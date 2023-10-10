سامسونج Galaxy SmartTag 2 الجديد يوفّر طرقاً أكثر ذكاءً لتتبع مقتنياتك الثمينة

الوكيل الإخباري - كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات عن جهازGalaxy SmartTag 2، والمقرر إطلاقه عالميًا في 11 تشرين الأول الجاري.



ويتمتع Galaxy SmartTag2 بمزايا محسّنة ضمن مجموعة Galaxy SmartTag، حيث يُتيح طرقًا جديدة ذات جودة أكبر لتتبع المتعلّقات الثمينة، فيما تسهم ترقيات التصميم وسهولة الاستخدام في تعزيز المزيد من حالات استخدام الجهاز أكثر من السابق.



وقالت جايون جونغ، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس SmartThings، مركز منصة الأجهزة في سامسونج للإلكترونيات: "نسعى باستمرار إلى تطوير طرق من شأنها تعزيز الراحة في حياة الناس من خلال ابتكارات سامسونج Galaxy الرائدة، وقد حرصنا من خلال جهاز Galaxy SmartTag2 على ضمان عثور مستخدمي سامسونج Galaxy على متعلقاتهم بطريقة سهلة وبديهية.

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ومن خلال تجربة البحث المحسنة وعمر البطارية الافتراضي الأطول؛ سيوفر Galaxy SmartTag2 للمستخدمين راحة البال لفترة أطول وفي مواقف أكثر".





مزايا بديهية تعزّز سهولة العثور على المتعلّقات المفقودة مقارنة بالسابق

تتيح وضعيّة Lost Mode الجديدة كلياً في Galaxy SmartTag2 للمستخدمين إدخال معلومات الاتصال الخاصة بهم عبر رسالة، ليكون بإمكان أي شخص اكتشف عنصرًا مرتبطاً بجهاز Galaxy SmartTag2 استخدام هاتفه الذكي لمسح العلامة ضوئيًا والاطلاع على رسالة المالك ومعلومات الاتصال به.

وعلى سبيل المثال فإنّ جهاز Galaxy SmartTag2 المرتبط بطوق الحيوان الأليف يعدّ وسيلة ملائمة لضمان وجود رقم هاتف مالكه على الدوام، وفي معظم الأماكن التي قد يتجول فيها الحيوان الأليف. كما تعمل وضعيّة Lost Mode مع أي جهاز محمول مزود بخاصيّة NFC ومتصفح إنترنت.



ويوفر جهاز Galaxy SmartTag2 ميزة عرض البوصلة المحسنة، مما يعزز تجربة المستخدم من خلال توفير أسهم لإظهار اتجاه ومسافة Galaxy SmartTag2 بالنسبة للمستخدم، وتتوفر هذه الخاصيّة على أي هاتف Galaxy ذكي يدعم ميّزة النطاق العريض للغاية (UWB)، مثل جهاز Galaxy S23 Ultra.



كما تمّ ترقية تطبيق SmartThings Find المرتبط بأجهزة Galaxy SmartTags المسجلة حديثًا حيث بات بالإمكان إنشاء اختصار للتطبيق على الهاتف الذكي الخاص بالمستخدم، مما يُتيح له وُصولاً أسرع لتشغيل التطبيق.



وبالإضافة إلى ذلك، يتميز التطبيق حالياً بعرض الخريطة بملء الشاشة وبواجهة بديهية، مما يجعل تجربة المستخدم أكثر سلاسة.



وعند تبديل هواتف Galaxy الذكية، يقوم جهاز SmartTag2 بإعادة مزامنة هاتف Galaxy الذكي تلقائيًا باستخدام حساب سامسونج الخاص بالمستخدم.



الأوضاع الجديدة تعزز العمر الافتراضي للبطارية

من خلال خاصيّة وضع توفير الطاقة الجديد كلياً؛ يمكن للمستخدمين الاستمتاع بجهاز Galaxy SmartTag2 لفترة أطول، وتتوفر هذه الخاصيّة جنبًا إلى جنب مع الوضع العادي المحسّن.

ويُعتبر وضع توفير الطاقة هو الخيار الأمثل للحفاظ على العمر الافتراضي للبطاريّة للمستخدمين الذين يعتمدون على SmartTag لتتبع متعلّقاتهم باستمرار.



كما يدوم العمر الافتراضي لبطارية Galaxy SmartTag2 لمدة تتجاوز ضعف بطارية الإصدار السابق لتصل إلى 700 يوم بفضل وضع توفير الطاقة. كما تمّ تحسين عمر البطاريّة ليصل إلى 500 يوم كذلك في الوضع العادي، بزيادة قدرها 50% عن الإصدارات السابقة. ومن خلال مرونة التبديل بين الوضعين، يمكن للمستخدمين تتبع مقتنياتهم الثمينة كمفاتيح السيارة والدراجات وغيرها لفترة أطول.



تصميم أنيق يلائم مختلف الظروف ويوفر المزيد من حالات الاستخدام

يأتي جهازGalaxy SmartTag2 الجديد بحجم أصغر من السابق وعلى شكل حلقة، ومعزّز بوضع استخدام أكثر سهولة، وتعمل الحلقة المعدنية الكبيرة على تعزيز متانة الجهاز من خلال استخدام المعدن الموجود داخل الحلقة لمزيد من المرونة التي يمكن أن تدعم الملحقات الأخرى مثل المشابك وحلقات المفاتيح، كما يمكن ربط هذه الملحقات بالحقائب والأمتعة.



وتم كذلك ترقية متانة جهاز Galaxy SmartTag2 وفقاً لتصنيف IP67 لمقاومة الماء والغبار، الأمر الذي من شأنه أن يتيح للمستخدمين تتبع متعلقاتهم الخاصة في بيئات أكثر صعوبة مثل الرحلات الخارجيّة، في حين يحمي هذا التصنيف الجهاز من التعرض لخطر التلف بفعل أوعية الماء الخاصة بالحيوانات الأليفة أو خلال ممارسة رياضة الجري.

ويدعم جهازGalaxy SmartTag2 أيضًا وضع المشي الجديد برفقة الحيوانات الأليفة، مما يسهل على المستخدمين الاحتفاظ بسجّل لجولاتهم مع حيواناتهم الأليفة.



راحة البال بأسلوب جديد

يحتفظ جهاز Galaxy SmartTag2 بالعديد من المزايا الشائعة المتوفرة في إصدارات Galaxy SmartTag وGalaxy SmartTag+، حيث يستخدم تقنيات بلوتوث منخفضة الطاقة (BLE) UWB، مع الاستفادة من تقنية الواقع المعزز (AR) Find لتوجيه المستخدمين بصريًا نحو متعلقاتهم باستخدام كاميرا الهاتف الذكي سامسونج Galaxy.

وإلى جانب ذلك، يعمل Galaxy SmartTag2 ضمن نطاق بلوتوث يبلغ 120 مترًا ويمكنه التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية من خلال تطبيق SmartThings.



وتلتزم سامسونج بتأمين خصوصية مستخدمي سامسونج Galaxy، بحيث لا يُمكن تتبع موقع الجهاز إلا بإذن من المستخدم، في حين يقوم SmartThings Find أيضًا بتشفير بيانات المستخدم، ويحظى بدعم من تطبيق Samsung Knox لتعزيز الأمان. علاوة على ذلك، يؤدي تعطيل وضع " Lost Mode " إلى إخفاء معلومات الاتصال الخاصة بأصحاب الجهاز على الفور ومسح الرسالة التي تركها المالك.



وبالنسبة لمستخدمي أجهزة سامسونج Galaxy؛ يمكن لتطبيق SmartThings Find توفير الأمان من خلال خاصيّة "تنبيهات العلامات المجهولة"، والتي تهدف إلى منع أنشطة التتبع غير المصرّح بها من خلال تنبيه المستخدمين عبر إرسال إشعار في حال اكتشف تطبيق SmartThings Find وجود جهاز SmartTag غير معروف يتتبعهم، الأمر الذي يعزّز من حماية المستخدمين ومنع إساءة استخدام خدمات تتبع الموقع.



ويعمل جهاز Galaxy SmartTag2 أيضًا بسلاسة مع جهاز SmartThings Station المتكامل مع SmartThings Find، والذي يعمل بمثابة ماسح ضوئي للجهاز في المنزل، مما يساعد المستخدمين على تتبع الأشياء الثمينة المرتبطة بـ SmartTag. وستقوم أجهزة SmartThings Station بإخطار المستخدمين بموقع العنصر الذي تم ربطه بعلامة، من العناصر الشخصية مثل أجهزة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون والمحافظ والمفاتيح، والأجهزة المسجلة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والساعات وسماعات الأذن.



وسيتلقى أصحاب الحيوانات الأليفة أيضًا تنبيهًا عندما يتحرك الطوق المرتبط بالعلامة بعيدًا عن جهاز SmartThings Station، مما يمكّنهم من الحفاظ على حيواناتهم الأليفة في محيط المنزل.



