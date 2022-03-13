سلسلة هواتف Find X5 من OPPO تحدث ثورة في تصوير الفيديو مع الفيديو الليلي الفائق 4K

الوكيل الاخباري - تواصل شركة OPPO العلامة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية، إبهار مستخدمي هواتفها الذكية وعشاق التصوير بآخر وأحدث التقنيات في هذا المجال، حيث كشفت النقاب مؤخراً عن سلسلة هواتفها الرائدة Find X5 ، والتي سترتقي بمعايير تصوير وتصميمالهواتف الذكية لمستويات جديدة.

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ولعل أبرز ما يميز هذه السلسلة التي تسلط الضوء على ميزات هذه الصناعة الرائدة، هو الجماليات المستقبلية التي تتضمن وحدة معالجة عصبية مخصصة للتصوير، والتي تتغلب على تحديات التقاط مقاطع الفيديو بالهاتف الذكي - التسجيل الليلي، يقترن ذلك بمستشعر كاميرا IMX766 المزدوج الذي لا يضاهى مع أداء لا مثيل له واتصال بتقنية الجيل الخامس فائق السرعة، وتقنية الشحن الفائقة SUPERVOOC Flash.



من جهته قال ويليام ليو، رئيس التسويق العالمي في OPPO : "تضعFind X5 Series سلسلة Find Xفي مستوى جديد كليًا من الجمال - بإعادة رسم حدود تجربة الهاتف المحمول عبر التصميم والتصوير وتكنولوجيا البطارية والأداء. إنه يعتمد على الأساس الذي جعل سلسلة Find X3 تحقق نجاحًا كبيرًا مع المستهلكين والنقاد على حد سواء."





فيديو ليلي فائق الوضوح بدقة 4K وتصوير فوتوغرافي آسر

بالاعتماد على معالجة 6 نانومتر التي تم إنشاؤها لتقديم أعلى مستويات أداء التصوير، يقوم معالج MariSilicon X بتشغيل خوارزمية متقدمة لتقليل الضوضاء (AINR) تم تصميمها بواسطة معهد أبحاث OPPO هذا يعني أنه يمكنه اكتشاف وتقليل الضوضاء في كل إطار، بكسل تلو الآخر، مع الحفاظ على التفاصيل الدقيقة، ولون البشرة، ودقة الألوان.



والنتيجة هي تحسن أربعة أضعاف في جودة الفيديو الليلي، وتحبب أقل، واستنساخ ألوان فائق ، مما يجعل 4K Ultra Night Video ممكناً لأول مرة على هاتف ذكي يعمل بنظام Android ، مع كل لقطة واضحة ونقية مثل الصور الثابتة.

تتميز الكاميرات العريضة والواسعة للغاية بمستشعر IMX766 50 ميجابكسل الرائد من سوني، مع حجم مستشعر 1 / 1.56 بوصة، وحجم بكسل كبير يبلغ 2 ميكرومتر، بعد التضمين.



تلتقط سلسلة Find X5 مقاطع فيديو فائقة الاتساع بدقة 4k عبر عدسات الكاميرا الواسعة والعريضة للغاية، وتتميز بأفضل جودة تصوير فائقة الاتساع وعريضة للغاية عبر كل من التصوير الفوتوغرافي والفيديو في الصناعة.



من خلال التعاون الوثيق مع Sony لتخصيص مستشعر IMX709 للكاميرا الأمامية Find X5 Pro ، قامت OPPO بدمج MariSilicon X لضمان ظهور أفضل صور سيلفيمع مفتاح تلقائي بزاوية عريضة من 80 إلى 90 درجة ، للتأكد من عدم استبعاد أي شخص من الصورة الذاتية.



تصميم مستقبلي بمظهر وشعور متميزين

يتوفر الجزء الخلفي لهاتف Find X5 Pro المصنوع من السيراميك الحقيقي فائق القوة باللونين الأبيض الخزفي والأسود اللامع ليعكس التطور المريح والحديث في أفضل حالاته. إن دعم اللوح الخزفي الأملس هذا أقوى بمرتين من أي لوح زجاجي تقليدي، وفعالية مضاعفة في تبديد الحرارة. وبالتالي، فإن Find X5 Pro مقاوم للبقع والماء والغبار وفقاً لمعايير علامة الحماية العالميةIP68.



تتميز شاشة Find X5 Pro بشاشة AMOLED منحنية فائقة الوضوح مقاس 6.7 بوصة FHD تحمل منحنيات دقيقة وخطوط ناعمة من الخلف السلس والواضح إلى الأمام.

مع جودة WQHD، وتغطية التدرج اللوني P3 بنسبة 100٪

أدخلت OPPO تعتيم الشاشة بمستوى 8192 إلى Find X5 Pro ، لمطابقة سرعات بؤبؤ العين عبر ظروف الإضاءة المختلفة، والنتيجة هي توفير نظام العناية الأكثر تطوراً بالعيون على الهاتف الذكي.



OPPO أقوى شركة حتى الآن

مدعوماً بأحدث جيل من معالج سناب دراجونمن الجيل الأول Snapdragon 8 Gen 1 ، تم تزويد هاتف Find X5 Pro بشحن فائق السرعة للتعامل مع الألعاب والتطبيقات التي تستنزف عملية الشحن. استناداً إلى عملية تصنيع مدمجة 4 نانومتر، توفر وحدة معالجة الرسومات الرئيسية المدمجة 2022 من Qualcomm أداءً أعلى بنسبة 30٪ وكفاءة طاقة أكبر بنسبة 25٪ عن الجيل السابق، فضلاً عن توفير إمكانات الذكاء الاصطناعي المحسّنة.



يقدم Find X5 Pro أيضاً Battery Health Engine ، الذي يساعد في الحفاظ على عمر البطارية الأمثل - حتى 1600 دورة شحن ، أي ضعف العمر الافتراضي القياسي في الصناعة تقريباً.



ويمكن شحن Find X5 Pro من صفر تقريباً إلى 50٪ في حوالي 12 دقيقة فقط بدعم من تقنية الشحن السريع SUPERVOOC بقوة 80 واط، ومع شحن AIRVOOC 50W ، يمكن شحنه لاسلكياً بنسبة 100٪ في 47 دقيقة فقط.



ColorOS 12.1: ذكي وآمن

ينتج عن الجمع بين نظام التشغيل Android 12 منجوجل وColorOS 12.1 من OPPO تجارب مذهلة وميزات خصوصية رائدة في فئتها مع وصول كامل إلى أكثر من 3 ملايين تطبيق في متجر Google Play.



تعرفوا على OPPO Find X5

يتمتع OPPO Find X5 بلمسة نهائية فائقة الجودة، مع هيكل من الزجاج غير اللامع وجسم مقاوم لبصمات الأصابع ، ومتوفر باللون الأسود أو الأبيض.



Find X5يشتمل أيضاً على نظام الكاميرا المزدوج المذهل IMX766 المدعوم من MariSilicon X ، وشاشة 6.5 بوصة 120 هرتز 1 مليار لون ، ودعم الشحن السريع 80W SUPERVOOC ، والشحن اللاسلكي 30W AIRVOOC ، وأكثر من ذلك بكثير.



OPPO Enco X2 : السمع أكثر من مجرد حاسة

تواصل OPPO تعاونها مع Dynaudio علامة تجارية صوتية عالية الجودة من الدنمارك لتقديم أحدث إصدار من سماعاتها اللاسلكية Enco X2OPPO التي تتميز بتصميم مزدوج محوري للمحرك، ومكبر صوت رباعي المغناطيس مستو بتردد 40 كيلو هرتز ومحرك ديناميكي 11 مم.



يوفر OPPO Enco X2 قدرة رائدة على إلغاء الضوضاء بعمق 45 ديسيبل كحد أقصى وعرض أقصى يبلغ 4 كيلوهرتز.



مع دعم 5.2 و LHDC 4.0 ، تدعم سماعات الرأس OPPO Enco X2 معدل تشفير يصل إلى 900 كيلوبت في الثانية ، مما يوفر صوتًا مذهلاً فائق الوضوح في كل مكان عند الاتصال بـ. Find X5 Pro.



