سلسلة ‘Galaxy Buds3’ تمنح المستخدمين تجربة صوتية متناغمة مع سلسلة ‘Galaxy S25’

الوكيل الإخباري- أعادت سلسلة ‘Galaxy S25’ تعريف طريقة التفاعل مع الهواتف والعالم من حول المستخدم، ما ساهم في الارتقاء بقدرات ‘Galaxy AI’ إلى مستوى جديد. وتوفر هذه التجارب الأكثر سلاسة وذكاءً وفقاً للسياق والتفضيلات الشخصية إمكانات جديدة ضمن منظومة أجهزة سامسونج بالكامل، بما في ذلك سلسلة ‘Galaxy Buds3’.



ومع إطلاق واجهة ‘One UI 7’، يمكن الاستمتاع بتجربة صوتية أكثر ذكاءً وسهولة مع ‘Galaxy Buds3’ و ‘Buds3 Pro’. كذلك، فإنه يمكن للمستخدم تعديل إعدادات الصوت بسهولة من خلال لوحة الإعدادات السريعة، واختيار تفضيلاته على تطبيقات معينة، ما يمنحه تحكماً أكبر وراحة تامة. بالإضافة إلى ذلك، توفر ميزة ‘Adapt Sound’ تجربة صوتية أكثر تخصيصاً وسهولة، ما يعزز المتعة في الاستماع.



اكتشف كيف يمكن لسلسلة ‘Galaxy Buds3’ أن ترتقي بتجربة الصوت اليومية إلى مستوى جديد كلياً.

ميزات جديدة لتجربة صوتية مخصصة وتحكم أكثر سهولة



إعدادات صوتية متطورة بلمسة واحدة

لم يعد ضبط إعدادات الصوت أمراً معقداً بعد الآن، فمع سلسلة ‘Galaxy Buds3’ وواجهة ‘One UI 7’، أصبح بالإمكان التحكم في مستوى الصوت، وإدارة عزل الضوضاء، وتعديل الإعدادات مباشرة من لوحة الإعدادات السريعة على الهاتف دون الحاجة إلى الدخول إلى تطبيق ‘Galaxy Wearable’ في كل مرة.



كيفية ضبط إعدادات ‘Buds’ عبر لوحة الإعدادات السريعة

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افتح لوحة الإعدادات السريعة على هاتفك المتصل.

اضغط مع الاستمرار على شريط التحكم في الصوت داخل اللوحة.

اختر الإعداد الذي ترغب في تعديله واضبطه حسب تفضيلاتك.



تخصيص إعدادات الصوت لتطبيقات محددة

قد تختلف تفضيلات إعدادات الصوت بحسب التطبيق الذي تستخدمه. على سبيل المثال، قد تفضل صوتاً مرتفعاً وأكثر قوة عند الاستماع إلى الموسيقى، بينما تحتاج إلى تجربة صوت محيطية بزاوية 360 درجة أثناء مشاهدة الأفلام. ومع إعدادات صوت التطبيقات، لن تحتاج إلى ضبط الصوت يدوياً في كل مرة تفتح فيها تطبيقاً مختلفاً. ببساطة، قم بتحديد تفضيلاتك الصوتية لكل تطبيق مرة واحدة عبر لوحة الإعدادات السريعة، وستقوم سلسلة ‘Galaxy Buds3’ بتطبيقها تلقائياً عند تشغيل أي وسائط في التطبيق. هذه الميزة الأولى من نوعها التي تمنحك تجربة صوتية أكثر سلاسة وراحة، ما يجعل يومك أكثر تناغماً وفقاً لاحتياجاتك الشخصية.



كيفية استخدام إعدادات صوت التطبيقات

افتح لوحة الإعدادات السريعة على هاتفك المتصل.

اضغط على أيقونة السماعات في لوحة الوسائط، أو اضغط باستمرار على شريط التحكم في الصوت فوق لوحة الوسائط.

اختر إعداد الصوت الذي ترغب في تعديله للتطبيق الذي يتم تشغيله.





صوت مصمم خصيصاً لك

توفر واجهة ‘One UI 7’ تحسينات متقدمة لميزة Adapt Sound، ما يمنحك تجربة صوتية أكثر دقة ووضوحاً أثناء المكالمات أو مشاهدة الفيديوهات. كما يمكنك تخصيص تجربتك الصوتية بما يتناسب مع قدراتك السمعية من خلال اختبار دقيق ومتقدم. أما إذا كنت تفضل الإعدادات السريعة، فيمكنك الاختيار من بين ثلاثة ملفات صوتية جاهزة مصممة لتناسب الفئات العمرية المختلفة.



كيفية تفعيل ميزة ‘Adapt Sound’ الطريقة الأولى

افتح تطبيق ‘Galaxy Wearable’ على هاتفك المتصل.

اضغط على إعدادات السماعات.

انتقل إلى إمكانية الوصول.

اضغط على Adapt Sound.

اختر أحد الملفات الصوتية الثلاثة الجاهزة أو قم بإجراء اختبار السمع لإنشاء ملفك الشخصي.





كيفية تفعيل ميزة ‘Adapt Sound’ الطريقة الثانية

افتح تطبيق ‘Galaxy Wearable’ على هاتفك المتصل.

اضغط على جودة الصوت والتأثيرات.

اضغط على Adapt Sound.

اختر أحد الملفات الصوتية الثلاثة الجاهزة أو قم بإجراء اختبار السمع.



تجربة صوتية ذكية للجميع

بفضل قوة ‘Galaxy AI’، لا توفر سلسلة ‘Galaxy Buds3’ راحة أكبر فحسب، بل تعزز أيضاً تجربة التواصل عبر ميزات متقدمة تقضي على حواجز اللغة وتحسّن جودة الصوت، بغض النظر عن طريقة ارتدائك للسماعات أو البيئة المحيطة بك، ما يمنحك لحظات مصممة بذكاء وفقاً لاحتياجاتك.



تواصل سلس بـ 20 لغة

ومع ميزة المترجم الفوري في وضع الاستماع، لم تعد حواجز اللغة عائقاً بعد الآن. سواء كنت تستمع إلى محاضرة بلغة أجنبية أو تجري محادثة مع شخص يتحدث لغة أخرى، يمكنك سماع الترجمة مباشرة عبر ‘Galaxy Buds’ دون الحاجة للنظر إلى هاتفك. الآن، يمكنك التركيز كلياً على المحادثة والتفاعل وجهاً لوجه بكل سهولة.



كيفية استخدام المترجم الفوري في وضع الاستماع

افتح تطبيق المترجم الفوري على هاتفك المتصل.

ضع السماعات في أذنيك.

اضغط على وضع الاستماع في الجهة اليسرى من التطبيق.

اختر اللغة التي ترغب في الترجمة منها وإليها.

اضغط على أيقونة الميكروفون لبدء الترجمة الفورية.

اضغط على أيقونة الميكروفون مرة أخرى لإيقاف الترجمة.

استخدم التحكم باللمس عبر الضغط على السماعات لإيقاف الترجمة مؤقتاً أو استئنافها.