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التربية تنشر أسئلة امتحان التوجيهي

الخميس، 11-07-2024 02:01 م

سرايا العقبة ووتربارك تطلق عرضًا حصريًا لخريجي التوجيهي

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الوكيل الاخباري - يسر سرايا العقبة ووتربارك أن تحتفل بنهاية امتحانات التوجيهي من خلال تقديم عرض حصري لطلاب عام 2024. تقديراً لجهودهم الكبيرة، يمكن لطلاب التوجيهي الآن الاستمتاع بتذكرة اليوم الكامل بسعر 10 دنانير فقط بدلاً من السعر العادي البالغ 20 دينار. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل الزوار على خصم بنسبة 50% على جميع المأكولات والمشروبات داخل الحديقة. هذا العرض الخاص هو فرصة مثالية للطلاب للاسترخاء ومكافأة أنفسهم بعد فترة الامتحانات المكثفة.

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يمكن للزوار في حديقة سرايا العقبة المائية التطلع إلى يوم مليء بالإثارة والاسترخاء. توفر الحديقة مجموعة متنوعة من الألعاب المائية المثيرة والمرافق الترفيهية، مما يضمن تجربة لا تُنسى للجميع. يستطيع الضيوف الحصول على العرض من خلال ابراز وثيقة رقم الجلوس والهوية الشخصية، والعرض سارٍ حتى 31 يوليو.


لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع سرايا العقبة ووتربارك عبر الواتساب على الرقم 03-202-1333. انضموا إلينا هذا الصيف وغوصوا في مغامرة لا تُنسى في سرايا العقبة ووتربارك. احتفلوا بإنجازاتكم واستفيدوا من هذا العرض الحصري المصمم خصيصاً لكم.

 

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