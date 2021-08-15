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الأحد، 15-08-2021 11:55 ص

سرايا العقبة ووتربارك تستضيف أطفال قرية أس أو أس SOS

SAW - SOS Village Children 2


الوكيل الاخباري - إستضافت سرايا العقبة ووتربارك، مدينة الألعاب المائية الأولى من نوعها في مدينة العقبة والأكبر على مستوى المملكة، مجموعة من أطفال قرية "أس أو أس"(SOS) التي تعنى بالأطفال الأيتام في رحلة إلى مدينة الألعاب المائية، وذلك ضمن فعالية خيرية نظمتها بمناسبة اليوم العالمي للشباب إلى جانب عدد من الأنشطة الأخرى الرامية إلى تعزيز إسهاماتها المجتمعية.

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وتعرف الضيوف الصغار خلال زيارتهم على مختلف الألعاب والمنزلقات والمرافق الترفيهية التي تقدمها مدينة الألعاب المائية.

 

وقام فريق سرايا العقبة ووتربارك بتخصيص برنامج شامل للضيوف للاستمتاع بالمرافق الترفيهية، كما نظموا لهم عدداً من الفعاليات والمسابقات وقدموا لهم الجوائز والهدايا.

 

وقال كريس فان دير ميروي، مدير عام سرايا العقبة ووتربارك: "سعداء جداً باستقبال الضيوف الصغار من قرية "أس أو أس"(SOS) وتنظيم هذه الفعالية الخاصة بهم ليقضوا أجواء من المرح والترفيه في مدينة الألعاب المائية، حيث نحرص دوماً في سرايا العقبة ووتربارك على إحداث تغيير إيجابي وتأدية دورنا المجتمعي وإسهامنا في دمج وتحفيز مختلف فئات المجتمع انطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية."

 

وكانت سرايا العقبة ووتربارك قد افتتحت أبوابها رسمياً أمام الضيوف في شهر تموز هذا العام، حيث توفر أكثر من 25 لعبة ومنزلقاً مائياً ومرفقاً ترفيهياً، إضافة إلى باقة من خيارات الطعام والتسوق.

 

وتقع مدينة الألعاب المائية في مشروع سرايا العقبة الواقع في قلب مدينة العقبة، وتمتد على مساحة تزيد عن 28,500 متر مربع، وتقدم للضيوف العديد من الألعاب والمنزلقات والتجارب المائية المميزة إلى جانب باقة من خيارات الطعام والتسوق المستوحاة من المعالم الثقافية والأثرية المشهورة في الأردن كوادي رم والبحر الأحمر ومدينة جرش وغيرها.

 

 





 




 

 


 

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