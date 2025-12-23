سامسونج وأنغامي تطلقان حملة ‘I Am The Scene’ لدعم المواهب الموسيقية الصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الوكيل الإخباري- أطلقت سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع أنغامي، المنصة الموسيقية الرائدة في المنطقة، حملة ‘I Am the Scene’، والتي تركّز على دعم الفنانين الصاعدين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، من خلال تمكينهم من ابتكار الموسيقى بالاعتماد على تقنيات الهاتف المحمول.

اضافة اعلان



وتركز الحملة حول أحدث أجهزة سامسونج القابلة للطي، ‘Galaxy Z Fold7’ و ‘Galaxy Z Flip7’، المصمّمة لتكون استوديوهات إبداع متكاملة في جهاز واحد. إذ تُمكّن الهواتف الفنانين من التأليف والتسجيل والتصوير والتحرير بدقة عالية ولمسة إبداعية مميزة. كما تسهم مزايا مثل ‘Nightography’ في توثيق العروض الحية بوضوح أكبر، إلى جانب أدوات التحرير المدعومة بتقنيات ‘Galaxy AI’ التي تساعد الموسيقيين على تحويل أفكارهم إلى أعمال مكتملة بسهولة وتحكّم أكبر.



ولإلهام الجيل الجديد من المواهب وتوجيهه، تتضمن المبادرة تعاونًا مع اثنين من أبرز الفنانين المؤثرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سلطان المرشد وماريلين نعمان، حيث يقودان ورش عمل تطبيقية يشاركان خلالها خبراتهما، ويستعرضان كيف يمكن توظيف أجهزة ‘Galaxy’ في التأليف والتسجيل والتصوير والتحرير. كما يسلّط عملهما الموسيقي المشترك، الذي تم إنتاجه بالكامل باستخدام ‘Galaxy Z Fold7’، الضوء على الإمكانات التي تتيحها صناعة الموسيقى المعاصرة بالاعتماد على الهاتف المحمول.



وشهد حفل الإطلاق، الذي أُقيم في دبي يوم 17 كانون الأول، حضور الفنانين المشاركين وشركاء المبادرة وممثلي وسائل الإعلام. وتضمّن الحدث عرض الفيديو الموسيقي الذي أُطلق حديثًا، إلى جانب جلسات نقاشية تناولت الجوانب الإبداعية للحملة، تضمنت برنامجاً مليئاً بالأنشطة التفاعلية شملت مناطق مخصّصة للتصوير، وكشك تصوير، وعروض فنية حية، ومساحات مخصصة للتفاعل والإبداع.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس الإقليمي للتسويق ونائب رئيس التسويق والأعمال الرقمية في سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عمر صاحب: "تعكس مبادرة ‘I Am the Scene’ تركيز سامسونج على التفاعل مع المجتمعات الإبداعية في المنطقة، من خلال توظيف الابتكار في الهواتف المحمولة بما يعكس أساليب عمل الفنانين اليوم. وتعتمد الحملة على روح التعاون، وتُجسّد التطور المستمر للموسيقى والثقافة والإبداع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

ومن جانبه، أضاف رئيس الشؤون التجارية في أنغامي و OSN+، رامي القاضي: "تعكس شراكتنا مع سامسونج دور أنغامي في ربط الفنانين بجمهورهم في مختلف أنحاء المنطقة. ويسعدنا أن نوفّر مساحة لاكتشاف الأصوات الجديدة والتفاعل معها ضمن المشهد الموسيقي المتطور في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".



وتسلّط الحملة الضوء على كيفية اعتماد صُنّاع الموسيقى الشباب على أجهزة ‘Galaxy’ في أعمالهم اليومية، حيث تسهم مزايا مثل ‘Audio Eraser’ في تحسين جودة التسجيلات، إلى جانب أدوات التحرير المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تدعم مراحل الإنتاج المختلفة. ومن خلال تمكين الموسيقيين الطموحين من تقديم أعمال عالية الجودة، تسهم سامسونج وأنغامي في إبراز أصوات جديدة من مختلف أوساط الشباب العربي. إنها فرصتهم للظهور، وترك بصمتهم، وترسيخ حضورهم في المشهد الموسيقي.