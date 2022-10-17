سامسونج للإلكترونيات تفوز بـ 42 جائزة في جوائز تميز التصميم الدولية 2022

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن فوزها بـ 42 جائزة، بما في ذلك جائزتان ذهبيتان، وخمس جوائز فضية، وأخرى برونزية، مع حضور بارز في 34 فئة من فئات المنتجات ضمن القوائم النهائية للمنتجات المرشحة للفوز في جوائز تميز التصميم الدولية 2022(IDEA).

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وتعدّ جوائز IDEA أحد أرقى برامج جوائز التصميم في العالم، وتنظمها جمعية المصممين الصناعيين الأمريكية (IDSA) التي تأسست في العام 1980، لتسليط الضوء على الإنجازات المحرزة في التصميم الصناعي وإبرازه وتقديره.

واختارت جوائز IDEA هذا العام الفائزين في 20 فئة من فئاتها، بما في ذلك المنزل، وتكنولوجيا المستهلك، والتفاعل الرقمي، واستراتيجية التصميم.

وشملت معايير التقييم الرئيسية أيضاً ابتكار التصميم، والمزايا التي يتمتع بها المستخدم، والفوائد العائدة على المجتمع، وما إلى ذلك.



وتعكس تصاميم منتجات سامسونج قيم الشركة المتطورة وتقنياتها المبتكرة، حيث تمّ الاعتراف بتقدم وتنوع تصاميمها التفاعلية والمتقدمة الخاصة بالمنطقة.

وفي تعليق له على هذا الإنجاز، قال جينسو كيم، نائب الرئيس التنفيذي في مركز التصميم المؤسسي التابع لشركة سامسونج إلكترونيكس: "نحرص دائماً على أن نقدم للمستهلكين تجربة محسّنة، بهدف تغيير اتجاهات المستهلكين وأنماط الحياة وتعزيز القيمة التي يحصلون عليها. وسنسعى باستمرار لتقديم تجارب مستدامة معززة بالابتكارات الإبداعية للمستهلكين."

وفازت منتجات "بيسبوك" بجائزتين ذهبيتين لتصاميمها القابلة للتخصيص، وتقديم تجارب المستخدم التي تتناسب مع أنماط الحياة المختلفة

كانت حزمة المطبخ الأمريكية المصممة حسب الطلب Bespoke (حزمة المطبخ الأمريكية المصممة حسب الطلب و FDRRF8000B)، والتي تشمل مجموعة من الأجهزة، بما في ذلك الثلاجة والفرن والميكروويف وغسالة الأطباق، والمتوافرة في قارة أمريكا الشمالية، أحد المنتجين الفائزين بالجوائز الذهبية.

واستناداً إلى فلسفة الأجهزة المصممة حسب الطلب Bespoke، والتي يتم تصميمها حسب المواصفات التي يفضلها ويطلبها المستخدم، فإنها توفر تجربة تصميم متكاملة لتحقيق الانسجام المطلوب في مساحة المطبخ.

ويعمل تصميم الثلاجة بأربعة أبواب (الباب الفرنسي)، وهي الثلاجة التي تم إطلاقها مؤخراً في أمريكا الشمالية على تعزيز راحة المستهلكين، وذلك من خلال توفير أبواب قابلة للاستبدال، ويمكن للمستخدمين اختيارها وفقاً للخصائص المفضلة والمناسبة لأسلوب حياتهم.

وتعمل المساحة المدمجة بالداخل، والمخصصة لتخزين المشروبات،على تقليل التلوث، كما أنها تخزن الماء النظيف والمنقى، فيما تعمل وحدة الثلج الأوتوماتيكية المزدوجة على صنع مكعبات الثلج بسرعة وبأحجام متعددة.

وفازت مكنسة Bespoke Jet™اللاسلكية، المكنسة اللاسلكية ذات العصا، والمزودة بوحدة متكاملة الأغراض Clean Station™بالجائزة الذهبية لتميز تصميمها،

تقديراً لما تقدمه من تجربة فريدة لعملية التنظيف بالكامل، بدءاً من التنظيف،

مروراً بالتخلص من النفايات،ووصولاً للعودة إلى وضعية التخزين.

وبعد وضع المكنسة فيClean Station™ ، يمكن للمستخدمين تفريغ سلة الغبار بضغطة زر واحدة، ما يحافظ على نقاء هواء المنزل وخلوّه من الغبار.

كما يضمن تصميم المكنسة متعددة الإمكانات ذاتها، الراحة التي تمتزج بسلاسة لتتناسب مع أي مساحة معيشة.



مجموعة كبيرة من منتجات سامسونج تحصل على خمس جوائز فضية وأخرى برونزية لتصميماتها المتقدمة

كان الجهاز اللوحي جالكس Tab S8 من سامسونج أحد المنتجات التي حازت الجائزة الفضية، لتميزهبهيكل أنحف وأخف وأقوى من غيره من الأجهزة اللوحية، مع أكبر شاشة AMOLED قياس 14.6 بوصة، وحمايتها بإطار من الألومنيوم من نوع Armor Aluminum، ما يجعل الجهاز أكثر مقاومة للخدش وأقل عرضة للانحناء.ويحتوي هذا الجهاز على منصة شحن لقلم S Pen في الجزء الخلفي من الجهاز، حيث يتجانس موقعه بسلاسة مع هيكل الكاميرا للحصول على تجربة تصميم مرضية.



وحاز برنامج Galaxy Upcycling at Home أيضاً على جائزة فضية، وهو برنامجيمنح حياة جديدة في هواتفجالكسي الذكية القديمة من خلال إجراء تحديث بسيط على برنامج التشغيل فيها، إضافة إلى تحويلها إلى أجهزة تستخدم تقنية إنترنت الأشياء.

ومن خلال تطبيق SmartThings ، يمكن للمستخدمين إعادة استخدام الهواتف الذكية غير المستخدمة كأجهزة منزلية ذكية وسهلة الاستخدام، والاستفادة منها لمراقبة الأطفال أو الحيوانات الأليفة.

وبالإضافة إلى ما تم ذكره، تم منح جوائز فضية أخرى لكل ما يلي:



لوحة مفاتيح Samsung India التي توفر تجربة لوحة مفاتيح محسّنة للهاتف الذكي، حيث تدعم الكتابة بطريقة أسرع وأسهل.

مجس الطهيCook Sensor، الذي يساعد المستخدمين على طهي الأطعمة المفضلة لديهم بشكل أسهل من ذي قبل، من خلال توصيل موقد سامسونج مع تطبيق SamrtThings Service.



شفاط الهواء من سامسونج Samsung Air Hood، وهو مفهوم تصميم يجمع بين وظائف شفاط المطبخ، ومكيف الهواء، وجهاز تنقية الهواء، للمساعدة في تحسين بيئة الطهي في مطابخ جنوب غرب آسيا.

يشار إلى أن غطاء الحماية لـهاتف جالكسيFlip 3 الذكي حصد الجائزة البرونزية أيضاً، لتوفيره مجموعة متنوعة من الخيارات لتخصيص الهاتف باستخدام حلقة أو حزام ملون.

