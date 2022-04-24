سامسونج للإلكترونيات تفوز بـ 71 جائزة من جوائزiF Design للعام 2022

الوكيل الاخباري - تمكنت سامسونج للإلكترونيات من حصد 71 جائزة، بما في ذلك ثلاث جوائز ذهبية، في المنتدى الدولي 2022 من جوائز التصميم(iF) ، الحدث الألماني الدولي الشهير الذي يركز على إبداعات التصميم.

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وحصدت الشركة جوائز ذهبية عن جهاز العرض المحمول "The Freestyle"، والهاتف الذكي جالكسي Z Flip3، والمكنسة الكهربائية اللاسلكية Bespoke Slim.

وحصلت سامسونج هذا العام على أكبر عدد من الجوائز من بين 11,000 مشاركة تم تقديمها في هذا الحدث من 57 دولة.



وتأسست هذه الجوائز في العام 1953 باسم Die Gute Industrieform e.V، ويتم إجراء تقييمات شاملة لمدى تميز المنتجات وتأثيرها، فضلاً عن عوامل أخرى، وذلك ضمن تسع فئات، وهي: المنتج والتعبئة والاتصال والمفهوم الاحترافي والبنية الداخلية والبنية العامة وتصميم الخدمات وتجربة المستخدم وواجهة المستخدم.



وقال جينسو كيم، نائب الرئيس التنفيذي في مركز التصميم المؤسسي التابع لسامسونج للإلكترونيات: "ينبغي للتصميم أن يربط بين القيم المتغيرة والتقنيات المبتكرة. لذا .. فإننا ملتزمون بتقديم تجربة مفيدة قادرة على تلبية المتطلبات المختلفة للعملاء، وعلى نحو يسهم في تحسين جودة حياتنا".



وفازت ثلاثة منتجات بالجائزة الذهبية تقديراً للتصاميم التي تقدم تجارب مخصصة لأنماط الحياة المختلفة

وكان جهاز "The Freestyle" المحمول أحد هذه المنتجات، حيث يمكنه عرض صور يصل قطرها إلى 254 سنتمتراً، وذلك تبعاً لبيئة الاستخدام، سواء كانت على الحائط أو السقف أو على الأرض،مع إمكانية تدويرها بزاوية 180 درجة.



وبفضل وزنه الخفيف وتصميمه البسيط، فإن هذا الجهاز يتيح للمستخدم حمله بيد واحدة، واستخدامه بسهولة في الداخل والخارج بما في ذلك مواقع التخييم. ويمكن الاستفادة منه أيضاً كمكبر صوت وربطه بتقنية بلوتوث أو كمصباح يبعث الضوء بألوان مختلفة تبعاً لنمط حياة المستخدم.



ونال هاتف جالكسي Z Flip3التكريم لتصميمه المتميز والمدمج، وما يشتمل عليه من خصائص متميزة وتجارب حصرية قابلة للطي، ما يوفر تجربة هاتف ذكي تناسب الاستخدامات الشخصية. وبفضل عامل الشكل الفريد للجهاز ذاته، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة الهاتف الذكي الكاملة عند فتحهأو طيه. ولا يقتصر الأمر على تحسين التصميم من خلال توفير شاشة غطاء كبيرة، ولكنه يزيد أيضاً من قابلية الاستخدام من خلال عرض الإشعارات والتقاط الصوربشكل سريع حتى عند طيه.



وفازت المكنسة الكهربائية The Bespoke Slim بالجائزة الذهبية لتصميمها البسيط الذي ينسجم جيداً مع مختلف مساحات المعيشة المحيطة. وتم تطبيق مفهوم "التصميم حسب الطلب" أو "Bespoke"، لتوفير منتجات مخصصة تناسب أنماط الحياة والأذواق، بهدف تحسين التجربة طوال عملية التنظيف،بدءاً من تخزين المكنسة وحتى عملية تفريغ الغبار.



سامسونج تحصد 71 جائزة لمنتجاتها، بدءاً من المنتج وحتى تصميم تجربة المستخدم، بما في ذلك الأجهزة التلفزيونيةوالمنزلية والهواتف الذكية

نالت سامسونج الاعتراف بتصميماتها في جميع الفئات ضمن جوائز التصميمiF Design للعام 2022، بما في ذلك واجهة المنتج والمستخدم، وتمكنت من الاستحواذ على أكبر عدد من الجوائز التي بلغ مجموعها 71 جائزة.



وإضافة إلى الجوائز الذهبية الثلاث، فاز جهاز التلفزيونNeo QLED 8K، وثلاجة الباب الفرنسي المصممة حسب الطلب، وسماعات جالكسيBuds2، بجوائز في فئة المنتجات.



وحظيت واجهة One UI 4 الجديدة لهواتف جالكسي الذكية بالتقدير لدورها في تمكين المستخدمين ومساعدتهم على تخصيص أجهزتهم، وكذلك الحال بالنسبة إلى مبادرةGalaxy Upcyclingالتي تتيح للمستخدمين بناء منازل ذكية عن طريق إعادة تدوير هواتف جالكسي غير المستخدمة وتحويلها أجهزة منزلية لإنترنت الأشياء، تقديراً لتميز هذا التصميم.