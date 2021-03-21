ستاندرد تشارترد وبتر بيزنس يحتفلان بيوم المرأة العالمي

الوكيل الاخباري - بمناسبة يوم المرأة العالمي. حيث عقدت شركة بتر بيزنس برعاية بنك ستاندرد تشارترد جلسة حوارية وتحفيزية عبر الانترنت بعنوان "المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم COVID-19 .

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تم استضافة خمسة من المتحدثين المتميزين والخبراء في مجالاتهم لمشاركة خبراتهم فيما يتعلق بتمكين المرأة والعوامل التي تساعد على نجاحها ووصولها إلى مناصب قيادية قي العالم العربي.





وعالجت الجلسة محاور متنوعة شملت تمكين المرأة ودور الشركات في تنمية ثقافة المساواة في فرص العمل ومستقبل الأجيال في هذا الصدد. وشملت الجلسة كل من عطوفة السيدة خلود السقاف المدير العام لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والسيدة ناديا شاهين المدير العام لشركة أمين قعوار وأولاده، والسيدة نسرين قطامش المدير العام لمؤسسة الحسين للسرطان والبرنامج الأردني لسرطان الثدي، والآنسة نورا النصف رئيس شؤون الشركات والتسويق للشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد، والسيد مهند المكحل الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد الأردن.

وقامت بإدارة الجلسة السيدة عبير قمصية المؤسس والمدير العام لشركة

بتر بيزنس.



وفي هذه المناسبة علق السيد مهند مكحل الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد الأردن قائلا:"يلتزم بنك ستاندرد تشارترد بتمكين المرأة ودعمها في مختلف أماكن العمل والمجتمعات التي نتواجد بها، مشيرا إلى أن الإناث يمثلن نسبة كبيرة من إجمالي الموظفين في البنك وهو أكبر دليل على حرص البنك على تقديم كافة أشكال الدعم للفئة النسائية وحثهن على التميز والإبداع"

وأضاف "يواصل بنك ستاندرد تشارترد نهجه الاجتماعي والتزامه بمسؤوليته تجاه

المجتمع وخدمة جميع فئاته من خلال رعاية هذا النوع من المبادرات، ولطالما كان في مقدمة مؤسسات القطاع الخاص في قيادة المبادرات الاجتماعية ودعم فئات المجتمع المختلفة.



وفي السياق ذاته، أعربت السيدة عبير قمصية المؤسس والمدير العام لشركة بتر

بيزنس عن مدى سعادتها بالتعاون مع بنك ستاندرد تشارترد في إقامة الجلسة

الحوارية وقالت: "إن هذا التعاون يدل على إيمان البنك بأهمية تمكين المرأة

وتعزيز شأنها في المجتمع، وخصوصا في الوقت الحالي وعبرت عن أهمية دور

الرجل في دعم المرأة للوصول الى المراكز العليا، وأعربت عن أهمية سير المرأة

والرجل معًا في طريق النجاح والتكاتف من أجل تسريع التكافؤ بين الجنسين،

ومن أجل مستقبل يعد بالأمل لوطننا العربي الحبيب.





