الثلاثاء 07-09-2021
الوكيل الاخباري

ولي العهد يهنئ منتخب السيدات بكأس العرب

ارتفاع أسعار النفط عالميا

إصابتان في مشاجرة بالرصيفة

الداخلية لـ الوكيل: استمرار عدم السماح للاشخاص بدخول المملكة من سوريا

وفيات الثلاثاء 7/9/2021

التربية : غرف عمليات لاستقبال ملاحظات المواطنين بشأن المدارس

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا

المعونة : صرف الدفعة الرابعة من الدعم النقدي لنحو 74 ألف أسرة

قطر تقدم 800 منحة دراسية للأردن

الأعلى للسكان: نسبة الأمية في الأردن 5.1%

عاجل

الداخلية لـ الوكيل: استمرار عدم السماح للاشخاص بدخول المملكة من سوريا

الثلاثاء، 07-09-2021 11:16 ص

أربع باقات جديدة توفر خصومات مميزة للاستمتاع بأروع المغامرات المائية

سرايا العقبة ووتربارك تطرح باقات جديدة للعائلات

Aqua Jerash2


الوكيل الاخباري - أعلنت سرايا العقبة ووتربارك عن طرح أربع باقات تذاكر جديدة صممت لتناسب احتياجات الضيوف من العائلات، ولتوفر لهم خصماً يصل حتى 20% للاستمتاع بأجمل التجارب والمغامرات في مدينة الألعاب المائية الأولى من نوعها في مدينة العقبة والأكبر على مستوى المملكة.

وتشمل الباقات المتنوعةتذاكر الدخول، والخزائن والمناشف، وقسائم الطعام والتسوق، بالإضافة إلى الكابانا، وغيرها من المزايا الأخرى. وتتوفر الباقات الجديدة حصرياً لدى مكاتب الخدمة عند بوابات الدخول.

اضافة اعلان

 



وتتيح الباقة البرونزية دخول أربعة أشخاص وتوفر قسائم طعام بقيمة 7 دينار لكل شخص، في حين تشمل الباقة الفضية مزايا الباقة البرونزية بالإضافة إلى الخزائن والمناشف.

 

وتتيح الباقة الذهبية دخول أربعة أشخاص وتوفر قسائم طعام بقيمة 7 دينارلكل شخص وقسيمة تسوق بقيمة 7 دينار، بالإضافة إلى المناشف وخزانة كبيرة وكابانا خاصة وصندوق تبريد مع عبوات مياه.


 

أما الباقة الماسيةفتتيح الدخول لستة أشخاص وتشمل قسائم طعام بقيمة 11 دينار لكل شخص، بالإضافة إلى مناشف وخزانتين كبيرتينوكابانا مكيّفة خاصة بكبار الشخصيات تحتوي على تلفزيون ذكي وبراد صغير يحتوي على عبوات مياه وغرفة تبديل ملابس ومنطقة خاصة للاستحمام.

وتعتبر سرايا العقبة ووتربارك الوجهة الأمثل للاحتفالات العائلية من خلال الباقات الجديدة الخاصة بأعياد الميلاد والتي تمكن العائلات والأصدقاء من تنظيم أجمل حفلات أعياد الميلاد في أجواء ترفيهية فريدة خلال موسم الصيف.

 

 

وتتنوع هذه الباقات لتناسب المجموعات الصغيرة والكبيرة، وتشمل تذاكر لدخول الصغار والكبار، بالإضافة إلى وجبات كومبو للأطفال وأنشطة مائية.

وكانت سرايا العقبة ووتربارك قد افتتحت أبوابها رسمياً في شهر يوليو من العام الجاري لتوفر لضيوفها مجموعة التجارب الترفيهية مع أكثر من 25 لعبة ومنزلقاً مائياً ومرفقاً ترفيهياً، إضافة إلى باقة متنوعة من خيارات الطعام والتسوق العائلية.




 

وتتولى شركة فرح إكسبيرينسز إدارة العمليات التشغيلية لسرايا العقبة ووتربارك، وهي شركة تابعة لشركة "ميرال لإدارة الأصول" في أبوظبي.

 

كما تتولى فرح إكسبيرينسز إدارة العمليات التشغيلية لنخبة من الوجهات الترفيهية العالمية في أبوظبي، بما في ذلك "عالم فيراري أبوظبي"، و"ياس ووتروورلد أبوظبي"، و"عالم وارنربراذرز أبوظبي"، بالإضافة "كلايم أبوظبي".

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.sarayaaqabawaterpark.com.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Huawei - 07-09-2021

سماعات HUAWEI FreeBuds 4 تحطم رقماً قياسياً جديداً بمبيعاتها في الأردن

GetAttachment

البحث عن أفضل الآلات الموسيقية المعروضة للبيع

arab bank pic

البنك العربي يدعم برنامج أيام العلوم والفنون في متحف الأطفال

ZINC & JEA Logo (1)

اتفاقية تعاون تجمع منصّة زين للإبداع ونقابة المهندسين الأردنيين

Kids-Gaming-App-PRL-KV-EN

أكثر تطبيقات الألعاب شعبية لتسلية أطفالك هذا الصيف على متجر AppGallery

MENA CUP - Key Visual

أول بطولة لسباقات السيارات الرقمية بالشرق الأوسط تحط رحالها في الأردن

أخبار متعلقة
176413509_125139979600667_294207062480332528_n

«سرايا العقبة ووتربارك» تستقبل ضيوفها بخصومات مميزة خلال شهر سبتمبر

SAW - SOS Village Children 2

سرايا العقبة ووتربارك تستضيف أطفال قرية أس أو أس SOS

PHOTO-2021-05-10-19-34-19 (2)

إيجل هيلز تواصل تطوير مشاريعها الرائدة متماشيةً مع الرؤية والاستراتيجية للعقبة والأردن