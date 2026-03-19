سلسلة سماعات Galaxy Buds4 ترتقي بوضوح المكالمات إلى آفاق جديدة مع تقنية الصوت عالي الدقة HD Voice

الوكيل الإخباري- كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات، خلال فعالية Galaxy Unpacked التي أقيمت مؤخرا، عن سلسلة سماعات Galaxy Buds4، وهي الجيل الأكثر تطوراً حتى اليوم من سماعات Galaxy Buds. وتجمع سلسلة سماعات Galaxy Buds4 بين جودة صوت فائقة الدقة والابتكارات المتقدمة على صعيد التصميم لتعزز راحة الاستخدام اليومي، وترسم ملامح تجربة جديدة للسماعات عالية الجودة من خلال الجمع بين أعلى مستويات جودة الصوت والراحة في آنٍ واحد. اضافة اعلان





ويمكن لمستخدمي أجهزة جالاكسي تفعيل الاقتران بين سماعات Buds4 Pro أو Buds4 وأجهزتهم بسهولة تامة بمجرد فتح علبة السماعات. وتقدم هذه السماعات تجربة مكالمات فائقة النقاء والوضوح خاصةً عند اقترانها بأجهزة سلسلة Galaxy S26.



ويظهر الأداء الاستثنائي لهذه السماعات بوضوح عند استخدامها لمكالمات العمل أو التواصل مع الأسرة والأصدقاء، بفضل تقنية الصوت عالي الدقة HD Voice، التي تنقل الصوت بدقة استثنائية غير مسبوقة.



آلية عمل تقنية HD Voice

تعتمد سلسلة سماعات Galaxy Buds4 على تقنيات متقدمة للحد من الضوضاء مدعومة بإمكانات الذكاء الاصطناعي، حيث تتضمن عدة ميكروفونات تلتقط الأصوات من اتجاهات مختلفة، إلى جانب وحدة التقاط الصوت "VPU" التي تميّز صوت المستخدم وتركز عليه. وبعد ذلك، تقوم شبكات متقدمة بتحليل الصوت في الوقت الحقيقي لفصل الكلام عن الضوضاء المحيطة، مثل الازدحام المروري أو الرياح أو المحادثات القريبة.



تتميّز تقنية HD Voice عن المكالمات التقليدية عبر البلوتوث، حيث يُلتقط الصوت بنطاق ترددي محدود مما يجعل الكلام يبدو مضغوطاً ومُصطنعاً. فيما ترتقي هذه التقنية بجودة الاتصال من خلال مضاعفة عرض النطاق الترددي للبلوتوث إلى 16 كيلوهرتز، والذي يُدعى "النطاق فائق الاتساع – super wide band"، ما يسمح بالحفاظ على تفاصيل الصوت الطبيعية. كما تعتمد على نماذج تعلم آلي مدرّبة خصيصاً لتقليل الضوضاء وتعزيز وضوح الصوت، مما يتيح نقل نطاق أوسع من الترددات الصوتية البشرية.



نطاق صوتي واسع ينقل أدق التفاصيل

يساهم هذا النطاق الموسّع في التقاط الأصوات الدقيقة ضمن الكلام مثل أصوات "س" و"ز" و"ث" و"ف"، ليساعد على التمييز بين الكلمات التي يصعب فهمها في المكالمات التقليدية، ويجعل المحادثات أكثر وضوحاً وطبيعية.



وتوفر تقنية HD Voice تجربة مكالمات استثنائية أقرب ما تكون إلى المحادثة وجهاً لوجه، بفضل الدمج بين تقنيات تقليل الضوضاء الذكية وتوسيع نطاق البلوتوث. كما وتعد سماعات Galaxy Buds الوحيدة من نوعها بين سماعات البلوتوث التي تدعم تقنية HD Voice على الأجهزة الذكية والأجهزة اللوحية من سلسلة جالاكسي.



كيفية تفعيل تقنية HD Voice: إخراج سماعات Galaxy Buds من العلبة، ثم الانتقال إلى الإعدادات على جهاز جالاكسي الذكي ß إعدادات سماعات Galaxy Buds ß جودة الصوت والتأثيرات ß خيارات الجودة المتقدمة ß تفعيل النطاق فائق الاتساع super wide band.



ميزة التكامل بين منظومة أجهزة جالاكسي

رغم أن العديد من السماعات توفر مكالمات واضحة، إلّا أن سماعات Galaxy Buds مصممة خصيصاً لتعزيز أداء الصوت عالي الدقة HD Voice عند اقترانها بأجهزة جالاكسي. فمن لحظة إجراء أو استقبال المكالمة، تحافظ سلسلة Galaxy Buds4 على نقاء الصوت ووضوحه مع تقليل الضوضاء المحيطة، لضمان وصول الكلام كاملاً بشكل طبيعي وواضح.



وهنا تبرز قوة التكامل بين مختلف الأجهزة والعناصر المرتبطة ضمن منظومة جالاكسي، والتحسين الشامل والمستمر من سامسونج لمختلف أجهزتها وتقنياتها.



يمكن للمستخدمين الحصول على سلسلة سماعات Galaxy Buds4 والاطلاع على مزيد من المعلومات حول أحدث أجهزة جالاكسي من خلال زيارة الموقع الإلكتروني Samsung.com.