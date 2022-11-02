سلسلة هواتف HUAWEI nova 10 متوفرة الآن في الأردن

الوكيل الإخباري - أعلنت هواوي مؤخرًا عن الإضافة الجديدة لسلسلة هواتف HUAWEI nova 10 - هاتف HUAWEI nova 10 وهاتف HUAWEI nova 10SE. الهواتف الذكية الجديدة متاحة الآن في السوق الأردني بدءًا من اليوم.



هاتف HUAWEI nova 10

يأتي هاتف HUAWEI nova 10 بتصميم عصري وكاميرا أمامية بعدسة تصوير عريضة جدًا بدقة 60 ميجابكسل وتقنية الشحن فائقة السرعة من هواوي -HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط، مما يجعله أجمل هاتف ذكي عصري مع أفضل كاميرا أمامية وأسرع شحن.

يُشتق لقب nova من الكلمة اللاتينية "novas”، مما يدل على أن كل نجم صاعد يولد للتألق، على غرار شغف الشباب عند السعي لتحقيق أحلامهم في مستقبل أفضل. تم إنشاء هذه الهواتف على أساس التكنولوجيا المبتكرة، حيث يسعى كل جيل من هواتف سلسلة HUAWEI nova إلى تمثيل أيديولوجية قطعة تقنية مبتكرة تتميز بتصميم عصري وكاميرات قوية وأداء ممتاز وتقدم تجارب تفاعلية ذكية. مع وضع هذه الأيديولوجية في الاعتبار، تأتي إطلاق سلسلة HUAWEI nova 10

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الجديدة، التي تنقل السلسلة إلى جيلها العاشر. اعتبارًا من يوليو 2022، جمعت سلسلة هواتفnova أكثر من 200 مليون مستخدم حول العالم.



يعبر اللون الجديد كليًا، اللون رقم 10 –Colour No. 10Starry Silver)– الفضي النجمي (في هاتف HUAWEI nova 10 عن جماليات رائعة وأنيقة. م من خلال الجمع بين اللون الفضي المعدني الأنيق وتصميم Star Orbit Ring الذهبي والأيقونة، يعكس الهاتف طبقة فوق طبقة من البريق ويعرض تغييرات رائعة في الألوان تحت الأضواء والظلال المختلفة. يعتمد الهاتف عملية طلاء مزدوجة اللون لتحسين تصميمStar Orbit Ring، ودمج التكنولوجيا والأزياء.



يتميز هاتف HUAWEI nova 10 بكاميرا أمامية بعدسة تصوير عريضة جدًا بدقة 60 ميجابكسل، التي يمكنها التقاط المزيد من التفاصيل باستخدام مستشعر عالي الدقة. تساعد الكاميرا فائقة الاتساع أيضًا في التقاط المزيد من الخلفية أثناء التقاط المستخدمين لصور شخصية.

يمكن للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو سيلفي عريضة جدًا بدقة 4K واضحة وتسجيل المزيد من الموضوعات والمشاهد والخلفيات. علاوة على ذلك، يستخدم هاتف HUAWEI nova 10 محرك ألوان رائد يسمح للكاميرا بالتقاط ما تراه بدقة. يدعم الهاتف التدرج اللوني العريض P3 ويمكنه معايرة أكثر من 2000 لون لتحقيق دقة ألوان أفضل بخمس مرات.



يدعم الهاتف الجديد تقنية الشحن فائقة السرعة من هواوي -HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط، والتي تساعد المستخدمين على شحن الهاتف بالكامل في 38 دقيقة[1] فقط.



يتكون إعداد الكاميرا–Ultra Vision Camera بدقة 50 ميجابكسل على هاتف HUAWEInova 10 من كاميرا رئيسية للتصوير فائق الرؤية بدقة 50 ميجابكسل[2] وكاميرا ماكرو عريضة بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا عمق. تدعم الكاميرات الخلفية أيضًا التركيز البؤري التلقائي الفوري مع خاصيةQPD.

عند التقاط صور للأشخاص، يمكن للمستخدمين تحديد ميزة متابعة التركيز–Follow Focus في فئة "مدونة فيديو" ضمن "تأثيرات".

هناك أيضًا ميزة Portrait Video، والتي تتيح لمقاطع الفيديو ذات تأثيرات البوكيه أن تبدو طبيعية أكثر من خلال خوارزميات التعرف على الوجه وخوارزميات البوكيه الأكثر تقدمًا.

يأتي الهاتف الذكي أيضًا مزودًا بميزة AI Snapshotالتي يمكنها معالجة العناصر، مثل الأشخاص والسماء والمباني والنباتات، لتحسين المظهر العام للصور. تبرز ميزة Super Night Shot تفاصيل ممتازة، وتستفيد من إمكانات استشعار الضوء القوية وتقنية إعادة الإعمار بدرجة البكسل لزيادة سطوع المناطق المظلمة.



تدعم الشاشة المنحنية ذات الألوان الأصلية على هاتف HUAWEI nova 10 التدرج اللوني P3، مع معدل تحديث عالٍ يصل إلى 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات300 هرتز[3] يعمل باللمس، التي توفر للمستخدمين تجربة رائدة، سواء كانت عمليات يومية، أو تصفح الويب، أو تفاعلات الهاتف الذكي الأخرى.

يدعم الهاتف الذكي أيضًا ميزة Display Turbo.



أخيرًا وليس آخرًا، يأتي هاتف HUAWEInova 10 مزودًا بميزات الجهاز الفائق -Super Device المبتكرة التي تتيح لك التحكم في أجهزة متعددة بسهولة كبيرة. علاوة على ذلك،يتوفر متجرAppGallery الموثوق والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن على هاتف HUAWEI nova 10، حيث يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة واستكشاف وإيجاد وتنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة.





هاتف HUAWEI nova 10 SE

يأتي هاتف HUAWEI nova 10 SE بتصميم Golden Star Orbit Ring وشعار nova، مما يرتقي بالجمال إلى آفاق جديدة من النجوم. ويرث هاتف HUAWEI nova 10 SE تصميم Star Orbit Ring الأيقوني الذي شوهد في هواتف HUAWEI nova السابقة، لكنه يفعل ذلك مع لمسة أنيقة، بحلقات مزدوجة تزين بشكل رائع وحدة الكاميرا.

يلمع تصميم Star Orbit Ring ويضيء تحت الأضواء،مع لمعة شبيهة بالماس. الميزة الأخرى التي تبرز في تصميم الهاتف هي عملية Starry Flash Craft الخاصة بالغطاء الخلفي، والتي تتميز بتقنية معالجة الحصى الخاصة، وسطح غير لامع يشبه الكريستال، مما ينتج عنه مظهر وإحساس بلوري للهاتف. تعمل عملية الطلاء المضاد لبصمات الأصابع (AF) على مقاومة اللطخات والزيوت والماء، مما يجعل السطح شديد المقاومة للتآكل والخدوش اليومية. بالإضافة إلى ذلك،وضح لنا هاتف HUAWEInova 10 SE أنه في بعض الأحيان تصبح القلة في الواقع كثرة. مع تصميم فائق النحافة ووزن يبلغ 184 جم وسُمك 7.39 مم فقط، من المؤكد أن الهاتف سينزلق في الجيوب وراحة ايادي المستخدمين بكل سهولة.



ويحظى HUAWEI nova 10SE بكاميرا بورتريه عالية الوضوح بدقة 108 ميجابكسل لالتقاط كل التفاصيل وخوارزمية الانصهار متعدد الإطارات في مجال تنسيق RAW لتوفير أداء متعدد الاستخدامات عبر مجموعة واسعة من سيناريوهات التصوير. سواء كنت في بيئة مضاءة جيدًا أو ضعيفة الإضاءة، في الداخل أو في الهواء الطلق، أو في وجود مشهد مضاء من الخلف أو من الأمام، يمكنك أن تطمئن إلى أن هاتف HUAWEI nova 10 SE يتفوق دائمًا.



تتفاعل خوارزمية الانصهار متعدد الإطارات في مجال تنسيق RAW مع تقنية تقليل الضوضاء متعددة الإطارات بالهاتف وأجهزة الاستشعار عالية الدقة لضمان أن الصور من جميع الأنواع تتميز بضوضاء أقل للصور. تتميز الصور الملتقطة في بيئات ضعيفة الإضاءة، مثل المشاهد الليلية، بضوضاء أقل للصورة، وسطوع محسن، ونطاق ديناميكي متزايد، مما يكشف عن التفاصيل التي ربما لم يلاحظها أحد من قبل.

يحدد هاتف HUAWEI nova 10 SE تلقائيًا البيئات ذات الإضاءة الخلفية ويزيد التباين لتحسين تجربة التصوير. عند تمكين وضع الدقة عالية الوضحHDR، تتميز الصور الشخصية الملتقطة في بيئات الإضاءة الخلفية بمستوى عالٍ من الوضوح، مع تعبيرات وجه بيّنة وتفاصيل واضحة بشكل عام.



يحتوي هاتف HUAWEI nova 10 SE أيضًا على كاميرا أمامية بزاوية تصوير عريضة بدقة 16 ميجابكسل، والتي تأتي بميزة تجميل مدعمة بالذكاء الاصطناعي مصممة خصيصًا لصور السيلفي. تحافظ تقنية اندماج البكسل 4 في 1 على صور سيلفي مذهلة في بيئات الإضاءة المنخفضة، وتتحول الكاميرا تلقائيًا إلى وضع الزاوية الواسعة عند الحاجة،لتوسيع مجال الرؤية حتى 90 درجة للصور الجماعية، مما يسمح للجميع بالتواجد في الصورة.





ويأتي هاتف HUAWEI nova 10 SE ببطارية جديدة ومحسّنة، وقدرات ألعاب، وميزات ترفيهية، واتصالات ذكية، التي توفر التجارب المبهجة التي يتوقعها مستخدمو اليوم الشباب.

يدعم هاتف HUAWEI nova 10 SE تقنية HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط ويأتي ببطارية تدوم طويلاً بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة. مع مضخة شحن مزدوجة الجهد جديدة تمامًا وتقنيات البطارية ثلاثية علامات التبويب، يمكنك شحن البطارية إلى أقصى سعة في أقل من 38 دقيقة.

وفقًا لاختبارات معامل هواوي، تدعم البطارية المشحونة بالكامل ما يصل إلى 12 ساعة متتالية من بث الفيديو عبر الانترنت، والتيتمنح المستخدمين راحة البال عند الخروج.



أخيرًا وليس آخرًايأتي هاتف HUAWEI nova 10 SE مزودًا بشاشة OLED HUAWEI FullView مقاس 6.67 بوصة تدعم تعديلات السطوع التلقائية بمستوى 10K، والتي تقوم بمعايرة سطوع الشاشة وفقًا لظروف الإضاءة



يتوفر هاتف HUAWEI nova 10 الجديد في الأردن بالألوان Starry Black - الأسود النجمي و(Colour No.10)Starry Silver– الفضي النجمي بسعر 389دينارًا وبإمكانك اقتناؤه من خلال متجرCell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط:

https://bit.ly/3D0E4NN. ويتوفر أيضاً هاتف HUAWEI nova 10 SE الجديد الآن في الأردن بالألوان -Starry Black الأسود النجمي و(Colour No.10)Starry Silver– الفضي النجمي و Green Mint– الأخضر النعناعي بسعر 279 دينارًا وبإمكانك اقتناؤه من خلال متجرCell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط:https://bit.ly/3z6SYAM



