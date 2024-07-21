سرايا العقبة ووتربارك تقدم "مهرجان الأمواج الليلية" الممتع

الوكيل الإخباري - يسر سرايا العقبة ووتربارك أن تعلن عن إطلاق "مهرجان الأمواج الليلية" المرتقب. ستقام هذه المغامرة الليلية الفريدة كل يوم خميس وجمعة في التواريخ 18 و19 و25 و26 يوليو و1 و2 أغسطس.

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تعمل الحديقة يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى 7 مساءً، بينما سيمتد مهرجان الأمواج الليلية ليمتع الزوار في المساء في التواريخ المحددة، محولاً الحديقة إلى عالم ليلي نابض بالحياة. ستكون الزيارة النهارية متاحة من الساعة 11 صباحاً حتى 6 مساءً، بينما ستقام الفعاليات المسائية من الساعة 7 مساءً حتى 11 مساءً، مما يتيح للزوار تجربة استثنائية تحت النجوم. تشمل تذكرة الدخول المرافق الشهيرة مثل جبل نيبو، واحة الأزرق، أمواج رم، وأكوا جرش، وسيكون سعرها لهذا الحدث الخاص 15 دينار للشخص الواحد ويمكن ترقيتها إلى حزمة تضم وجبة ومنشفة بإضافة 5 دنانير.



يمكن للزوار توقع مغامرة ليلية لا مثيل لها مليئة بالألعاب المائية المثيرة التي تأخذ طابعاً سحرياً بعد غروب الشمس. سيستمتع عشاق الطعام بتشكيلة واسعة من الأطعمة الشهية المتاحة في أكشاكنا الليلية، التي تشمل الشواء، البرجر، البيتزا، والمزيد. ستنير الأمسية الموسيقى الحية من الدي جي الذي سيعزف أروع الألحان، مما يخلق جواً نابضاً بالحياة ومليئاً بالترفيه.



يعد مهرجان الأمواج الليلية بتجربة لا مثيل لها، تجمع بين إثارة المغامرات المائية وسحر الأجواء الليلية. يوفر هذا الحدث متعة بأسعار معقولة، مما يجعله خياراً مثالياً لأمسية لا تُنسى. لا تفوتوا "مهرجان الأمواج الليلية" في سرايا العقبة ووتربارك. تعالوا للشمس، وابقوا من أجل المغامرة الليلية!



التذاكر متاحة للشراء على:



https://tickets.sarayaaqabawaterpark.com/saq_b2c/ticketselection.html.



للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.sarayaaqabawaterpark.com.