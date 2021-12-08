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الأربعاء، 08-12-2021 12:21 م

بالتعاون مع "الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة"

سرايا العقبة ووتربارك تستعرض سبل التعاون مع الشركاء في قطاع السياحة والسفر

Saraya Aqaba Waterpark and JITOA Workshop


الوكيل الاخباري - بالتعاون مع "الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، عززت"سرايا العقبة ووتربارك"، مدينة الألعاب المائية الأولى من نوعها في مدينة العقبة والأكبر على مستوى المملكة،سبل التعاون المشترك مع عدد من وكالات ومشغلي السياحة والسفر في المنطقة، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها يوم7 كانون الأول في فندق سانت ريجيس عمان.

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وشهدت ورشة العمل حضور أكثر من 70 وكالة وشركة سياحة وسفر شاركوا في جلسات نقاشية استعرضت التجارب الترفيهية المتنوعة التي تقدمها مدينة الألعاب المائية والعروض والباقات الخاصة للعملاء، حيث قدم المشاركون مقترحات حول الأطر التشغيلية لتنظيم الزيارات لسرايا العقبة ووتربارك.


وأصبحت سرايا العقبة ووتربارك عضواً في الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، في خطوة ترسخ مكانتها كمساهم فعال في جهود تشجيع السياحة الأردنية والترويج للقطاع الحيوي في المملكة.


وكانت سرايا العقبة ووتربارك قد افتتحت أبوابها في تموز الماضي، محتضنةأكثر من 25 لعبة ومنزلقة مائية ومرفقاً ترفيهياً تشمل العديد من التجارب العالمية المستوحاة من المعالم الثقافية والأثرية المشهورة في الأردن مثل وادي رم والبحر الأحمر ومدينة جرش وغيرها.وتستعد مدينة الألعاب المائية إلى استقبال الضيوف مجدداً مع بداية الموسم المقبل في شهر أذار 2022.


 




 

 


 

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