سلسلة ‘Galaxy Tab S10’ من سامسونج، جهاز لوحي مصمم لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري- كشفت سامسونج للإلكترونيات اليوم عن جهازي ‘Galaxy Tab S10 ‘Ultra و’Galaxy Tab S10+’، وهما أول جهازين لوحيين في العالم تم تصميمهما خصيصاً لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويتميز الجهازان الرائدان بشاشات ‘Dynamic AMOLED 2X’ بقياسي 14.6 بوصة و12.4 بوصة، ما يوفر تجربة مثالية لاستخدام قلم ‘S Pen’ المرفق بكل سلاسة، كما تتضمن التحسينات في الأداء لجهاز Galaxy Tab S10 Ultra زيادة بنسبة 18% في وحدة المعالجة المركزية، و28% في وحدة معالجة الرسومات، و14% في وحدة معالجة الشبكات العصبية مقارنة بجهاز ‘Galaxy Tab S9 Ultra’.



ويُتيح هذا التحسين في قوة المعالجة تقديم ميزات الذكاء الاصطناعي بسرعة واستجابة أكبر، والتي يمكن الوصول إليها بسهولة عبر الأوامر الكتابية باستخدام زر ‘Galaxy AI’ الجديد الموجود على لوحات المفاتيح الخاصة بالأغطية، وتتضمن البرمجيات المتقدمة ميزات مثل ‘Note Assist’ و’Drawing Assist’، المصممة خصيصاً لتلائم استخدام الجهاز اللوحي، كما تعمل سلسلة ‘Galaxy Tab S10’ كجهاز ذكاء اصطناعي منزلي، حيث توفر ميزة عرض الخرائط ثلاثية الأبعاد نظرة شاملة للمنزل وجميع الأجهزة المتصلة، ما يسهّل إدارة الأجهزة عبر منظومة ‘SmartThings’، ويضمن نظام الحماية القوي ‘Samsung Knox’ خصوصية البيانات والسيطرة عليها، بينما تعزز المواد المبتكرة التزام سامسونج بمستقبل أكثر استدامة.



وقال إم سي لي، نائب الرئيس ورئيس فريق عمل منظومات "Galaxy" في قسم تجربة الأجهزة المحمولة لدى سامسونج للإلكترونيات: "تُعد سلسلة ‘Galaxy Tab S10’ أول جهاز لوحي يأتي بتحسينات الذكاء الاصطناعي جاهز للاستخدام فور إخراجه من العلبة، وهو الأحدث ضمن عائلة ‘Galaxy AI’". وأضاف: "فخورون بإضافة هذه السلسلة إلى منظومتنا المتكاملة للأجهزة المتصلة، حيث نقدم تجارب متعددة الاستخدامات تجمع بين القوة وسهولة التنقل، وهي ميزات لا يوفرها سوى جهاز لوحي مدعوم بالذكاء الاصطناعي".



أداء متميز أثناء التنقل

وقد تمّ تصميم سلسلة ‘Galaxy Tab S10 Ultra’ و ‘Galaxy Tab S10+’ وفقاً لإرث سامسونج في تقديم تجارب قوية، حيث تستفيد من تطورات هائلة في قوة معالجة الذكاء الاصطناعي لتوفير أداء فائق السرعة وخالٍ من التأخير، ويتميز جهاز ‘Galaxy Tab S10 Ultra’ بزيادة تتجاوز 18% في وحدة المعالجة المركزية، و28% في وحدة معالجة الرسومات، و14% في وحدة معالجة الشبكات العصبية مقارنة بجهاز ‘Galaxy Tab S9 Ultra’. وبفضل البطارية التي تدوم طويلاً وتقنية الشحن فائق السرعة، تتيح سلسلة ‘Galaxy Tab S10’ استخدام الجهاز لفترات أطول مع تقليل الوقت الذي يستغرقه الشحن.



جودة تصميم فائقة وشاشة مذهلة

يتميز جهاز ‘Galaxy Tab S10 Ultra’ بشاشة مقاس 14.6 بوصة، بينما يأتي ‘Galaxy Tab S10+’ بشاشة مقاس 12.4 بوصة، وكلاهما مزود بتقنية ‘Dynamic AMOLED 2X’ المتطورة التي تقدم تجربة مشاهد طبيعية وواقعية حتى في الهواء الطلق، حيث تبقى التفاصيل واضحة من جميع الزاويا وفي أي بيئة بفضل تقنية مقاومة الانعكاس المتطورة التي تقلل من الوهج وتخفض معدل الانعكاس، وقد تمّ تعزيز نظام مكبرات الصوت الرباعي في هذه السلسلة بتقنية "Boost Dialogue" المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يجعل الأصوات أكثر وضوحًا مقارنة بالضوضاء المحيطة للحصول على صوت فائق النقاء. وللاستخدام أثناء التنقل توفر سلسلة ‘Galaxy Tab S10’ متانة استثنائية مع تصنيف ‘IP68’ وتصميم Armor Aluminum المحسّن، ما يجعلها مثالية للاستخدام في أي وقت وفي أي مكان.



اعمل بذكاء وأطلق العنان لإبداعك الحقيقي

وتوفر سلسلة ‘Galaxy Tab S10’ تجربة متكاملة تعزز إنتاجيتك وتتيح لك مساحة مثالية للتعبير عن إبداعك. وبفضل ميزة ‘Note Assist’ وقلم ‘S Pen’ الذكي، يصبح تدوين الملاحظات على الشاشة الكبيرة للجهاز اللوحي أمراً في غاية السهولة، سواء كانت الأعمال المدرسية أو كتابة الملاحظات أو تدوين اليوميات الشخصية، حيث يصبح كل شيء أكثر كفاءة مع النسخ الآلي والملخصات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي. ومع ميزة "PDF Overlay Translation"، يمكن لسلسلة ‘Galaxy Tab S10’ ترجمة ملفات PDF بسهولة عبر عرض الترجمة مباشرة على الشاشة، كما تعمل ميزة ‘Handwriting Help’ على تحسين وترتيب الملاحظات المكتوبة بخط اليد.



فيما تجعل ميزة ‘Sketch to Image’ المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ‘Galaxy Tab S10 Ultra’ الخيار المثالي لتحويل أفكارك إلى واقع، حيث يعمل كمساعد مثالي للتغلب على أي صعوبات في التفكير. وبفضل ميزة ‘Circle to Search’ باستخدام Google على سلسلة "Galaxy Tab S10"، يمكنك البحث عن أي محتوى عبر رسم دائرة حوله دون الحاجة لتبديل التطبيقات، كما يمكنك ترجمة أي شيء تراه على جهازك اللوحي فوراً مع Google، سواء كان صورة، فيديو أو نص، وذلك بنقرتين فقط، ما يتيح لك الحصول على المعلومات التي تحتاجها بسرعة والعودة مباشرة إلى ما كنت تقوم به. بالإضافة إلى ذلك، تمكنك هذه الميزة من التعرف على خطوات حل مسائل الفيزياء والرياضيات وتوضيحها بسهولة.



وبدورها تتيح لك ميّزة "Air Command" في قلم "Galaxy S Pen" المدعوم بالذكاء الاصطناعي الوصول الفوري إلى ميزات "Galaxy AI Assistant" دون الحاجة للتنقل بين القوائم، كما يمكنك بسهولة تشغيل تطبيقات المساعد الذكي باستخدام زر ‘Galaxy AI’ على لوحة مفاتيح الغطاء مع الأوامر المكتوبة، ما يتيح للمستخدمين اختيار تجربة الذكاء الاصطناعي المفضلة لديهم بين Bixby من سامسونج وGemini من Google.



جهاز منزلي ذكي

ويمكن ل ‘Galaxy Tab S10’ أن يعمل أيضًا كجهاز ذكاء اصطناعي منزلي، ما يجعل إدارة الأجهزة المنزلية أكثر سهولة بفضل الميزات المحسنة للشاشة الكبيرة مثل عرض الخرائط ثلاثية الأبعاد، حيث يمكنك بسهولة الرؤية والتحكم في الأجهزة المتوافقة مع ‘SmartThings’ من خلال الواجهة المخصصة. كما يمكن للمستخدمين تفعيل ميزة ‘SmartThings Energy’ ووضع "AI Energy" لمراقبة استهلاك الطاقة لأجهزتهم بكل سهولة، حيث لا يقتصر دور ‘Galaxy AI’ على تحسين حياتك أثناء التنقل، بل يُسهم أيضاً في تخفيف التوتر وجعل الحياة المنزلية أكثر راحة وكفاءة.



منظومة "Galaxy": آمنة ومتكاملة

توسع سلسلة ‘Galaxy Tab S10’ تجربة ‘Galaxy’ المتصلة الفريدة وتعزز نظام التطبيقات الخارجية، حيث تقدم مجموعة من التطبيقات الجديدة والمحسّنة ما يتيح لك الوصول إلى أبرز التطبيقات مثل ‘Goodnotes’ و‘LumaFusion’ و‘Noteshelf3’ و‘Clip Studio Paint’ و‘Picsart و‘Sketchbook’، الأمر الذي يمكنك من سهولة التحكم في السرعات وإضافة تأثيرات بصرية مدهشة أثناء مونتاج الفيديوهات باستخدام ‘LumaFusion’، وأيضاً مشاركة إبداعاتك والمحتوى الذي أعدت تصميمه مع الأصدقاء عبر ‘PicsArt’، وبفضل التنوع الكبير للتطبيقات الخارجية المتاحة في سلسلة ‘Galaxy Tab S10’، ستجد بالتأكيد ما يلبي احتياجاتك مهما كانت.



وتلتزم سامسونج بتوفير حرية الاختيار والتحكم الكامل للمستخدمين في أجهزتهم وبياناتهم، حيث يمكنهم من خلال إعدادات الذكاء المتقدمة اختيار تعطيل معالجة البيانات عبر الإنترنت لضمان بقاء بياناتهم على الجهاز فقط، ويعمل نظام "Samsung Knox" على اكتشاف التهديدات بشكل فوري وتوفير حماية متكاملة بالتعاون مع جهات متعددة، ما يضمن للمستخدمين العيش بأمان والاستمتاع بحياتهم على أكمل وجه.

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