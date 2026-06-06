"ستاد" تختتم بطولتها الأولى بجوائز تتجاوز 10 آلاف دولار ومشاركة قياسية بعدد اللاعبين

وشهدت البطولة حضوراً واسعاً ومنافسات قوية بين نخبة اللاعبين، حيث جاءت كأول فعالية رسمية تنظمها منصة STAD ضمن رؤيتها الرامية إلى تحويل ألعاب كرة القدم الإلكترونية من مجرد وسيلة ترفيه إلى منظومة تنافسية متكاملة تعتمد على التصنيف والنقاط والمنافسات الحضورية داخل مراكز الألعاب المعتمدة.
واستقطبت البطولة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء المملكة، فيما ضمت مراحلها النهائية نخبة من اللاعبين الذين تأهلوا عبر نظام تنافسي منظم اعتمد على تصنيفات المنصة والتصفيات التأهيلية، وصولاً إلى المواجهات الحاسمة التي أقيمت وسط حضور جماهيري وتفاعل كبير من عشاق لعبة EA SPORTS FC.
وأكدت البطولة المكانة المتنامية التي حققتها منصة STAD خلال فترة وجيزة، حيث نجحت في بناء مجتمع تنافسي واسع للاعبي كرة القدم الإلكترونية في الأردن، من خلال ربط اللاعبين بمراكز الألعاب وتوفير بيئة عادلة واحترافية تتيح لهم تطوير مستوياتهم والتقدم ضمن تصنيفات معتمدة.
وشكلت الجوائز المالية إحدى أبرز محطات البطولة، إذ تجاوزت قيمتها الإجمالية 10,000 دولار أمريكي، حيث حصل البطل خليل الشراونة على جائزة مالية قدرها 5,000 دولار أمريكي، فيما نال الوصيف علي غنيم جائزة بقيمة 2,500 دولار أمريكي، إضافة إلى مجموعة من الجوائز والهدايا المخصصة للمشاركين المتأهلين إلى الأدوار النهائية، في خطوة تعكس حجم الاهتمام المتزايد بتطوير المشهد التنافسي للألعاب الإلكترونية في المملكة.
كما شهد الحدث مشاركة صانع المحتوى الرياضي بلال حداد، الذي تفاعل مع اللاعبين والجمهور ضمن عدد من الفعاليات المصاحبة، ما أضفى أجواءً استثنائية على البطولة وساهم في تعزيز الحضور الجماهيري والإعلامي للحدث.
وجاء تنظيم البطولة بالتعاون مع عدد من الشركاء والداعمين من القطاعين العام والخاص، وفي مقدمتهم مركز زين للرياضات الإلكترونية، إلى جانب جهات إعلامية ومؤسسات داعمة للقطاع، بما أسهم في إنجاح الحدث وإخراجه بصورة احترافية تليق بمكانة الرياضات الإلكترونية في الأردن.
وتؤكد منصة STAD من خلال نجاح النسخة الأولى من البطولة التزامها بمواصلة تطوير أكبر منظومة منافسات حضورية لألعاب كرة القدم الإلكترونية في المنطقة، وإطلاق المزيد من البطولات والفعاليات النوعية مستقبلاً، بما يسهم في اكتشاف المواهب وصناعة مجتمع تنافسي متكامل يعزز من حضور الأردن على خريطة الرياضات الإلكترونية إقليمياً.
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