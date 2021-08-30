«سرايا العقبة ووتربارك» تستقبل ضيوفها بخصومات مميزة خلال شهر سبتمبر

الوكيل الاخباري - أعلنت سرايا العقبة ووتربارك، مدينة الألعاب المائية الأولى من نوعها في مدينة العقبة والأكبر على مستوى المملكة، عن إتاحتها الفرصة للضيوف للاستمتاع غير المحدود بجميع الألعاب مقابل 20 ديناراً فقط وذلك، عند زيارة مدينة الألعاب المائية اعتباراً من الساعة 2:00 ظهراً خلال شهر سبتمبر.



وكانت سرايا العقبة ووتربارك قد افتتحت أبوابها رسمياً في شهر يوليو من العام الجاري لتتيح لضيوفها الفرصة للاستمتاع بأقوى التجارب والمغامرات المائية الاستثنائية من خلال باقة متنوعة من الألعاب والمنزلقات المائية المميزة المستوحاة من المعالم الثقافية والأثرية المشهورة في الأردن كوادي رم، والبحر الأحمر، ومدينة جرش، وغيرها.



ويتوفر عرض الاستمتاع غير المحدود طوال شهر سبتمبر، ويسري على التذاكر التي يتم شراؤها عبر مكاتب الخدمة عند بوابات الدخول. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.sarayaaqabawaterpark.com.



وتتولى شركة فرح إكسبيرينسز إدارة العمليات التشغيلية لسرايا العقبة ووتربارك، وهي شركة تابعة لشركة "ميرال لإدارة الأصول" في أبوظبي.

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كما تتولى فرح إكسبيرينسز إدارة العمليات التشغيلية لنخبة من الوجهات الترفيهية العالمية في أبوظبي، بما في ذلك "عالم فيراري أبوظبي"، و"ياس ووتروورلد أبوظبي"، و"عالم وارنربراذرز أبوظبي"، بالإضافة "كلايم أبوظبي".