سامسونج وOSN يقدّمان أول تجربة للترفيه المنزلي في المنطقة بدون أجهزة استقبال خارجية

وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم أول تجربة مشاهدة تلفزيونية في المنطقة لا تتطلب أجهزة استقبال مستقلة إضافية، وتتيح للمستخدمين وصولًا مباشرًا إلى المحتوى الترفيهي المتميز لقنوات OSN باستخدام أجهزة تلفاز سامسونج الذكية (طرازات العام 2021 وما بعده)، دون الحاجة إلى تركيب أي أجهزة أو كوابل إضافية.
وتندمج قنوات OSNtv بشكل مباشر على منصة أجهزة تلفاز سامسونج الذكية الحائزة على جوائز، لتقدّم وصولًا فوريًا وسهلًا إلى أكثر من 45 قناة تلفزيونية حصرية، بالإضافة إلى القنوات المجانية (Free-to-Air)، وما يزيد على 18 ألف ساعة من المحتوى حسب الطلب.
تندمج قنوات OSNtv ضمن أجهزة تلفاز سامسونج الذكية، مما يلغي الحاجة إلى استخدام جهاز استقبال خارجي، ويوفّر للمشاهدين تجارب مشاهدة سهلة ومتصلة. ويتطلب تفعيل هذه الخدمة إجراء إعدادات بسيطة، حيث يمكن للمستخدمين التمتع فورًا بباقة متنوعة من محتوى OSN الغني، والذي يشمل مجموعة واسعة من الأفلام السينمائية الشهيرة، والمسلسلات التلفزيونية الشيقة، والمحتوى العربي المتميز، وبرامج الأطفال الممتعة، والتي يمكن مشاهدتها جميعًا باستخدام جهاز التحكّم عن بُعد (One Remote) من سامسونج.
وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس الإقليمي لقسم العرض المرئي في سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مصطفى صادق:
"نسعى دائمًا لفتح آفاق جديدة في مجال الترفيه المنزلي. وتعكس شراكتنا الجديدة مع مجموعة OSN التزامنا المشترك بالابتكار، واستمرار تعاوننا طويل الأمد للارتقاء بمستوى تجارب المشاهدة للجمهور في المنطقة. وتوفّر قنوات OSNtv للمستخدمين وسيلة سهلة للوصول إلى أكثر أشكال المحتوى تنوعًا في المنطقة من خلال أجهزة تلفاز سامسونج الذكية الخاصة بهم".
وتبرهن هذه الشراكة بين العلامتين على التزام سامسونج القوي بتوسعة نطاق تجربة المنازل المتصلة التي تقدّمها للمستهلكين، حيث تسهم في دعم رؤيتهما المتمثلة في تسهيل الوصول إلى تجارب ترفيه مميزة وأكثر ذكاءً، من خلال الجمع بين تقنيات سامسونج المتطورة لأجهزة التلفاز الذكية والمحتوى الغني الذي توفّره OSN.
وأضاف نائب الرئيس التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في OSN، عماد الخوري، قائلًا:
"يمثل تعاوننا مع سامسونج فرصة لتقديم أول تجربة مشاهدة لا تتطلب جهاز استقبال خارجي لقنوات OSNtv في المنطقة، خطوة مهمة بالنسبة لنا في OSN. ويُعد تقديم قنوات OSNtv عبر منصة Samsung TV Key نقلةً نوعية من حيث سهولة الوصول، حيث تتيح لمقتني أجهزة تلفاز سامسونج الذكية وسيلة سهلة للتمتع بمحتوى OSN الرائع بشكل مباشر على شاشاتهم. ولا شك أن تعاوننا المشترك يسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الترفيه المنزلي في منطقة الشرق الأوسط".
وتتوافر قنوات OSNtv حصريًا على أجهزة تلفاز سامسونج الذكية (طرازات العام 2021 فما بعده) في جميع أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويمكن لمستخدمي الأجهزة الحاليين والجدد تفعيل وصولهم المباشر إلى محتوى القنوات من واجهة أجهزتهم، ومشاهدة بثها الحي بشكل فوري.
واحتفاءً بإطلاق الخدمة الجديدة، يحصل المستخدمون الجدد لأجهزة تلفاز سامسونج الذكية على اشتراك مجاني في قنوات OSNtv لمدة 12 شهرًا (يخضع العرض للشروط والأحكام الخاصة به). وبعد انتهاء فترة العرض، يتوافر الاشتراك في قنوات OSNtv بأسعار إقليمية حصرية في المنطقة.
تُعد شركة سامسونج رائدًا عالميًا ملهِمًا يسهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز، والهواتف الذكية، والأجهزة القابلة للارتداء، والأجهزة اللوحية، والأجهزة المنزلية الرقمية، وأنظمة الشبكات، وشرائح الذاكرة، والمسابك، وأنظمة التكامل واسع النطاق (LSI). كما تطوّر سامسونج تقنيات التصوير الطبي، وحلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والروبوتات، وتقدّم منتجات مبتكرة في مجال السيارات والصوت من خلال Harman. وبفضل منظومة SmartThings، والتعاون المفتوح مع الشركاء، ودمج الذكاء الاصطناعي في جميع منتجاتها، تقدّم سامسونج تجربة اتصال سلسة وذكية. للحصول على آخر الأخبار، يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج الشرق الأوسط: news.samsung.com/mena
تقدّم مجموعة OSN، شبكة المحتوى الترفيهي الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خدماتها في 22 دولة في المنطقة، حيث تعرض أبرز الأفلام والمسلسلات المحلية والعالمية الحصرية عند الطلب. وتوفّر المجموعة محتواها الترفيهي من خلال عدة منصات تشمل +OSN وOSNtv وAnghami، والعديد من العروض المشتركة مع الشركات في المنطقة.
وتُعد مجموعة OSN الخيار الأمثل للاستمتاع بأفضل وأحدث برامج الترفيه من Warner Bros. Discovery وNBCUniversal وSony Pictures في مختلف أنحاء العالم، باللغات العربية والإنجليزية والتركية وغيرها، من خلال منصاتها المتنوعة، حيث تبث باقة من أحدث البرامج والمسلسلات بالتزامن مع توقيت عرضها الأصلي في الولايات المتحدة، بما يشمل أشهر مسلسلات وأفلام HBO، بالإضافة إلى أفضل برامج الأطفال وأسلوب الحياة. وتأسست مجموعة OSN عام 2009 من خلال دمج أكبر شبكتي تلفزيون مدفوعتين في المنطقة Orbit وShowtime Arabia، وهي شركة فرعية تابعة لشركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو).
