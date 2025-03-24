سامسونج وكيا تتعاونان لدمج تطبيق SmartThings Pro في مركبات Kia PBV لتعزيز كفاءة إدارة الأعمال

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن شراكة مع شركة كيا لدمج تطبيق ‘SmartThings Pro’، وهو حل إدارة الأعمال الخاص بسامسونج (B2B)، في مركبات (PBV)Kia Platform Beyond Vehicles . وتم توقيع الاتفاقية خلال فعالية يوم كيا EV التي أُقيمت هذا الأسبوع في إسبانيا، كامتداد للشراكة التقنية الاستراتيجية التي تم توقيعها في أيلول الماضي مع شركتي هيونداي موتور وكيا. اضافة اعلان





وتوسّع هذه الاتفاقية الجديدة نطاق التعاون لتوفير تجارب تنقل أكثر راحة وقيمة لعملاء قطاع الأعمال، ومن خلال تطبيق ‘SmartThings Pro’ توفر منصة إدارة الأعمال (B2B) حلولاً متكاملة لترشيد استهلاك الطاقة وإدارة المساحات بكفاءة، عبر ربط الأجهزة والخدمات المختلفة في كل من المرافق السكنية، والمكاتب، والمباني التجارية.



وحضر مراسم توقيع الاتفاقية كل من نائب الرئيس التنفيذي لمركز الحلول المتكاملة لقطاع الأعمال في سامسونج، تشان وو بارك، رئيس قسم PBV في كيا، وسانغ داي كيم.



وقال تشان وو بارك: “من خلال دمج تطبيق ‘SmartThings Pro’ في مركبات Kia PBV، نهدف إلى تقديم طريقة ذكية جديدة تُمكّن الشركات من التواصل مع عملائها. وسنوفر تجربة إدارة متكاملة ومحسّنة للمتاجر، قائمة على حلول مخصصة لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من عملاء قطاع الأعمال، بما في ذلك العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب الشركات الصغيرة.”



ومع دمج تطبيق ‘SmartThings Pro’ في مركبات Kia PBV، سيتمكن عملاء قطاع الأعمال من ربط مركباتهم بالمساحات التجارية الخارجية وتنفيذ إجراءات تحكم تلقائية مخصصة داخل المركبات، ما يعزز الكفاءة التشغيلية والراحة. وعلى سبيل المثال، سيتمكن العاملون لحسابهم الخاص وأصحاب الشركات الصغيرة الذين يشترون مركبات Kia PBV من إدارة عمليات الأتمتة بسهولة، مثل التحكم في التكييف، ولوحات الإعلانات، والأجهزة المنزلية داخل متاجرهم عبر تطبيق ‘SmartThings Pro’، ما يجعل تشغيل الأعمال وإدارتها أكثر سهولة وكفاءة.



كما سيتمكن أصحاب الشركات الصغيرة الذين يديرون عن بُعد عدة متاجر ذاتية التشغيل أو أماكن إقامة مشتركة من استخدام مركبة Kia PBV لإدارتها في الوقت الفعلي أثناء التنقل. وكجزء من الإدارة عن بُعد، يمكن للمستخدمين تلقي إشعارات حول أي أنشطة غير طبيعية، أو أعطال في الأجهزة، أو احتياجات الصيانة. كما يمكنهم إدارة عمليات تسجيل الوصول والمغادرة، وضبط أنظمة التكييف، وتقليل هدر الطاقة خلال فترات التوقف عن الخدمة.



وبالإضافة إلى ذلك، يوفر تطبيق ‘SmartThings Pro’ إشعارات مسبقة بالمهام التي يجب تنفيذها في الموقع، مثل استبدال المستلزمات وقوائم الصيانة بما يتناسب مع المتجر أو المنشأة التي تصل إليها مركبة PBV، ما يسهل عملية التشغيل والإدارة. ويساعد تطبيق ‘SmartThings Pro’ أيضاً أصحاب الأعمال المتنقلة المزدحمة، مثل مشغلي شاحنات الطعام. ونظراً لأن شاحنات الطعام تتنقل باستمرار، فإنها تتطلب وقتاً للإعداد وتنظيم لوحات الإعلانات، وأنظمة الصوت، وأجهزة الدفع النقدي، والثلاجات، وأدوات الطهي، والإضاءة قبل وبعد ساعات العمل. وبفضل تطبيق ‘SmartThings Pro’، يمكن للمستخدمين أتمتة جميع هذه العمليات دفعة واحدة، ما يتيح للمشغل الفردي تشغيل شاحنة الطعام بسهولة وكفاءة.

وقال رئيس قسم PBV في كيا، سانغ داي كيم: “تم تصميم مركبات Kia PBV لتكون أكثر من مجرد مركبات، فهي حلول أعمال ذكية تتكامل بسلاسة مع النظم الرقمية. نتوقع أن يساهم تعاوننا مع سامسونج للإلكترونيات، من خلال دمج حلها الذكي للأعمال B2B SmartThings Pro، في توسيع تجربة المستخدم لعملائنا في قطاع الأعمال، لتتجاوز حدود مركبات PBV وتندمج في المنظومة المتكاملة لإنترنت الأشياء. ومن المتوقع أن تفتح هذه الشراكة آفاقاً جديدة لاكتشاف قيمة مضافة للعملاء.”



