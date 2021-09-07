سرايا العقبة ووتربارك تطرح باقات جديدة للعائلات

الوكيل الاخباري - أعلنت سرايا العقبة ووتربارك عن طرح أربع باقات تذاكر جديدة صممت لتناسب احتياجات الضيوف من العائلات، ولتوفر لهم خصماً يصل حتى 20% للاستمتاع بأجمل التجارب والمغامرات في مدينة الألعاب المائية الأولى من نوعها في مدينة العقبة والأكبر على مستوى المملكة.



وتشمل الباقات المتنوعةتذاكر الدخول، والخزائن والمناشف، وقسائم الطعام والتسوق، بالإضافة إلى الكابانا، وغيرها من المزايا الأخرى. وتتوفر الباقات الجديدة حصرياً لدى مكاتب الخدمة عند بوابات الدخول.

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وتتيح الباقة البرونزية دخول أربعة أشخاص وتوفر قسائم طعام بقيمة 7 دينار لكل شخص، في حين تشمل الباقة الفضية مزايا الباقة البرونزية بالإضافة إلى الخزائن والمناشف.

وتتيح الباقة الذهبية دخول أربعة أشخاص وتوفر قسائم طعام بقيمة 7 دينارلكل شخص وقسيمة تسوق بقيمة 7 دينار، بالإضافة إلى المناشف وخزانة كبيرة وكابانا خاصة وصندوق تبريد مع عبوات مياه.





أما الباقة الماسيةفتتيح الدخول لستة أشخاص وتشمل قسائم طعام بقيمة 11 دينار لكل شخص، بالإضافة إلى مناشف وخزانتين كبيرتينوكابانا مكيّفة خاصة بكبار الشخصيات تحتوي على تلفزيون ذكي وبراد صغير يحتوي على عبوات مياه وغرفة تبديل ملابس ومنطقة خاصة للاستحمام.



وتعتبر سرايا العقبة ووتربارك الوجهة الأمثل للاحتفالات العائلية من خلال الباقات الجديدة الخاصة بأعياد الميلاد والتي تمكن العائلات والأصدقاء من تنظيم أجمل حفلات أعياد الميلاد في أجواء ترفيهية فريدة خلال موسم الصيف.

وتتنوع هذه الباقات لتناسب المجموعات الصغيرة والكبيرة، وتشمل تذاكر لدخول الصغار والكبار، بالإضافة إلى وجبات كومبو للأطفال وأنشطة مائية.



وكانت سرايا العقبة ووتربارك قد افتتحت أبوابها رسمياً في شهر يوليو من العام الجاري لتوفر لضيوفها مجموعة التجارب الترفيهية مع أكثر من 25 لعبة ومنزلقاً مائياً ومرفقاً ترفيهياً، إضافة إلى باقة متنوعة من خيارات الطعام والتسوق العائلية.









وتتولى شركة فرح إكسبيرينسز إدارة العمليات التشغيلية لسرايا العقبة ووتربارك، وهي شركة تابعة لشركة "ميرال لإدارة الأصول" في أبوظبي.

كما تتولى فرح إكسبيرينسز إدارة العمليات التشغيلية لنخبة من الوجهات الترفيهية العالمية في أبوظبي، بما في ذلك "عالم فيراري أبوظبي"، و"ياس ووتروورلد أبوظبي"، و"عالم وارنربراذرز أبوظبي"، بالإضافة "كلايم أبوظبي".



للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.sarayaaqabawaterpark.com.