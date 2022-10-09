سامسونج للإلكترونيات تكشف عن حقبة جديدة من التكنولوجيا حول منصتها SmartThings في مؤتمر مطوري سامسونج 2022

الوكيل الإخباري - أعلنت سامسونج للإلكترونيات المحدودة عن استضافة مؤتمر مطوري سامسونج 2022 (SDC22) في موسكون نورث بمدينة سان فرانسيسكو في 12 تشرين الأول الجاري. وسيسلط الحدث الضوء على خطط سامسونج الهادفة لتطوير منصة SmartThings، وآفاق تعاونها مع المطورين والمبدعين لبناء تجارب الجيل التالي المتصلة لدعم حياة الملايين حول العالم.

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وستكشف سامسونج في هذا الحدث عن آخر التحديثات لبرامجها وخدماتها ومنصاتها، بما في ذلك SmartThings، بهدف التأسيس لعالم أفضل وأكثر اتصالاً للجميع. وستعرض أيضاً رؤيتها الخاصة بالتكنولوجيا الهادئة التي تتيح الاتصال بين الأجهزة بسلاسة، لضمان تجارب أذكى وفورية للمستهلكين.



وسيفتح جونغ هي هان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ورئيس قسم تجارب الأجهزة في سامسونج للإلكترونيات الحدث بكلمة رئيسية، سيستعرض خلالها رؤية الشركة. وسينضم إليه مسؤولون تنفيذيون آخرون من سامسونج لعرض استراتيجياتها في مجالات مثل التقنيات المستقبلية. وتضم قائمة المتحدثين الأسماء التالية:

سيباستيان سيونغ، الرئيس والمدير التنفيذي لقسم الأبحاث في سامسونج

يونغجاي كيم، نائب الرئيس التنفيذي، نائب رئيس فريق البحث والتطوير، قسم أعمال الشاشات

سانغ كيم، النائب الأول للرئيس ورئيس قسم المنتجات والتسويق – سامسونج للإلكترونيات أمريكا

جايون جونغ، نائب الرئيس ورئيس منصة SmartThings ، قسم تجارب الأجهزة المحمولة

هايسون جونغ، نائب الرئيس ورئيس مجموعة إطار عمل الأبحاث والتطوير، قسم تجارب الأجهزة المحمولة



مارك بنسون، رئيس منصة SmartThings

أنيل ياداف، رئيس مختبر "بيكسبي" Bixby - قسم أبحاث سامسونج في الولايات المتحدة

وإضافة إلى الكلمات الرئيسية، سيشتمل الحدث على جلسات جانبية مفتوحة للمشاركين الشخصيين والافتراضيين. وتوفر هذه الجلسات المنفصلة فرصاً للتعاون ومعرفة المزيد حول أحدث المنصات والأدوات في سامسونج، والتي تركز على المطورين، بما في ذلك Bixby و One UI 5 و SmartThings and Matter و Samsung Wallet و Tizen وغيرها المزيد، فضلاً عن فرص لاستكشاف المنظومات الشريكة.

وسيتضمن مؤتمر مطوري سامسونج 2022 تجارب عملية في "تك سكوير" التابع لسامسونج، بما في ذلك فرص استكشاف سيناريوهات SmartThings الجديدة، وأحدث الابتكارات نت سامسونج، إلى جانب فرص للتواصل وأنشطة متنوعة في الموقع.



وسيستضيف الحدث مبادرات إضافية للمشاركين الافتراضيين، بما في ذلك Code Lab، حيث يمكن للمطورين التعاون بهدف الارتقاء بمهاراتهم في مجال البرمجة.

وللمزيد من المعلومات حول المؤتمر، يرجى زيارة http://developer.samsung.com/sdc.

ويمكن أيضاً العثور على مزيد من المعلومات على تويتر (samsung_dev) وفيسبوك (samsungdev) مع الوسم SDC22#.





