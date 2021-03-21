ستاندرد تشارترد وبتر بيزنس يحتفلان بيوم المرأة العالمي

الوكيل الاخباري - بمناسبة يوم المرأة العالمي. حيث عقدت شركة بتر بيزنس برعاية بنك ستاندرد تشارترد جلسة حوارية وتحفيزية عبر الانترنت بعنوان "المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم COVID-19 .
تم استضافة خمسة من المتحدثين المتميزين
والخبراء في مجالاتهم لمشاركة خبراتهم فيما يتعلق بتمكين المرأة والعوامل التي
تساعد على نجاحها ووصولها إلى مناصب قيادية قي العالم العربي.
وعالجت الجلسة محاور متنوعة شملت تمكين المرأة ودور الشركات في تنمية ثقافة المساواة في فرص العمل ومستقبل الأجيال في هذا الصدد. وشملت الجلسة كل من عطوفة السيدة خلود السقاف المدير العام لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والسيدة ناديا شاهين المدير العام لشركة أمين قعوار وأولاده، والسيدة نسرين قطامش المدير العام لمؤسسة الحسين للسرطان والبرنامج الأردني لسرطان الثدي، والآنسة نورا النصف رئيس شؤون الشركات والتسويق للشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد، والسيد مهند المكحل الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد الأردن.
وقامت بإدارة الجلسة السيدة
عبير قمصية المؤسس والمدير العام لشركة
بتر بيزنس.
وفي هذه المناسبة علق السيد مهند مكحل الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد الأردن قائلا:"يلتزم بنك ستاندرد تشارترد بتمكين المرأة ودعمها في مختلف أماكن العمل والمجتمعات التي نتواجد بها، مشيرا إلى أن الإناث يمثلن نسبة كبيرة من إجمالي الموظفين في البنك وهو أكبر دليل على حرص البنك على تقديم كافة أشكال الدعم للفئة النسائية وحثهن على التميز والإبداع"
وأضاف "يواصل بنك ستاندرد تشارترد نهجه الاجتماعي والتزامه بمسؤوليته تجاه
المجتمع وخدمة جميع فئاته من خلال رعاية هذا النوع من المبادرات، ولطالما كان في مقدمة مؤسسات القطاع الخاص في قيادة المبادرات الاجتماعية ودعم فئات المجتمع المختلفة.
وفي السياق ذاته، أعربت السيدة عبير قمصية المؤسس والمدير العام لشركة بتر
بيزنس عن مدى سعادتها بالتعاون مع بنك ستاندرد تشارترد في إقامة الجلسة
الحوارية وقالت: "إن هذا التعاون يدل على إيمان البنك بأهمية تمكين المرأة
وتعزيز شأنها في المجتمع، وخصوصا في الوقت الحالي وعبرت عن أهمية دور
الرجل في دعم المرأة للوصول الى المراكز العليا، وأعربت عن أهمية سير المرأة
والرجل معًا في طريق النجاح والتكاتف من أجل تسريع التكافؤ بين الجنسين،
ومن أجل مستقبل يعد بالأمل لوطننا العربي الحبيب.