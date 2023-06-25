سامسونجSmartThings تعزّز شراكتها مع Philips Hue لخلق تجارب أفلام وموسيقى وإضاءة منزلية ذكية غامرة

الوكيل الإخباري - استعرضت Signify ، الشركة العالمية الرائدة في مجال الإضاءة، نظامها الذكي للإضاءة "Philips Hue" أمام المستهلكين، خلال مشاركتها في الحدث الحصري من سامسونج "منزل الترفيه الذكي" والذي عُقد في دبي. وقد سلط الحدث الضوء على الجهود المشتركة لتحويل المنازل إلى مساحات معيشة ذكية ومتصلة من خلال تطبيق SmartThings، في حين تهدف الشراكة إلى الجمع بين القدرات المتطورة لكلتا الشركتين، مما يوفر للمستهلكين في الشرق الأوسط تجربة لا تضاهى في المنزل الذكي والإضاءة والترفيه.

وحقق Philips Hue نجاحًا ملحوظًا ونموًا هائلاً على مستوى العالم منذ إطلاقه في عام 2012، في حين تشهد اليوم حضوراً بارزاً في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.

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ويعتبر Philips Hue أكبر نطاق إضاءة متصل لا مثيل له على مستوى العالم، ما يوفر تجارب مستخدم استثنائيّة عبر مجموعة متنوعة من السيناريوهات والأجهزة، من خلال الدمج السلس لأحدث الأجهزة والبرامج البديهية والنظام الإيكولوجي القوي الذي أحدث ثورة في مشهد المنزل الذكي.

وضمن محفظة Philips Hue الواسعة، اكتشف مجموعة مذهلة تتجاوز حدود المصابيح والتركيبات التقليدية. وأطلق العنان لإبداعك معHue Light-strip Plus ، شريط الإضاءة المرن والقابل للتمديد، والذي يبرز الميزات المعمارية بتأثيرات إضاءة ديناميكية نابضة بالحياة. كما يمكنك الانغماس في الأجواء الآسرة لشريط إضاءة Hue Play ، الذي يتزامن بسلاسة مع أفلامك وموسيقاك وألعابك المفضلة، مما يحول منطقة الترفيه الخاصة بك إلى عالم مذهل.

ولاستكمال هذا النطاق الواسع، يمكّن التطبيق سهل الاستخدام الأفراد من تصميم مشاهد إضاءة مخصّصة، والاختيار من بين أكثر من 16 مليون لون، وجدولة تغييرات الإضاءة التلقائية، والانغماس في الإمكانات غير المحدودة لأتمتة الإضاءة لاكتشاف عالم جديد من الراحة والتنوع.

علاوة على ذلك، يدمج Philips Hue تطبيق SmartThings من سامسونج بسلاسة، لتمكين المستخدمين من مزج الإضاءة الخاصة بهم بسهولة في النظم البيئية الذكية الموجودة لديهم. وتتيح هذه الشراكة بين SmartThings و Philips Hueللمستخدمين تحويل الإضاءة المنزلية والترفيه إلى تجربة غامرة، مما يمكنهم من مزامنة مصابيح Philips Hue مع التلفزيون أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي.



وقال جريجوري ليفبفر، الرئيس التنفيذي لشركة سيجنفاي لمنطقة الشرق الأوسط (باستثناء السعودية): "يتوقع المستهلكون أن تكون الإضاءة ميزة أساسية للحياة المنزلية الذكية، ويتطلعون لحل سلس وسهل الاستخدام يخدم تجربتهم اليوميّة.

ويفي Hue بهذا الالتزام المرتبط بالنظام البيئي للمنزل الذكي، وبالتالي تمكين تجربة سلسة".



بدوره قال عمر صاحب، المدير الإقليمي للتسويق في سامسونج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يعدّ تكامل Philips Hue مع SmartThings الحل الأول من نوعه لمزامنة الإضاءة والمحتوى من أجهزة تلفزيون سامسونج بدون أجهزة إضافية، ويسمح لمستخدمي SmartThings بالتحكم السلس في الأجواء وتجربة المشاهدة والتعبير عن حالتهم المزاجيّة من منازلهم المريحة. لأول مرة يمكن لمستخدمي SmartThings مزامنة المحتوى والموسيقى والأضواء لتخصيص منزلهم المثالي".



ونظرًا لتوسيع Philips Hue حضورها في الشرق الأوسط، فإن التكامل يوفر مجموعة من التجارب الجديدة للمستخدمين. ومن خلال الاستفادة من خبرة العلامة التجارية في التكنولوجيا الفائقة والاتصال، يمكن أن تدمج Philips Hue بسلاسة في نظام SmartThings من سامسونج، مما يخلق بيئة منزلية متصلة ومتزامنة، حيث تتفاعل الإضاءة مع الأجهزة الذكية الأخرى لتعزيز الراحة والأمان والتحكم، لتوسيع إمكانيات أتمتة المنزل الذكي.



وفي طليعة الابتكار، تسهم Philips Hue باستمرار في فتح الآفاق لتقيق تقدم جديد في تقنية الإضاءة الذكية. ومن خلال توحيد الجهود، تقود Philips Hue وسامسونج تطور تقنية المنزل الذكي في الشرق الأوسط، مما يخلق تآزرًا قويًا يُحدث ثورة في طريقة تفاعل المستخدمين مع الإضاءة الذكية والتكنولوجيا.