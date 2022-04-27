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الأربعاء، 27-04-2022 12:09 م

سرايا العقبة ترتدي ثوب العيد

SARAYA AQABA - EID


الوكيل الاخباري - أعلنت إيجل هيلز الأردن عن سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي ستنظمها كجزء من احتفالاتها بعيد الفطر المبارك في أرجاء ومرافق مشروع سرايا العقبة.

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برنامجُ سرايا العقبةِ الاحتفالي لهذا العام يتضمنُ مجموعةً متنوعةً من الفعاليات والأنشطةِ النهارية والليلية، والتي ستُقدمُ للزوار على مدار 5 أيامٍ متواصلةٍ تبدأ من يوم الاثنين الموافق الثاني من أيار وحتى يوم الجمعة الموافق السادس من أيار.


كجزء من الاحتفالات، ستستضيف سرايا العقبة الكثير من التجارب الرائعةِ واللحظات المُميزةِ التي تدعو الجميع لاختبارها في نادي سرايا الشاطئي وسرايا العقبة ووتربارك وفندق المنارةِ لكشري كولكشن لهذا العام، والتي تتضمن ثلاث حفلاتٍ غنائيةِ يُشاركُ فيها عددٌ من نجوم الغناء الأردنيين والعرب، إلى جانب باقةٍ من الأنشطةِ والفعاليات الخاصةِ بالأطفال والعائلة، والتي تمتد على مدار اليوم صباحاً ومساءً كعروض السيرك، الألعاب البهلوانية، الحرف اليدوية، العروض الموسيقية، حفلات الدي جي وأماكن اللعب المُخصصة للأطفال مساءً وغيرها الكثير.

 

سيتركُ هذا البرنامج الاحتفالي الغني والمُتميزِ لدى زوار المشروع ذكرياتٍ لا تُنسى عن تجربةٍ رائعةٍ تمكنوا من اختبارها وعيشها خلال الإجازة الطويلة على امتداد المرافق الترفيهية في سرايا العقبة.


وقال السيد عبد الله الفريحات؛ الرئيس التنفيذي لشركة إيجل هيلز الأردن: "احتفالنا في سرايا العقبةِ لهذا العام يُمثل دعوة للجميع للاستمتاع وقضاء وقت مُمتعٍ مع أحبتهم في بيئةٍ عائليةٍ وترفيهية بامتياز، والتي نعملُ على تطويرها بصورةٍ مستمرةٍ لزيادةِ تنوعها وشمولها لتُناسب كافة الأذواق والتطلعاتِ لسُكانها وزوارها على حدٍ سواء"


بمساحة تُغطي ما يزيدُ عن 634,000 متراً مربعاً في قلب المدينةِ الساحلية، تفخرُ سرايا العقبةِ بكونها وجهةَ ترفيهٍ وعيش عائليةٍ استثنائيةٍ وذات طابعٍ خاص في مدينةِ العقبة تكتسبُ سحراً خاصاً بإطلالاتها الفريدةِ على شواطئ البحر الأحمر ورماله الذهبية. تضمُ سرايا العقبةِ مجموعةً غنيةً من الوحدات السكنية العصرية والفاخرة؛ التي تتضمنُ فللاً وبيوتاً وشققاً؛ إضافةً إلى مجموعةٍ من الشاليهات المفروشة والفنادق العالميةِ بتصنيفِ خمسةِ نجوم.

 

إلى جانب هذا، تتضمنُ سرايا العقبةِ مجموعةً من المرافق الترفيهية المتنوعةِ مثل نادي سرايا العقبة الشاطئي، سرايا العقبة ووتر بارك، برك السباحة، المطاعم وغيرها من المرافق الأخرى التي يتمُ تطويرها عاماً تلو الآخر لتزيدَ من مدى شمول التجربةِ والارتقاء بنمط الحياةِ إلى آفاقٍ جديدةٍ وغير مسبوقة.


تفخرُ إيجل هيلز الأردن، أكبرُ مطورٍ ومُستثمرٍ عقاري في المملكةِ، بسجل إنجازاتٍ طويل وبارزٍ تمكنت من تحقيقهِ منذُ انطلاقِ أعمالها في الأردن عام 2015. بمحفظةٍ استثماريةٍ ضخمة تضمُ عدداً من أبرز المشاريع العقارية العملاقةِ في المملكة، تمتلكُ إيجل هيلز الأردن وتُديرُ مجموعةً المشاريعِ العملاقةِ التي تهدفُ من خلالها إلى تقديمِ أنماطِ حياةٍ عصريةٍ راقيةٍ واستثنائيةٍ لكل الباحثين عنها.

 

تتضمنُ قائمةُ مشاريع إيجل هيلز الأردن في المملكةِ كلاً من دبليو عمان وشقق ذا سكاي لاين المخدومة من دبليو عمان، وسانت ريجيس عمان وذا ريزيدنسز سانت ريجيس عمان في العاصمة، إلى جانبِ كلٍ من سرايا العقبة وقرية الراحةِ في ثغر الأردن الباسم، مدينة العقبة الساحلية.


 




 

 


 

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