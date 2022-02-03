سفيرة الإتحاد الأوروبي في الأردن تزور كلية لومينوس الجامعية التقنية

الوكيل الاخباري - زارت صباح أمس سعادة السيدة Maria Hadjitheodosiou سفيرة الإتحاد الأوروبي في الأردن والسيدة Corinne ANDRE مديرة قسم التعاون للاتحاد الأوروبي في الأردن كلية لومينوس الجامعية التقنية، وكان في استقبالهم الدكتور أيمن مقابلة عميد كلية لومينوس الجامعية التقنية والمهندس إبراهيم فزع مدير مشروع لومينوس شمال ستارت.

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واستهلت زيارتها بعمل جولة في مختبرات قسم العلوم الطبية التطبيقية الحديثة والمتطورة واطلعت على مختبر التمريض والرعاية الصحية الذي تم افتتاحه مؤخرا

كما زارت سعادتها قسم عبدالعزيز الغرير للحوسبة المتقدمة الذي تم تجهيزه حديثًا بأعلى المستويات والأجهزة المتقدمة لتقديم أحدث البرامج في مجال الحوسبة، علمًا بأن القسم قام بطرح بكالوريوس حصري في Cloud computing والوحيد بالشرق الأوسط.



هذا وقد زارت سعادتها قسم الفندقة والسياحة الذي يعد من أكبر الأقسام الفندقية على مستوى المملكة والذي تم تجهيزه على شكل فندق 5 نجوم، حيث يضم 5 مطابخ تعليمية حديثة، بالإضافة إلى مطعم وغرفتي نوم لتعليم التدبير المنزليوقسم استقبال، وحاليًا يصل عدد الطلبة في القسم الفندقي إلى أكثر من 1000 طالب وطالبة.



واختتمت سعادة السفيرة جولتها بزيارة قسم تكنولوجيا السيارات الذي تم افتتاحه بالشراكة مع شركة بوش العالمية لتكنولوجيا المركبات، والذي يقدم برنامج بكالوريس ودبلوم دولي في هندسة تكنولوجيا السيارات الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة.