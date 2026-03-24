سامكس تختتم حملتها الرمضانية بتجربة تفاعلية والعديد من الجوائز القيّمة التي تقرّبها من الناس

10:18 ص

الوكيل الإخباري- اختتمت سامكس حملتها الرمضانية لهذا العام تحت شعار "اسأل وسام مع سامكس"، وذلك بالتزامن مع إطلاق هويتها المؤسسية الجديدة، حيث قدّمت تجربة تفاعلية مباشرة مع الجمهور في مواقع عامة، واختُتمت بالإعلان عن الجائزة الكبرى.





ركزت الحملة على تحويل التواصل التقليدي إلى تجربة تفاعلية، شكّلت منصة للتواصل المباشر مع الجمهور، ووسيلة لتقديم هوية سامكس المؤسسية الجديدة بأسلوب يعكس قربها الحقيقي من الناس.



وشملت الحملة أيضاً نشاطات ميدانية في مواقع عامة، حيث تفاعل الجمهور بشكل مباشر مع محتوى سامكس، وتم تقديم فرص فوز فورية بجوائز قيّمة.



وفي لحظة لافتة ضمن التجربة التفاعلية، اختار أحد المشاركين إهداء جائزته لدعم عائلة طموحة تعمل على تطوير مشروعها الغذائي، في تجسيد حقيقي لروح العطاء.



وعزّزت سامكس هذه المبادرة بتوفير الأجهزة الكهربائية الأساسية، في خطوة ساهمت في تمكين العائلة من توسيع مشروعها وتحقيق نمو مستدام.



بهذه المناسبة، صرّح السيد سامر خوري، المدير العام، قائلاً: “سامكس ليست مجرد اسم في السوق، بل علامة أردنية راسخة لأكثر من عشرين عاماً، تقدم مجموعة متكاملة ومتنوعة من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، مصممة لتواكب احتياجات مختلف شرائح المجتمع وأنماط الحياة. كما تعكس حملة رمضان هذا العام طريقة تفكيرنا في المرحلة المقبلة من خلال تقديم تجربة تفاعلية مباشرة، وتعزيز التواصل الحقيقي مع الجمهور، وتقديم قيمة تمتد لتُحدث أثراً ملموساً في حياة الناس.”



يأتي ذلك ضمن توجه سامكس لترسيخ هويتها المؤسسية الجديدة، والتي تركز على تطوير تجربة المستهلك، مع تقديم منتجات عالية الجودة وتشكيلة متنوعة تلبي احتياجات السوق الأردني، إلى جانب الاستمرار في الحملات والأنشطة التي تعزز مكانتها بوصفها علامة وطنية قريبة من الناس.