"سرايا العقبة ووتربارك" تستعد لفتح أبوابها لموسم جديد في شهر مارس

الوكيل الاخباري - تستعد "سرايا العقبة ووتربارك"، مدينة الألعاب المائية الأولى من نوعها في مدينة العقبة والأكبر على مستوى المملكة، لاستقبال ضيوفها مجدداً في الأول من شهر مارس للاستمتاع بأجمل التجارب والمغامرات المائية العائلية مع أكثر من 25 لعبة ومنزلقة مائية ومرفقاً ترفيهياً.



وسيتمكن ضيوف المدينة الاستمتاع مرة أخرى بمجموعة واسعة من الألعاب والمرافق المائية التي تشمل العديد من التجارب العالمية المستوحاة من المعالم الثقافية والأثرية المشهورة في الأردن، مثل وادي رم، والبتراء، ومدينة جرش وغيرها.

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وسيستمتع الضيوف بمفاجآت وتجارب ترفيهية استثنائية مثل هضاب بيلا التي تنطلق بضيوفها بسرعة إلى الأسفل في تجربة تتحدى كل قوانين الجاذبية من أعلى نقطة في مدينة الألعاب المائية، ومنزلقة صياغة التي تنطلق بالضيوف إلى الأسفل حيث الظلام الدامس وسط رشقات الماء القادمة من كل مكان، وكهف العجائب الذي يتيح للضيوف الدخول في أنبوب مظلم لا يمكنهم فيه تحديد وجهتهم قبل اندفاعهم خارجه باتجاه الماء، وغيرها من الألعاب والمغامرات المائية. وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الضيوف من تذوق مجموعة واسعة من أشهى المأكولات والاستمتاع بخيارات متنوعة تناسب جميع أفراد العائلة.



وتقع سرايا العقبة ووتربارك في قلب مدينة العقبة، وتعتبر الأكبر على مستوى المملكة إذ تمتد على مساحة 28,500 متر مربع. ومع إعادة افتتاح المدينة، سيكون الضيوف على موعد مع العديد من التجارب المائية الترفيهية خلال الموسم الجديد في قلب المدينة الساحلية الوحيدة في الأردن.



للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.sarayaaqabawaterpark.com.





