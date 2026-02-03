سامسونج وOSN يقدّمان أول تجربة للترفيه المنزلي في المنطقة بدون أجهزة استقبال خارجية

سامسونج وOSN يقدّمان أول تجربة للترفيه المنزلي في المنطقة بدون أجهزة استقبال خارجية