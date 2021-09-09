سماعات الأذن اللاسلكية الأفضل لصوت عالي الجودة والأكثر راحة لهذا الصيف

الوكيل الاخباري - معظم سماعات الأذن بتقنية الاستيريو اللاسلكي الحقيقي (TWS) الموجودة في السوق مصممة بهيكل مناسب لدخول الأذن، مما يوفر إلغاءً أفضل للضوضاء مع إحكام أكثر فعالية، كما أنها أكثر ثباتاً لأنها تتلاءم بشكل أفضل مع قناة أذن المستخدم، لذلك عندما نقارنها بتصميم مع هيكل مفتوح، يظهر بوضوح أن تلك السماعات لها ميزتها الخاصة.

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ومن الأسباب الرئيسية لاختيار سماعات أذن مفتوحة التجربة المريحة. بالمقارنة مع سماعات الأذن الداخلية، يمكن أن توفر سماعات الأذن المفتوحة تجربة أكثر راحة.

علاوة على ذلك، فإن سماعات الأذن المفتوحة تعمل الآن على مواكبة تقنيات إلغاء الضجيج النشطة؛ حيث إن بعضها يوفر بالفعل ميزات إلغاء الضجيج النشطة التي عادة ما نجدها فقط في سماعات الأذن المتطورة.



بالنظر إلى سماعات الأذن المفتوحة المتوفرة في السوق حالياً، فإن أشهرها هي HUAWEI FreeBuds 4 التي تم إطلاقها حديثاً وAppleAirPods 2.

لذا، دعونا نقارن بينهما ونكتشف مزايا كل منهما.



سماعات HUAWEI FreeBuds 4



صوت بجودة الاستوديو: ربما تكون جودة الصوت هي العامل الأكثر أهمية بالنسبة لمعظم المستهلكين عند اختيار سماعات الأذن.

تم تجهيز سماعات HUAWEI FreeBuds 4 بمحرك ديناميكي بقياس 14.3 ملم، مما ينتج عنه أصوات جهير أضخم وأكثر تميزاً.

فيما يتعلق بأداء الجهير، تعتمد سماعات HUAWEI FreeBuds 4 محرك تحسين الجهير الذي تم تطويره حديثاً وأنبوباً ولوحة رئيسية للجهير لتشكيل تجويف صوتي مغلق ومستقل.

وباستخدام تطبيق HUAWEI AI Life، يمكن للمستخدمين تسجيل الصوت المحيط بسهولة، بالإضافة إلى وضع الصوت لتحسين انتقاء الصوت وتقليل الضوضاء المحيطة.



ميزة إلغاء الضجيج النشطة مع تصميم بهيكل مفتوح: إلى جانب المحرك الديناميكي، تلعب تقنية إلغاء الضجيج النشطة أيضاً دوراً مهماً.

تستخدم سماعات الأذن منصة محاكاة مريحة لتقييم مستوى الراحة في سماعات الأذن.

وتم تحسين الانحناء والحجم في سماعات HUAWEI FreeBuds 4 وصقلها على مستوى مصغر بما يناسب الأذنين بشكل أفضل، ويوفر راحة أعلى وإلغاء الضوضاء بفضل الإغلاق المحكم.

وتعتمد السماعات أيضًا تقنية إزالة الضوضاء الهجينة بميكروفون مزدوج،مما يساعد على تحسين إلغاء الضوضاء.

ويمكن أن تساعد هذه الميكروفونات في التقاط الضوضاء المحيطة بدقة، كما تتميز أيضاً بهيكلها الداخلي الجديد القادر على تجنب تداخل ضوضاء الرياح، بالإضافة إلى تحسين حساسية التقاط الصوت للميكروفون الداخلي.

ولتعزيز إلغاء الضوضاء بشكل فعال في سيناريوهات ارتداء مختلفة، تعدّ سماعات HUAWEI FreeBuds 4 أول سماعات أذن مفتوحة في الصناعة تستخدم تقنية Adaptive Ear Matching (AEM) لإلغاء الضوضاء؛ فعند تشغيل ميزة إلغاء الضجيج النشطة، تكتشف سماعات الأذن تلقائياً شكل أذن المستخدمين وتحدد الإعداد الأمثل لإلغاء الضوضاءلكل مستخدم، مما ينتج عنه تجربة أكثر راحة.

ويمكن لسماعات HUAWEI FreeBuds 4 تحقيق ما يصل إلى 25 ديسيبل، وهو أحد أعمق مدى في سماعات الأذن اللاسلكية المفتوحة بتقنية إلغاء الضجيج النشطة (ANC TWS).

راحة بخفة الهواء: الارتداء المريح هو سر ضمان تجربة مستخدم مثالية. تم تجديد سماعاتHUAWEI FreeBuds 4 مع 14 إضافة جديدة قلّصت حجم هيكلها.

وأضافت هواوي ثلاثة تحسينات على الانحناء العام لملاءمة الأذن بشكل أفضل. لا تتيح سلسلة التحسينات هذه تجربة ارتداء أكثر متعة لفترات طويلة فحسب، ولكنها أيضاً تعزز أداء تقنية إلغاء الضجيج النشطة في السماعات.



تفاعلات جديدة كلياً: بفضل منظومة الأجهزة متعددة السيناريوهات والخبرات المتراكمة في مجال الاتصال اللاسلكي لدى هواوي، توفر سماعات HUAWEI FreeBuds 4 ميزات اتصال متنوعة.



اتصال الجهاز المزدوج: تدعم سماعات HUAWEI FreeBuds 4 اتصال الجهاز المزدوج مع أنواع مختلفة من الأجهزة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمول و الساعات الذكية وأجهزة التلفزيون الذكية ضمن منظومة أجهزة هواوي متعددة السيناريوهات.

وتدعم كذلك اتصال الجهاز المزدوج مع الأجهزة الذكية التي تعمل على أنظمة تشغيل مختلفة مثل Android وiOS وWindows، مما يحقق اتصالاً متزامناً مع الأجهزة الذكية عبر أنظمة التشغيل والعلامات التجارية المختلفة.



عناصر تحكم ذكية ومخصصة: تقدم سماعات HUAWEI FreeBuds 4 تجربة تفاعلية ذكية.

يمكنك بسهولة تفعيل ميزة إلغاء الضجيج النشطة وضبط مستوى الصوت والرد على المكالمات والضغط على تشغيل الموسيقى وتبديل الأغاني مباشرة من السماعات، مع أدوات تحكم بسيطة مثل التمرير/ النقر المزدوج/ الضغط لفترة طويلة.



يقول ليث الوكيل، المدير العام لموقع الوكيل الإخباري واصفًا تجربة استخدامه لسماعات HUAWEI FreeBuds 4: "تجربتي خلال الأيام السابقة لسماعات HUAWEI FreeBuds4 كانت تتميز بالراحة والاستمتاع؛ حيث لفت انتباهي عدد الساعات التي استخدمت بها السماعات بشكل متواصل ولم أواجه أي مشاكل من ناحية الراحة، بالإضافة إلى ميزة الصوت بجودة عالية وخاصية إلغاء الضجيج النشطة، خصوصًا عندما استخدمها أثناء ممارسة الرياضة.وأكثر ما يميزها هو نقاء صوت الميكروفون الخاص بالسماعات، خصوصًا عند إجراء مكالمات أو تسجيل صوتي عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي".



سماعات AirPods2Apple



جودة الصوت: يبلغ حجم المحرك الديناميكي في سماعات Apple AirPods 214 مم.



ميزة إلغاء الضجيج النشطة: لا تأتي Apple AirPods 2 مزودة بهذه الميزة.



التصميم: يعكس لون سماعات الأذن ملامح شخصيتك ويمكن لتوفيرخيارات ألوان إضافية تلبية ذوق المستخدم بشكل أفضل. تتوفر سماعاتAppleAirPods 2باللون الأبيض.



الاتصال: علينا أن نقول إن سماعات AirPods2Appleقدمت أداءً جيداً لناحية استقرار الاتصال، لكن ذلك يقتصر على نظام Apple، ولا يمكن استخدام اتصال الجهاز المزدوج إلا عبر نظام iOS.



الخلاصة

هذه هي أبرز مزايا سماعات HUAWEI FreeBuds 4 Airpods 2Apple من ناحية جودة الصوت وخاصية إلغاء الضجيج النشطة والاتصال والتصميم.