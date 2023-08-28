سرايا العقبة ووتربارك تعيد إطلاق عرض "اليوم العقباوي" لسكان العقبة

الوكيل الإخباري - الصيف أصبح أفضل في العقبة حيث أعلنت سرايا العقبة ووتربارك، الأولى من نوعها في العقبة لتجربة الأردن المائية التي على أصولها، عن إعادة إطلاق عرض "اليوم العقباوي" حصريًا لأهالي العقبة.

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يسري هذا العرض الممتع كل يوم إثنين، وثلاثاء، وأربعاء، ابتدأَ من 1 وحتى 30 أيلول 2023.



تم تصميم هذا العرض لفترة محدودة خصيصًا لسكان العقبة للاستمتاع بيوم من المرح والضحك والمغامرة مع الأصدقاء والعائلة بسعر مناسب. يمكن للضيوف المنتفعين من عرض "اليوم العقباوي" تجربة أكثر الألعاب ابتكاراً وإثارة مستوحاة من المعالم الثقافية والأثرية المشهورة في الأردن، ومنزلقات تتحدى الجاذبية، حيث يمكنهم الغوص في مغامرات مائية مبهجة في كل زاوية من الحديقة.



يشمل "اليوم العقباوي" على تذكرة دخول ليوم واحد للصغار والكبار مقابل 15 دينارًا أردنيًا فقط، مما يتيح للضيوف الاستمتاع بجميع الأنشطة والتجارب المائية في الحديقة المائية.

أما بالنسبة للضيوف الذين يرغبون في الاستمتاع ببعض الأطعمة والمشروبات، فيستطيعون شراء تذكرة دخول ليوم واحد تشتمل على وجبة كومبو مقابل 20 دينارًا أردنيًا ضمن عرض "اليوم العقباوي".

هذه العروض المذهلة حصرية لسكان العقبة، مما يوفر لهم فرصة فريدة لاستكشاف سرايا العقبة ووتربارك دون تجاوز قيود الميزانية.



مع اقتراب شهر سبتمبر، يسر سرايا العقبة ووتربارك أن تعلن عن ساعات التشغيل اليومية الجديدة والتي ستكون من الساعة 11 صباحًا حتى 6 مساءً، مما سيتيح للضيوف الاستفادة من ساعات النهار الأطول بينما لا يزال لديهم فرصة لزيارة جميع مناطق الجذب التي توفرها الحديقة.

تحرص سرايا العقبة ووتربارك أيضًا على الحفاظ على أعلى مستوى من النظافة والسلامة العامة وتضمن لضيوفها الاستمتاع بالحديقة براحة البال.



احفظوا التاريخ على التقويم الخاص بكم واستعدوا ليوم لا يُنسى من المرح والإثارة والمغامرة مع أحبائكم في سرايا العقبة ووتربارك، واصنعوا ذكريات تدوم مدى الحياة!



للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.sarayaaqabawaterpark.com.