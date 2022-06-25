سلسلة هواتف Galaxy M من سامسونج ... هواتف ذكية ومتقدمة واقتصادية

الوكيل الإخباري - مع التوجه المتزايد للمستهلكين خاصة من جيل الشباب نحو اقتناء هواتف ذكية راقية من علاماتهم التجارية المفضلة، ورغبتهم بالحصول عليها ضمن أسعار اقتصادية، لم يكن من "سامسونج إلكترونيكس" سوى وضع الهواتف لديها من الفئة المتوسطة على رأس أولوياتها لتطوير منتجات مبتكرة منها تتماشى مع متطلبات السوق وتوائم تطلعات المستخدمين.

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وعلى ذلك، واصلت الشركة تطوير سلسلة هواتف Galaxy M لمنح جيل الشباب تجربة مماثلة لتجربة الهواتف الفاخرة والاستثنائية لديها، تلبي احتياجات أنماط حياة الشباب دون التخلي عن عناصر الأناقة في التصميم والجودة والكفاة والمواصفات العملية، كل ذلك ضمن ميزانياتهم، كما تجذب أولئك الذين لا يزالون يعتمدون على فئة الهواتف التقليدية.



وتشمل سلسلة هواتف Galaxy M الذكية ثلاثة إصدارات M53 5G، M33 5G، وM23 5G، التي تجذب مستخدمي الهواتف الذكية بفضل مواصفاتها وخصائصها المميزة كالتصميم البسيط والانسيابي، والكاميرا الذكية، والمعالج ثماني النواة، وسعة ذاكرة RAM تتناسب مع احتياجات المستخدم، وبطارية بسعة 5 آلاف مللي أمبير، للحصول على مزيد من الوقت للبث أو المشاركة أو الألعاب وغير ذلك الكثير، إلى جانب ميزة الشحن فائق السرعة بقوة 25 واط، ووضع توفير الطاقة التكيفي لتعزيز أداء البطارية الشامل، بالإضافة لنظام Dolby Atmos المدمج بسماعات الرأس وسماعات البلوتوث، وغيرها من الميزات التي سيتم استعراضها للتعرف عن كثب على أحدث إصدارات سلسلة هواتف Galaxy M الذكية.



هاتف Galaxy M53 5G الذكي



يتميّز هاتف Galaxy M53 5G بتصميم يتميز بحواف ملساء مستديرة وإطار أساسي بسيط يشتمل على مكان خاص للكاميرا، وبشاشة Super AMOLED+قياس 6.7 بوصة، وبدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز. وبفضل المعالج المتقدم ثماني النواة يمنح Galaxy M53 5G أداءً معززاً. كذلك، فإن الهاتف يقدم سعة ذاكرة RAM تصل إلى 8 جيجابايت، بالإضافة إلى سعة ذاكرة افتراضية إضافية ليتمكن المستخدم من تشغيل التطبيقات المفضلة لديه بانسيابية ويستمتع بأداء المهام المتعددة من دون أي أعطال.

وإلى جانب ذلك، فإن الهاتف يقدم أيضاً سعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت، مع دعم بطاقة ذاكرة microSD حتى 1 تيرابايت ليتمكن المستخدم من الاحتفاظ وتخزين لحظاته الثمينة.



وتمكن الكاميرا متعددة العدسات المستخدم من إنتاج صور فوتوغرافية بتفاصيل واضحة باستخدام الكاميرا واسعة الزاوية المتوفرة بدقة عالية تبلغ 108 ميجابكسل، كما يمكنتخصيص التركيز مع كاميرا العمقDepth Camera ، أو الاقتراب أكثر من التفاصيل مع كاميرا الماكرو.Macro Camera



هاتف Galaxy M33 5G الذكي



يقدم هاتف Galaxy M33 5Gمع تقنية الجيل الخامس 5G، تجربة جديدة لم تعهد من قبل، إذْ سيتمكن المستخدم من الاستمتاع بتجربة اللعب والبث فائقي السرعة والانسيابية، بالإضافة إلى القدرة على مشاركة وتنزيل المحتوى بسرعة فائقة.

ويتميز الهاتف بمعالج قوي ثماني النواة، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، مما يمنح المستخدم الكثير من القوة والقدرة العالية للقيام بالمهامالمتعددة الثقيلة أو اللعب الكثيف. وإضافة إلى ذلك، فإن سعة الذاكرة الافتراضية الإضافية التي يتضمنها الهاتف، تمكن المستخدم من تشغيل التطبيقات المفضلة لديه بانسيابية والاستمتاع بأداء المهام المتعددة من دون أي أعطال، مع سعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت مع إمكانية إضافة بطاقة ذاكرةmicoSDحتى 1 تيرابايت تمكن المستخدم من تخزين الصور ومقاطع الفيديو.



ويقدم الهاتف تجربة مشاهدة مثيرة بفضل شاشته التي يبلغ قياسها6.6 بوصة. وبفضل تكنولوجيا Full HD+، يقدم الهاتف دقة وحدة تفاصيل ووضوح تام للمحتوى. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل خاصية Super Smooth 120Hz بالشاشة على انسيابية المشاهدة، سواء في اللعب أو التمرير.



ومع هاتف Galaxy M33 5G يمكن الحصول على صور بتفاصيل واضحة مع الكاميرا الأساسية التي تتميز بدقة 50 ميجابكسل. وبفضل الكاميرا فائقة الاتساع، يمكن للمستخدم توسيع زاوية المشاهدة، وتخصيص التركيز مع كاميرا العمق Depth Camera ، أو الاقتراب من التفاصيل بصورة أكبر مع كاميرا الماكرو Macro Camera.

ويحتوي الهاتف على معزز اللعب Game Booster الذي يقوم بتتبع أنماط اللعب لتحسين عمر البطارية ودرجة الحرارة وذاكرة الجهاز، كما أنه يحجب أنشطة الخلفية والإشعارات، وبالتالي تمكين المستخدم من إغلاقها والاستمرار باللعب.



هاتف Galaxy M23 5G الذكي



يتميز الهاتف Galaxy M23 5G بأنَّه مدعوم بمنصة المعالج Snapdragon® 750G Mobile Platform ثماني النواة الذي يمكن المستخدم من القيام بالعديد من المهام. وبفضل أداء وحدة المعالجة المركزية المحسَّن وذاكرة (RAM) التي تصل سعتها إلى 6 جيجابايت، يمكنل لمستخدم تشغيل التطبيقات المفضلة لديه بانسيابية والاستمتاع بأداء المهام المتعددة من دون أي أعطال. ويتميز الهاتف بسعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت لتخزين الصور ومقاطع الفيديو، بالإضافة إلى دعم بطاقة ذاكرة microSD حتى 1 تيرابايت.



ويتميز الهاتف أيضاً بتصميم عالي الجودة بحواف ملساء مستديرة وإطار أساسي بسيط يشتمل على مكانٍ للكاميرا بإطلالة بسيطة، عدا عن تصميمه بشاشة يبلغ قياسها6.6 بوصة. وبفضل تكنولوجياFull HD+، يقدم الهاتف دقة وحدة تفاصيل ووضوح تام للمحتوى. وتعمل خاصية Super Smooth 120Hz بالشاشة على انسيابية المشاهدة، سواءٌ في اللعب أو التمرير.



ويحتوي الهاتف على الكاميرا الأساسية التي تتميز بدقة 50 ميجابكسل، وبفضل الكاميرا فائقة الاتساع بدقة تصل إلى 8 ميجابكسل يمكن للمستخدم توسيع زاوية المشاهدة إلى 123 درجة، كما يمكنه الاقتراب من التفاصيل بصورة أكبر مع كاميرا الماكروMacro Camera .