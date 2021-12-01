سرايا العقبةِ...أجواءُ المرحِ وفرحةُ العيد

الوكيل الاخباري - بتألقٍ مُعتادٍ في هذا الوقت من العام، تختلطُ أجواء البهجة في سرايا العقبةِ بسحرِ وروعةِ موسم العطلاتِ.

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ستضيء إيجل هيلز الأردن شجرة عيد الميلاد المجيد يوم الجمعةِ 17 كانون الأول، لتُعلنَ عن بدء موسمٍ احتفالي مُميز يحملُ في طياتهِ الكثير من التجاربِ الاستثنائيةِ والأوقاتِ السعيدةِ للجميع.



في احتفالٍ ستُقامُ فعالياتهُ مثل يومي الجُمعةِ والسبت من كل أسبوع؛ بدءاً من تاريخ السابعِ عشر من كانون الأول وحتى بداية العام الجديد؛ سيكونُ لدى الجميعِ فرصةُ اختبارِ عالمٍ من المُتعةِ والترفيه المكسو بطابعِ عيد الميلاد المجيد.

احتفالُ هذا العام سيُقامُ على مساحة واسعةٍ تمتدُ من شارع الأحلامِ وحتى نادي سرايا الشاطئي؛ لتزيد الزينةُ من جمال المكان وتنشرَ أجواء العيدِ المُميزةِ والمليئةَ بالبهجةِ والسرور على جميع الحاضرين.



سحرُ احتفال هذا العام يكمنُ في التنوع الكبير لفعالياته الرائعةِ والشاملةِ التي تُلبي جميع الأذواق.



بدءاً من جوقة عيد الميلاد، البازار المفتوح وإمكانية التسوق من العديدِ من مطاعم مدينة العقبةِ المُشاركةِ، والتي ستكونُ متواجدةَ ومنتشرة طوال فترةِ الاحتفالِ؛ لتوفر للحاضرين تجربةً مُتكاملة ومتنوعة.



لا تكتملُ بهجةُ عيد الميلاد دون الكثيرِ من المرحِ للأطفال، وسيكونُ لهم نصيبٌ مُميز في الاحتفال بالعديدِ من الأنشطةِ والفعالياتِ التي تشمل العروض الترفيهيةَ لشخصياتِ عيد الميلاد، المُنزلقات العملاقة، فنون الطباعة اليدوية، البحث عن عصا الحلوى، التلوين، اللعب بالمعجون، صناعةُ خبز الزنجبيل وغيرها الكثير؛ لترسم على وجوههم بسمةَ السرورِ والمرح.



احتفالُ سرايا العقبةِ بموسم العُطلاتِ عاماً تلو الآخر يُمثلُ دعوةً فريدةً ومُتجددةً للجميع للاستمتاعِ بوقت العائلةِ مع الأحبة والأصدقاء؛ وذلك لما يتضمنهُ هذا الاحتفالُ من عالمٍ متنوعٍ من الفعالياتِ الترفيهية التي تُلبي جميع التطلعات.

كلُ عامٍ تُثبتُ سرايا العقبةِ كونها وجهةَ ترفيهٍ عائليٍ مُتميزةٍ وذات طابعٍ خاص في مدينة العقبة الساحلية.



تفخر إيجل هيلز الأردن بمشاريعها المنجزة في عمّان والعقبة، والتي تم تطويرها وفقاً لرؤية مستقبلية لتصبح مراكز حضارية تضمّ مرافق سكنية وتجارية وترفيهية متنوعة تلبي كافة الأذواق، وتمثل تنوعاً فريداً يلاقي احتياجات الجمهور كافة.