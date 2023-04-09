سايك سابع أبرز مصنعي السيارات في العالم و MG أقوى علاماتها

الوكيل الإخباري - في مؤشر جديد لتنامي قلاع صناعة السيارات احتلّت "سايك موتور " (SAIC Motor)، المرتبة السابعة، مجدّداً، بين كل مصنّعي السيارات ضمن لائحة " " (Fortune Global 500) البارزة، حيث أكّدت النسخة الأخيرة على مكانة الشركة بين أول 100 شركة دولية للسنة السابعة على التوالي.

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وفي ظهورها السادس عشر على التوالي، ضمن هذا المؤشّر الراقي، احتلّت الشركة المركز 52 بشكل عام بين أول 500 شركة في العالم، حيث تمتّعت بإيرادات تشغيلية إجمالية بلغت قيمتها 122.0714 مليار دولار أمريكي في العام 2019.

وأصبحت "سايك موتور"، راسخة بقوّة كشركة رائدة فعلى الرغم من ظروف السوق المليئة بالتحدّيات القصوى على الصعيد العالمي، حافظت الشركة على عمليات اقتصادية قوية.



وقد شهدت سايك موتورز تطورا عالميا في مبيعات العلامات التجارية التي تملكها وذلك بنسبة 15.9% حتى هذا التاريخ، وتعتبَر الآن ثلث مجمل المركبات التي يتم بيعها في الأسواق الخارجية مصنّعة من قبل "سايك موتور" .

وتُعدّ "إم جي موتور" أقوى علاماتها اذ هي علامة تجارية بريطانية المنشأ، وقد تميّزت بكثير من النشاط، حيث عزّزت مكانة العلامة التجارية وأطلقت بقوّة مجموعة من الطرازات الجديدة، بما فيها مركبات الطاقة الجديدة، وسرّعت توسّعها في الأسواق الدولية.



تعزّز سايك موتور مكانتها أكثر كقوّة يمكن الاعتماد عليها ضمن قطاع السيارات الدولي.

وفي الأسواق الرئيسية حول العالم، تتمتّع الشركة بمبيعات قوية منذ فترة مع تنامي ثقة العملاء.

وفي الشرق الأوسط، ظهر هذا بشكل واضح عبر النجاح الذي تمتّعت به علامتها التجارية ’إم جي‘، مع تسجيل مبيعات قياسية في 2019 في ظل وجود توقّعات قوية أيضاً للعام 2023، على الرغم من التحدّيات الاستثنائية التي تتم مواجهتها."