتها من خلال إضافة منتجات بدقة عالية وخيارات متنوعة لمعدلات التحديث، ما يهدف إلى ترسيخ ميزتها التنافسية في سوق شاشات الألعاب والدخول بقوة إلى سوق شاشات B2C.

أعمال MX تحقق نمواً سنوياً مزدوج الرقم في مبيعات المنتجات الرائدة

حققت أعمال'MX' و'Networks' إيرادات موحدة بلغت 30.52 تريليون وون كوري وأرباح تشغيلية بلغت 2.82 تريليون وون كوري في الربع الثالث.



كما نما الطلب العام على الهواتف الذكية بشكل طفيف حيث أدت آثار التضخم العالمي المتبقية إلى تباطؤ تعافي الإنفاق الاستهلاكي.



وسجلت أعمال 'MX' نمواً متتابعاً في كل من الإيرادات والأرباح التشغيلية، مدعومة بإطلاق منتجات جديدة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء. وزادت المبيعات، مع التركيز على الطرازات الرائدة، وبلغت الربحية مستويات تقترب من الأرقام المزدوجة، رغم ارتفاع تكاليف المواد نتيجة تحسين مواصفات المنتجات لتعزيز التنافسية.



أما في الربع الأخير، من المتوقع أن تؤدي العوامل الموسمية إلى تحقيق نمو متتابع في سوق الهواتف الذكية. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تزداد المنافسة في قطاع السوق الشامل نتيجة لارتفاع الطلب، خاصة في الأسواق الناشئة.



وستواصل أعمال 'MX' الحفاظ على مبيعات قوية لهواتفها الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل الأجهزة القابلة للطي وسلسلة ‘S24’، مع تقديم حملات ترويجية متنوعة استعداداً لموسم العطلات، بهدف تحقيق نمو سنوي مزدوج الرقم في مبيعات المنتجات الرائدة. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل 'MX' على توسيع مبيعات الأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء المرتبطة بموسم نهاية العام، خاصةً على المنتجات الفاخرة الجديدة التي تتمتع بأداء محسّن بشكل كبير، لدعم مبيعات وأرباح قسم 'MX'.



وفي عام 2025، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الكلي استقراراً نسبياً نتيجة تخفيضات أسعار الفائدة، ما يؤدي إلى نمو طفيف في سوق الهواتف الذكية. ومن المتوقع أن ينمو قطاع السوق الشامل إلى جانب الطلب على منتجات المنظومة المتكاملة، كما ستتوسع أسواق الساعات الذكية وسماعات ‘TWS’ مع تطبيقات أوسع لقدرات الذكاء الاصطناعي.



وستعمل وحدة أعمال 'MX' على تعزيز نمو المبيعات وتحسين الربحية بالتركيز على المنتجات الرائدة، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للطي والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء، مستندة إلى التطورات الإضافية في تقنيات ‘Galaxy AI’.



التركيز على النماذج الفاخرة وتوسيع الخدمات في قسم الشاشات المرئية

حققت أعمال 'Visual Display' والأجهزة الرقمية إيرادات موحدة بلغت 14.14 تريليون وون كوري وأرباح تشغيلية بلغت 0.53 تريليون وون كوري في الربع الثالث.



وشهد قسم 'Visual Display' تحسناً في الربحية مقارنةً بالربع السابق وبنفس الفترة من العام الماضي من خلال التركيز على مبيعات المنتجات الاستراتيجية مثل ‘Neo QLED’ و ‘OLED' والشاشات الكبيرة، بالإضافة إلى زيادة مبيعات الخدمات.



أما في الربع الأخير، من المتوقع أن يتعافى ال طلب في سوق التلفزيونات بفضل موسم الذروة في نهاية العام، وسط تزايد حدة المنافسة. ويخطط قسم 'Visual Display' لاستقطاب الطلب في موسم الذروة من خلال تعزيز برامج المبيعات عبر شراكات استراتيجية مع كبار شركاء التجزئة، مع التركيز على توسيع المبيعات وضمان الربحية عبر إبراز ميزات التلفزيونات من حيث الأمان، والتصميم، والمحتوى.