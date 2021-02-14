سرايا العقبة تستضيف معالي وزير السياحة والآثار السيد نايف الفايز

الوكيل الاخباري -

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استضافت سرايا العقبة معالي وزير السياحة والآثار السيد نايف الفايز ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت ومعالي وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي وعطوفة الدكتور عماد حجازين أمين عام وزارة السياحة والآثار وعطوفة السيد عبد الرزاق عربيات مدير عام هيئة تنشيط السياحة وعطوفة أحمد الشامي مدير عام دائرة الآثار العامة وعطوفة هشام العبادي مستشار وزير السياحة والآثار والعميد ناهض علي باير مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة.حيث تخللت الزيارة جولة ميدانية أقامتها إدارة سرايا العقبة لإطلاع الحضور على مرافق مشروع سرايا العقبة، وتخللها جولة داخل الحديقة المائية، التي سيتم افتتاحها خلال عام ٢٠٢١، والتي تعتبر الأولى والأكبر من نوعها على مستوى المملكة، حيث أنها تقع على مساحة 20 دونماً، لتستقبل نحو 1865 زائراً يومياً، وتحتوي على مناطق ترفيهية تناسب جميع أفراد العائلة.وأشاد معالي وزير السياحة السيد نايف الفايز خلال زيارته للحديقة المائية واعتبرها رديفاً للسياحة في مدينة العقبة كما وأشاد بتصميمها المميز والمستوحاة من المناطق الأثرية والسياحية في المملكة كنهر الموجب، وادي رم، جبل نيبو، آثار جرش، الواحة الزرقاء وقلعة العقبة.بدوره رحب السيد عبدالله الفريحات نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة سرايا العقبة والمدير التنفيذي لشركة إيجل هيلز الأردن بالحضور، مؤكداً أن الحديقة المائية ستكون مركز جذب السياحة الخارجية والداخلية وستشكل إضافة قيّمة لمرافقنا الترفيهية المتعددة التي نقدمها لضيوفنا وزوارنا من جميع الأعمار والفئات، كما أنها ستزيد من مدة إقامة السائح في مدينة العقبة. ومن المتوقع أن تستقطب الحديقة المائية الضيوف من جميع الأعمار حيث تضم الكثير من المنزلقات والألعاب المائية، للتأكد من قضاء الزوار لأجمل الأوقات المفعمة بالمرح والتشويق.وتهدف هذه الحديقة المائية إلى إثراء تجربة المقيمين والزوار وزيادة حركة السياحة المحلية بالإضافة إلى تلبية متطلبات السياح من جميع أنحاء العالم. كما أن هذه الحديقة ستشكل عامل جذب جديد إلى مرافق سرايا العقبة على المستوى العربي، فضلاً عن مساهمتها في توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة لأفراد المجتمع المحلي.وتجسّد سرايا العقبة رؤية لنمط حياة عصري في مدينة تتمتّع بأجواء مثالية صيفاً وشتاءً، إنّها بوابة الشمس التي تُشرق على الجمال الطبيعي الخالص، والأمواج المتلألئة، كما وتوفر سرايا العقبة مجموعة استثنائية من فلل وشقق مصممة بأسلوب راقٍ وجذاب مع إطلالات رائعة على مسابح خاصة. وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع الزوار برؤية الحدائق والمناظر الطبيعية، لتجعلها الوجهة المثالية للترفيه والتسلية، بالإضافة إلى أن موقعها الاستراتيجي الفريد، يجعلها المركز السياحيّ الأول في ثغر الأردن الباسم؛ لتكون بذلك قلب مدينة العقبة النابض بالحياة.