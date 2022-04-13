سامسونج للإلكترونيات تنظم المنتدى الإعلامي 2022 لعرض أحدث ابتكاراتها في أجهزة Neo QLED 8K

الوكيل الإخباري-أعلنت سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم، الشركة المصنعة لأجهزة التلفزيون الرائدة في العالم على مدى 16 عاماً متتالية، عن تفاصيل جلسات المنتدى الإعلامي 2022، الذي يهدف إلى إبراز التكنولوجيا والميزات والابتكارات المستخدمة في مجموعة منتجاتها الجديدة.

اضافة اعلان



وكانت جلسات المنتدى الإعلامي التي كانت تُعرف سابقاً باسم "الندوات الفنية"، بمثابة منصة فريدة لتقديم المعلومات المفصلة، وعرض تجربة عملية حصرية مع المنتجات الجديدة على مدى 11 عاماً الماضية. ويعد المنتدى الافتراضي العالمي لهذا العام الحدث الثالث من نوعه، حيث يستقطب الحضور من 6 مناطق مختلفة [1]في الفترة من 11 نيسان إلى 16 أيار 2022.



وقال سيمون سونغ، نائب الرئيس التنفيذي لأعمال الشاشات في سامسونج للإلكترونيات: "يوفر هذا المنتدى نظرة قيمة مباشرة على المنتجات الجديدة، وعلى التكنولوجيا والابتكارات التي تضمن التميز لتشكيلة هذا العام. ومع أننا نتطلع إلى عقد الجلسات مباشرة، فإننا ننتظر مشاركة الأفكار المهمة من مبتكري منتجاتنا، من المهندسين وخبراء المنتجات وغيرهم خلال المنتدى".

ستعقد سامسونج للإلكترونيات جلسات المنتدى الإعلامي الافتراضي، من 11 نيسلن إلى 16 أيار 2022، وستغطي الجلسات Neo QLED 8K و MICRO LED والألعاب على تطبيق Smart Hub الجديد وأجهزة الصوت ومحفظة أجهزة "لايف ستايل" من سامسونج الحائزة على الكثير من الجوائز.



وتماشياً مع رؤية "شاشات للجميع .. شاشات في كل مكان"، تقدم سامسونج تقنيات جديدة ضمن مجموعة 2022، وتعمل على الربط السلس عبر أجهزة متعددة، مع أجهزة التلفزيون والشاشات، كمحور مركزي لنمط الحياة المتصل. وستتاح للحضور فرصة لتوسيع معرفتهم بالمنتجات والمجالات التالية:



Neo QLED 8K: عن طريق الاستفادة من مصابيح Quantum Mini LED ومعالج Neural Quantum 8K، تأتي أجهزة Neo QLED 8K للعام 2022 من سامسونج مزودة بشبكات عصبية موسعة، وتخطيط للتباين أكثر دقة بمستوى 14 بت، إضافة إلى ميزات الترقية الذكية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ما يسمح للشاشات عرض ألوان أعلى دقة وجودة للصورة. ويوفر Smart Hub الجديد من سامسونج للمستخدمين واجهة مستخدم مبتكرة مع اكتشاف سهل للمحتوى، ومجموعة من الميزات الذكية التي تسمح لأجهزة التلفزيون والشاشات لتكون في قلب نمط الحياة المتصل مع الشبكة.



أفضل تجارب الألعاب: توفر تلفزيونات وشاشات 2022 من سامسونج واحدة من أفضل تجارب الألعاب حتى الآن. ويعد تطبيق Gaming Hub الجديد[1] منصة لاكتشاف تدفق الألعاب الجديدة التي تربط بين الأجهزة والبرامج لتوفير تجربة سلسة للاعبين. وتأتي مجموعة 2022 Neo QLED الجديدة أيضاً بمواصفات وميزات لتجربة الألعاب المتميزة، مثل منافذ دعم HDMI 2.1[2]، وألعاب Motion Xcelerator Turbo Pro 4K بتردد 144 هرتز، و Super Ultrawide GameView و Game Bar، ما يعزز كفاءة الألعاب وسرعة الوصول إليها، لضمان تجربة مميزة وسهلة.



محفظة "لايف ستايل": تأتي هذه المحفظة من تلفزيونات سامسونج الحائزة على العديد من الجوائز معززة بأحدث التقنيات والميزات الذكية لتحسين تجربة المستخدم. وتم تصميم الميزات والتطبيقات، مثل خاصية EyeComfort والمعايرة الذكية، لتوفير تجربة مشاهدة أكثر راحة ودقة، بما يتناسب مع أسلوب حياة المستخدمين واحتياجاتهم اليومية، بينما توفر الملحقات الجديدة تجربة فريدة من نوعها، بفضل الشاشات الرئيسية المناسبة لتوقعات المستخدمين واحتياجاتهم.



[1] سيتوفر تطبيق Gaming Hub في وقت لاحق من هذا العام على مجموعة مختارة من تلفزيونات سامسونج الذكية 2022. وقد يختلف توافره حسب المنطقة.

[2] قد تتفاوت مواصفات المنافذ حسب المنتج.

ميزات الصوت والأجهزة: تشتمل ميزات الصوت 2022 من سامسونج على أحدث تحديثات الأجهزة والبرامج، ما يضمن تزامناً مثالياً بين التلفزيون ومكبرات الصوت، مع تقديم تجربة صوت غامرة مدعومة بتقنية Dolby Atmos. يضاف إلى ذلك توظيف أحدث مكبرات الصوت من سامسونج، مثل مكبرات الصوت فائقة النحافة الجديدة وسلسلة (S)، وهي عبارة عن مجموعة Sound Tower التي توفر للمستخدمين مجموعة كبيرة من الخيارات لتجارب صوتية متميزة بغض النظر عن المساحة والموقع.



الاستدامة في جوهر الابتكارات: تهدف سامسونج من خلال مجموعة منتجاتها للعام 2022 إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل منهجي، إلى جانب تسهيل إعادة تدوير المنتجات، مع تقليل التأثير على البيئة في أثناء مرحلة الإنتاج، من أجل الإسهام في ضمان مستقبل أكثر اخضراراً. وإلى جانب جهاز التحكم عن بعد SolarCell الجديد الذي يستمد الطاقة من ترددات الضوء والراديو[1]، تتميز مجموعة منتجات 2022 بتغليف حديث، ويستخدم حبراً أقل بنسبة 90%، مع إزالة جميع الدبابيس المعدنية.



لمزيد من المعلومات حول محفظة تلفزيونات سامسونج 2022 ، يرجى زيارة: www.samsung.com





[1] لا يستخدم جهاز التحكم عن بعد SolarCell البطاريات، ويمكن شحنه من خلال موجات التردد بمستوى 2.4 جيجا هرتز، والطاقة الاحتياطية المنبعثة من أجهزة توجيه "واي فاي".



بيان إخلاء المسؤولية: بخصوص تردد الراديو ، يجب أن يكون جهاز التحكم عن بعد SolarCell موجودًا في دائرة نصف قطرها 2 بوصة من جهاز توجيه WIFI 2.4 جيجا هرتز