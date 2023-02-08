سلسلة Galaxy S23: تصميم يأخذ في الحسبان كوكب الأرض

الوكيل الإخباري - تظهر سلسلة Galaxy S23 بتصميمها الجديد المتطور، أن الابتكار يُحقق الأداء العالي والاستدامة على حد سواء للحصول على تجربة متميزة في نهاية الأمر.

ترفع سلسلة Galaxy S23 معايير الجودة والجمال مع تأثير أقل على البيئة مقارنة بالأجيال السابقة. لتحقيق ذلك، قمنا بدمج المواد المعاد تدويرها في مكونات هذا الجهاز أكثر من أي هاتف ذكي سابق من Galaxy وصممنا غلاف العبوة باستخدام ورق معاد تدويره بنسبة 100%. تم أيضًا زيادة إدخال المواد المعاد تدويرها في سلسلة Galaxy S23 ، حيث ارتفع من ستة مكونات داخلية مصنوعة من مواد صديقة للبيئة في Galaxy S22 Ultra إلى 12 مكونًا داخليًا وخارجيًا تتضمن مواد معاد تدويرها في Galaxy S23 Ultra .

اضافة اعلان

استخدمنا أيضًا مجموعة متنوعة من المواد المعاد تدويرها، بما في ذلك الألمنيوم والزجاج المعاد تدويرهما مسبقًا للاستخدام في أجهزة Galaxy. ومن خلال الاستمرار في زيادة استخدام المواد المعاد تدويرها في أجهزة Galaxy ، فإنّ ذلك يساعدنا في تقليل تأثيرنا على البيئة. وعلى وجه التحديد، فإن استخدام البلاستيك المعاد تدويره والمستخرج من المحيطات في سلسلة Galaxy S23 يمكن أن يمنع أكثر من 15 طنًا من شباك الصيد المهملة من دخول محيطات العالم بحلول نهاية عام 2023، مما يساعد على تقليل تلوثها.



وتم تصميم سلسلة Galaxy S23 لتدوم مع المتانة وقابلية الإصلاح، مما يجعلها مضمونة لسنوات قادمة. إنه أول جهاز يتميز بزجاج Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 ، والذي يوفر المتانة للاستخدام طويل الأمد ويحتوي على معدل 22% من المواد المعاد تدويرها. وتوفر سلسلة Galaxy S23 أيضًا أربعة أجيال من ترقيات نظام التشغيل وخمس سنوات من تحديثات الأمان، بحيث تتم حماية المستخدمين لفترة أطول.

تحقق من مخطط المعلومات البياني (الإنفوجرافيك) أدناه لترى كيف يمكن للابتكار والاستدامة العمل معًا بسلاسة، حيث يتجلى ذلك بوضوح في سلسلة Galaxy S23.