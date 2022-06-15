سامسونج للإلكترونيات تكشف عن حقبة جديدة من العيش المتصل مع منصة Family Hub بعد تحديثها، والإطلاق العالمي لخدمةSmartThings Home Life

الوكيل الإخباري - أعلنت سامسونج للإلكترونيات المحدودة عن الإطلاق العالمي لخدمتها SmartThings Home Life، لتوفر للمستهلكين حول العالم تجربة منزلية ذكية أكثر شمولاً.

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وفي 97 دولة في وقت لاحق من شهر يونيو الجاري، من المقرر إطلاق هذه الخدمة من سامسونج والتي تم الكشف عنها خلال حدث Bespoke Home 2022 لهذا العام.



وتمثل الخدمة إضافة جديدة إلى تطبيق SmartThings الذي يتيح التحكم المركزي والمتكامل في أجهزة سامسونج المنزلية، وذلك من خلال ضمان الراحة التي توفرها ست خدمات ضمن تطبيق SmartThings، وهي (الطهي الذكي والطاقة والعناية بالملابس ورعاية الحيوانات الأليفة والاهتمام بالجو والعناية بالمنزل).

وتعمل خدمة SmartThings Home Life على الارتقاء بجودة حياتك المنزلية، كما تساعدك على التحكم بمختلف وظائفه، حيث يتم كل ذلك من هاتفك الذكي.

وعند استخدامك لتطبيق SmartThings، يتعين عليك فقط النقر فوق قسم "Life" لتنتقل بعدها إلى SmartThings Home للدخول إلى مستوى جديد من الاتصال بالمنزل.

ومع وجود 270 شريكاً حول العالم، والقدرة على الاندماج مع آلاف الأجهزة، يتمتع هذا التطبيق حالياً باستقطاب ما يقرب من ربع مليار مستخدم مسجل.

وعلاوة على ذلك، ستسهم منصة Family Hub المحدثة من سامسونج، والتي سيتم توفيرها في يوليو، في تعزيز توسعة التجربة في المنزل، بفضل إضافة المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تضفي الراحة إلى روتينك اليومي.

وقال تشانوو بارك، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة أعمال إنترنت الأشياء لقطاع الأجهزة الرقمية في سامسونج للإلكترونيات: "يتمثل هدفنا في الاستفادة من خصائص الاتصال بين الأجهزة الذكية من أجل إثراء وتبسيط روتين الحياة اليومية.

وسيسهم الإطلاق العالمي لمنصة SmartThings Home Life في توسيع نطاق خدماتنا، وتمكين المستخدمين حول العالم من التركيز بشكل أقل على مهامهم اليومية، والاستمتاع بحياتهم بشكل أفضل في كل لحظة".



ومن خلال تقديم تجارب ذكية وأكثر سلاسة، تعمل SmartThings Home Lifeعلى دمج خدمات SmartThings الست التالية.



SmartThings Cooking



هي عبارة عن خدمة للطبخ قادرة على القيام بكل شيء، بدءاً من البحث عن الوصفات، واستخدام أجهزة الضبط التلقائي،وحتى إدارة قوائم التسوق وحفظ الطعام.

وبفضل الدعم الذي تحظى به هذه الخدمة من تطبيق Food AI الذي طورته شركة Whisk، يمكن لخدمة SmartThings Cooking تقديم الوصفات الشخصية وخطط الوجبات بناءً على أذواق المستخدمين والاحتياجات الغذائية والمسلزمات المتوفرة. وسواء كان المستخدمون يقومون بإذابة اللحوم المجمدة باستخدام رمز شريطي، أو يتسوقوناحتياجاتهم المنزلية عبر شبكة Whisk، يمكن لهذه المنصة التواصل مباشرة مع جميع أجهزة المطبخ الذكية من سامسونج، مثل Family Hub، والأفران وغيرها من الأجهزة للاستمتاع بتجربة طهي سلسة.



SmartThings Energy



من خلال دعم جميع المنتجات تقريباً في المطبخ ومناطق المعيشة وغسيل الملابس، فإن هذه الخدمة تمكّن المستخدمين من التحكم في استهلاكهم للطاقة،وذلك عن طريق توفير معلومات بشكل آني حول مكان وكيفية استخدام الطاقة داخل المنزل.

وبالاعتماد على خاصية تحليل الطاقة التي تستخدمها الأجهزة المتصلة بمنصة SmartThings، تقدم الخدمة تقريراً عن استخدام الطاقة شهرياً، كما تتنبأ باستهلاك الطاقة في المستقبل باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي.

وبفضل وجود نسق AI Saving، تقوم الخدمة ذاتها تلقائياً بتشغيل خاصية توفير الطاقة على الأجهزة المنزلية المتصلة، ما يساعد على تقليل الاستهلاك وانبعاثات الكربون.

وستضاف غسالة Bespoke AI الجديدة قريباً إلى مجموعة الأجهزة ضمن الخدمة في النصف الثاني من هذا العام، قبل التوسع بإدخال المزيد من الأجهزة المتصلة الضرورية لمنزلك.

وتم إعداد المشروع التجريبي Zero Energy Home من سامسونج، والذي تم تطويره بالتعاون مع Q-CELLSلتصبح المنازل قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، إذ سيتم في المستقبل القريب تركيب نظام Zero Energy Home في 30 منزلاًضمن مشروع Etopia الجاري تطبيقه حالياً.

وسيتم توسيع نطاق البرنامج لتركيب النظام في المزيد من المنازل، والجمع بين قوة حلول SmartThings Energy مع الألواح الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة من Q-CELLS.



SmartThings Clothing Care



تربط هذه الخدمة جميع أجهزة العناية بالملابس في منزلك، مثل مجفف Bespoke، وخزانةالملابس Bespoke AirDresser، وخزانة الأحذيةBespoke ShoeDresser، مع جميع الغسالات التي تعمل بأنظمة الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف توفير إدارة مثالية للملابس، مع خدمات مصممة خصيصاً لتناسب نمط حياتك.

وتقدم الخدمة خيارات رعاية مخصصة بناءً على خامات ملابسك. ليس هذا فحسب، بل إن الخدمة ذاتها تقدم توصيات عملية مستمدة من الذكاء الاصطناعي بناءً على أنماط الاستخدام والموسم الحالي، كما تذكرك بشراء لوازم الغسيل بانتظام للحفاظ على ملابسك منعشة، وتوفير المواد اللازمة لغرفة الغسيل.

SmartThings Pet Care



هذه الخدمة تسعد أصحاب الحيوانات المنزلية الأليفة، لأنها تتيح لهم رعايتها حتى عندما يكونون خارج المنزل. وعندما يكون الحيوان وحيداً في المنزل، ستقوم الخدمة تلقائياً بتشغيل الموسيقى أو البرامج التلفزيونية، لمنحه إحساساً بالأمان ووجود رفقاء معه. ويمكنك أيضاً مراقبة حيواناتك الأليفة عن بُعد من خلال الوصول إلى الكاميرا الذكية المثبتة على مكنسة (Bespoke Jet Bot AI+). ومن خلال ضبط الإعدادات على الأجهزة، مثل المصابيح وأجهزة تكييف وتنقية الهواء وغيرها، يمكنك أن تجعل منزلك أكثر راحة وأماناً لحيوانك الأليف إذا ابتعدت عنه.



SmartThings Air Care



تساعدك هذه الخدمة في البقاء مطلعاً بشكل دائم على المعلومات المهمة حول جودة الهواء داخل منزلك وخارجه.

وبفضلها، يمكنك الآن مراقبة جودة الهواء وتنقيته في مكان واحد، مع خصائص التحكم المركزي في أجهزة "بيسبوك" لتكييف وتنقية الهواء.

واعتماداً على الخصائص المتضمنة في هذه الخدمة، يمكنك التنفس بسهولة والاستمتاع بالهواء المنعش والنظيف في المنزل.



SmartThings Home Care



تشتمل هذه الخدمة على علامات الأقسام لجميع أجهزة سامسونج المنزلية المتصلة، بما في ذلك أجهزة "بيسبوك"، للتحقق من حالتها وأنماط استخدامها، وتوفير معلومات حول الملحقات،والمساعدة في عمليات الشراء المريحة عبر الإنترنت.

وتقوم أيضاً بإرسال إشعارات لتوجيه المستخدمين بشأن الصيانة الدورية بناءً على بيانات الاستخدام، مثل تنظيف كل جهاز واستبدال مكونات معينة. ويمكنك بفضلها استكشاف مشكلات الأجهزة المنزلية وإصلاحها بشكل مستقل،من دون الاعتماد على التقني للقيام بمهام بسيطة.



Family Hub



منذ إطلاق هذه الخدمة في العام 2016، يتم تحديثها باستمرار لتقديم أحدث التجارب المتصلة لمستخدمي ثلاجات سامسونج، وتحويلها إلى مراكز اتصال وترفيه داخل المطبخ. وتعد الخدمة ذاتها بمثابة عنصر للتحكم المنزلي عبر تطبيق SmartThings.

وتم إطلاق التحديث الأخير للخدمة في يوليو، حيث تم تعزيزها بميزات جديدة لتقديم المزيد من خيارات الترفيه والميزات الذكية والاتصال بالمطبخ. وعلى سبيل المثال، تساعد ميزة (Reorders) المستهلكين على طلب واستبدال فلاتر المياه بسهولة، والاستمتاع في أثناء الطهي، حيث يتيح تطبيق TV Plus من سامسونج لهم متابعة مجموعة متنوعة من البرامج التلفزيونية الحية، بما في ذلك الأخبار والموسيقى وقنوات الأطفال والطعام.

ومن جهة أخرى، تتيح لهم ميزة Atelier تزيين مطابخهم وشاشات ثلاجاتهم بأعمال فنية مذهلة، بينما تساعدهم ميزة Dual AI Voice Assistant على الوصول إلى ميزات "أليكسا" من "أمازون" و "بيكسباي" من سامسونج عبر جهاز واحد.

وأضيفت تقنية التعرف على الطعام إلى منصة Family Hub،لإدارة المأكولات والمشروبات بطرق أفضل، وتوجد هناك ميزة Smart Recipesالتي تمكّن مستخدمي برامج "بيسبوك" من إعداد وجبات لذيذة عن طريق اتباع التعليمات بسهولة.



للمزيد من المعلومات حول SmartThings Home Life في بلدك، يرجى زيارة Samsung.com وغرفة أخبار سامسونج.





