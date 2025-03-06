سلسلة ‘Galaxy Buds3’ تمنح المستخدمين تجربة صوتية متناغمة مع سلسلة ‘Galaxy S25’

ومع إطلاق واجهة ‘One UI 7’، يمكن الاستمتاع بتجربة صوتية أكثر ذكاءً وسهولة مع ‘Galaxy Buds3’ و ‘Buds3 Pro’. كذلك، فإنه يمكن للمستخدم تعديل إعدادات الصوت بسهولة من خلال لوحة الإعدادات السريعة، واختيار تفضيلاته على تطبيقات معينة، ما يمنحه تحكماً أكبر وراحة تامة. بالإضافة إلى ذلك، توفر ميزة ‘Adapt Sound’ تجربة صوتية أكثر تخصيصاً وسهولة، ما يعزز المتعة في الاستماع.
اكتشف كيف يمكن لسلسلة ‘Galaxy Buds3’ أن ترتقي بتجربة الصوت اليومية إلى مستوى جديد كلياً.
ميزات جديدة لتجربة صوتية مخصصة وتحكم أكثر سهولة
إعدادات صوتية متطورة بلمسة واحدة
لم يعد ضبط إعدادات الصوت أمراً معقداً بعد الآن، فمع سلسلة ‘Galaxy Buds3’ وواجهة ‘One UI 7’، أصبح بالإمكان التحكم في مستوى الصوت، وإدارة عزل الضوضاء، وتعديل الإعدادات مباشرة من لوحة الإعدادات السريعة على الهاتف دون الحاجة إلى الدخول إلى تطبيق ‘Galaxy Wearable’ في كل مرة.
كيفية ضبط إعدادات ‘Buds’ عبر لوحة الإعدادات السريعة
افتح لوحة الإعدادات السريعة على هاتفك المتصل.
اضغط مع الاستمرار على شريط التحكم في الصوت داخل اللوحة.
اختر الإعداد الذي ترغب في تعديله واضبطه حسب تفضيلاتك.
تخصيص إعدادات الصوت لتطبيقات محددة
قد تختلف تفضيلات إعدادات الصوت بحسب التطبيق الذي تستخدمه. على سبيل المثال، قد تفضل صوتاً مرتفعاً وأكثر قوة عند الاستماع إلى الموسيقى، بينما تحتاج إلى تجربة صوت محيطية بزاوية 360 درجة أثناء مشاهدة الأفلام. ومع إعدادات صوت التطبيقات، لن تحتاج إلى ضبط الصوت يدوياً في كل مرة تفتح فيها تطبيقاً مختلفاً. ببساطة، قم بتحديد تفضيلاتك الصوتية لكل تطبيق مرة واحدة عبر لوحة الإعدادات السريعة، وستقوم سلسلة ‘Galaxy Buds3’ بتطبيقها تلقائياً عند تشغيل أي وسائط في التطبيق. هذه الميزة الأولى من نوعها التي تمنحك تجربة صوتية أكثر سلاسة وراحة، ما يجعل يومك أكثر تناغماً وفقاً لاحتياجاتك الشخصية.
كيفية استخدام إعدادات صوت التطبيقات
افتح لوحة الإعدادات السريعة على هاتفك المتصل.
اضغط على أيقونة السماعات في لوحة الوسائط، أو اضغط باستمرار على شريط التحكم في الصوت فوق لوحة الوسائط.
صوت مصمم خصيصاً لك
توفر واجهة ‘One UI 7’ تحسينات متقدمة لميزة Adapt Sound، ما يمنحك تجربة صوتية أكثر دقة ووضوحاً أثناء المكالمات أو مشاهدة الفيديوهات. كما يمكنك تخصيص تجربتك الصوتية بما يتناسب مع قدراتك السمعية من خلال اختبار دقيق ومتقدم. أما إذا كنت تفضل الإعدادات السريعة، فيمكنك الاختيار من بين ثلاثة ملفات صوتية جاهزة مصممة لتناسب الفئات العمرية المختلفة.
كيفية تفعيل ميزة ‘Adapt Sound’ الطريقة الأولى
افتح تطبيق ‘Galaxy Wearable’ على هاتفك المتصل.
اضغط على إعدادات السماعات.
انتقل إلى إمكانية الوصول.
اضغط على Adapt Sound.
اختر أحد الملفات الصوتية الثلاثة الجاهزة أو قم بإجراء اختبار السمع لإنشاء ملفك الشخصي.
كيفية تفعيل ميزة ‘Adapt Sound’ الطريقة الثانية
افتح تطبيق ‘Galaxy Wearable’ على هاتفك المتصل.
اضغط على جودة الصوت والتأثيرات.
اضغط على Adapt Sound.
اختر أحد الملفات الصوتية الثلاثة الجاهزة أو قم بإجراء اختبار السمع.
تجربة صوتية ذكية للجميع
بفضل قوة ‘Galaxy AI’، لا توفر سلسلة ‘Galaxy Buds3’ راحة أكبر فحسب، بل تعزز أيضاً تجربة التواصل عبر ميزات متقدمة تقضي على حواجز اللغة وتحسّن جودة الصوت، بغض النظر عن طريقة ارتدائك للسماعات أو البيئة المحيطة بك، ما يمنحك لحظات مصممة بذكاء وفقاً لاحتياجاتك.
تواصل سلس بـ 20 لغة
ومع ميزة المترجم الفوري في وضع الاستماع، لم تعد حواجز اللغة عائقاً بعد الآن. سواء كنت تستمع إلى محاضرة بلغة أجنبية أو تجري محادثة مع شخص يتحدث لغة أخرى، يمكنك سماع الترجمة مباشرة عبر ‘Galaxy Buds’ دون الحاجة للنظر إلى هاتفك. الآن، يمكنك التركيز كلياً على المحادثة والتفاعل وجهاً لوجه بكل سهولة.
كيفية استخدام المترجم الفوري في وضع الاستماع
افتح تطبيق المترجم الفوري على هاتفك المتصل.
ضع السماعات في أذنيك.
اضغط على وضع الاستماع في الجهة اليسرى من التطبيق.
اختر اللغة التي ترغب في الترجمة منها وإليها.
اضغط على أيقونة الميكروفون لبدء الترجمة الفورية.
اضغط على أيقونة الميكروفون مرة أخرى لإيقاف الترجمة.
استخدم التحكم باللمس عبر الضغط على السماعات لإيقاف الترجمة مؤقتاً أو استئنافها.
صوت مُحسَّن بذكاء، في أي وقت وأي مكان
بغض النظر عن طريقة ارتدائك لسماعاتك، تقوم الميكروفونات المدمجة في سلسلة ‘Galaxy Buds3’ بتحليل الصوت الداخلي والخارجي بشكل فوري، ما يتيح ضبط الصوت الأمثل وإلغاء الضوضاء النشط (ANC) تلقائياً عبر ميزتي ‘Adaptive EQ’ و’Adaptive ANC’، لضمان تجربة استماع مثالية لكل مستخدم.
أما مع ‘Galaxy Buds3 Pro’، فستحصل على تجربة صوتية أكثر ذكاءً في أي مكان. مثلاً أثناء المشي في الحديقة، تقوم ميزة ‘Adaptive Noise Control’ بتحليل الأصوات المحيطة باستمرار وتعديل مستوى عزل الضوضاء تلقائياً، دون الحاجة إلى ضبطه يدوياً. كما تتيح لك ميزتا ‘Siren Detect’ و‘Voice Detect’ البقاء على دراية بمحيطك؛ حيث تتعرف السماعات تلقائياً على أصوات الطوارئ مثل صفارات الإنذار، أو على صوتك عند التحدث، ما يعزز الصوت المحيط حتى تتمكن من التركيز على محادثتك أو التنبه للأصوات المهمة من حولك.
كيفية تفعيل ميزة ‘Adaptive Noise Control’
افتح تطبيق ‘Galaxy Wearable’ على هاتفك المتصل.
اضغط على ‘Adaptive’ لتفعيل الميزة.
كيفية تفعيل ميزة ‘Siren Detect’
افتح تطبيق ‘Galaxy Wearable’ على هاتفك المتصل.
اضغط على التبديل التلقائي إلى الصوت المحيطي.
اختر ‘Siren Detect’.
كيفية تفعيل ميزة ‘Voice Detect’
افتح تطبيق ‘Galaxy Wearable’ على هاتفك المتصل.
اضغط على التبديل التلقائي إلى الصوت المحيطي.
اختر .’Voice Detect’
ابتكار صوتي للجميع
مع إطلاق سلسلة ‘Galaxy S25’، وضعت سامسونج معياراً جديداً للذكاء الاصطناعي في الهواتف المحمولة، مقدمةً تجربة رفيق ذكاء اصطناعي حقيقية تتيح تفاعلات طبيعية وسلسة بينك وبين محيطك. ومع توسع هذه القدرات الذكية داخل منظومة ‘Galaxy’، ستظل سلسلة ‘Galaxy Buds’ في طليعة الابتكار الصوتي، ما يوفر تجربة صوتية غنية وسهلة الاستخدام للجميع.
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