سماعات HUAWEI FreeBuds 4 الجديدة ترتقي بتجربتكم الصوتية إلى المستوى التالي

الوكيل الاخباري - يعدّ الصوت أحد العناصر الأساسية التي تُكمّل تجاربنا اليومية؛ فنحن محاطون كل يوم بالأصوات الصادرة من جميع الاتجاهات، وصحيح أنه شيء اعتدنا عليه، إلا أن ذلك قد يمنعنا في بعض الأحيان من سماع ما نرغب بالإصغاء إليه.

اضافة اعلان



خذوا نظرة على سماعات HUAWEIFreeBuds 4، أحدث سماعات من هواوي بتقنية البلوتوث اللاسلكية التي تواصل إرث السماعات ذات المقاس الموحد وخاصية إلغاء الضجيج النشطة التي بدأت مع سماعات HUAWEIFreeBuds 3.



توفر سماعاتHUAWEIFreeBuds 4 صوتاً بجودة الاستوديو، بالإضافة إلى خاصية إلغاء الضجيجالنشطة، والراحة غير المسبوقة. وتعمل هذه السماعات مع منتجات هواوي وأيضاً الأجهزة التي تعمل بنظاميّAndroid وiOS.

وسيتمكن المستخدمون من خلال تطبيق HUAWEI AI Life من ضبط الإعدادات، أو اكتشاف اللحظة التي يتم ارتداء السماعات فيها، والتحكم السريع، واستعلام الحالة، والتحكم بخاصية إلغاء الضجيج النشطة، وإدارة الجهاز.



جودة صوت ممتازة وغنية مماثلة لجودة الاستوديو



تستطيع مكبرات الصوت معالجة جميع ترددات الصوت، إلا أن الأمر مختلففي سماعات الأذن أو الرأس، ولهذا السبب هناك حاجة إلى ابتكار طريقةلتكرار الصوت بشكل مثالي بغض النظرعن نطاق التردد الضيق.



تستخدم سماعات HUAWEIFreeBuds 4 محركاً ديناميكياً كلاسيكياً بحجم 14.3 ملم مع غشاء خفيف الوزن ومتين، يوفر استجابة محسنة للمساعدة في تجنب الاهتزازات المنقسمة التي تتسبب بتشوهات الصوت.

وتستخدم السماعات غشاءً مركباً من البوليمر البلوري السائل المصنوع الذي يمنحه المزيد من المتانة لتوفير أصوات متوسطة وجهيرة أفضل.

وأظهرت المحركات الديناميكية التي تستخدم غشاء البوليمر المركب في العديد من الاختباراتأنها تدعم نطاق التردد الذي يصل إلى 40 كيلو هرتز، والذي يمكن أن يوفر جودة صوت احترافية ونغمات أكثر ثراءً وغنى.



ولا يكفي استخدام برنامج التشغيل الديناميكي هذا، لذلك استخدمت هواوي أنبوباًللأصوات الجهيرة فيالسماعات لتوفرالصوت الجهير بقوة وحيوية أكبر.

ويتصل هذا الأنبوب بالحجرة الخلفية للوحدة الصوتية بفتحات الهواء الخارجية، وهو جزء من محرك تحسين الصوت الجهير الذي تمت ترقيته حديثاً وأنبوب الصوت الجهير واللوحة الأم التي تشكل تجويفاً صوتياً محكم الإغلاق.

وينتج عن ذلك إحكاماً محسّناً للهواء والضغط الصوتي وأداء الصوت الجهير المحسن الذي لم يكن ممكناً من قبل فيالسماعاتالصغيرة.



وإضافةً إلى الصوت الجهير الغني وصوت الغناء الواضح والتفاصيل الغنية، تستخدم سماعات HUAWEIFreeBuds 4 أيضاً تقنية المطابقة المتكيفة مع شكل الأذن (Adaptive Ear Matching) لأول مرة في السماعات اللاسلكية ذات تصميم Open-fit .

ومن خلال الكشف التلقائي عن شكل أذن المستخدم وحالة ارتدائه، تستطيع السماعاتتحسين التأثير الصوتي بذكاء، مما يسمح للمستخدمين بالحصول على جودة صوت متسقة وعالية الدقة بغض النظر عن حالة الارتداء.





سماعات لاسلكية Open-fit بخاصية إلغاء الضجيج النشطة الرائدة في القطاع



عادةً ما تأتي السماعات التي تتميز بخاصية إلغاء الضجيج النشطة بتصميم داخل الأذن، لكن على الرغم من التحديات التقنية، تمكنت هواوي من توفير خاصية إلغاء الضجيج النشطة في السماعات ذات تصميم Open-fit التي توفر تجربة ارتداء أكثر متعة وراحة، نظراً لأن هناك احتمالية أقل بأن يشعر المستخدم بتراكم ضغط الهواء داخل الأذن.



أدّت التحديات الكثيرة مثل كيفية ملائمة السماعات مع أذن المستخدم لتوفير الراحة المطلقة، بالإضافة إلى الخوارزميات المناسبة لإلغاء الضجيج إلى اعتماد الميكروفونات المزدوجة المستخدمة في سماعات HUAWEIFreeBuds 4.

وإلى جانب تقنية التنسيق حسب شكل الأذن، يساعد تصميمها على معالجة المشكلة عن طريق ضبط الموسيقى تلقائياً حسب أذنيّ المستخدم.

وعندما يقوم المستخدمون بتفعيل خاصية إلغاء الضجيج النشطة، تكتشف السماعات تلقائياً شكل قناة الأذن، ثم تحدد أفضل معايير إلغاء الضوضاء لتوفير أفضل تجربة استماع.



إضافةً إلى ذلك، تتميز سماعات HUAWEIFreeBuds 4 بهيكل متدرج مقاوم للرياح يمنع ضوضاء الرياح القوية بشكل فعال ويحد من وصولها مباشرةً إلى الميكروفون، مما يوفر تأثيرات أفضل لمقاومة الرياح.



تصميم مميز لراحة فائقة



يجب أن توفر السماعات الأداء المتفوق ومستويات الراحة التي تسمح بارتدائها لفترات طويلة.

وصممت هواوي سماعات HUAWEI FreeBuds 4 لتضم نظام تقييم ثلاثي الأبعاد ينظر بشكل أساسي إلى راحة ارتداء السماعات من ثلاث زوايا تشمل ضغط الشفط والثبات والاحتكاك، ثم يتم إجراء اختبارات الإجهاد لمحاكاة كيفية ارتداء السماعات.

وبعد اختبار أكثر من 10 آلاف نموذج للأذن البشرية، صُممت سماعات HUAWEIFreeBuds 4 مع مراعاة تقييمات الراحة في هذه الاختبارات لضمان الراحة المثالية خلال الارتداء لدى جميع المستخدمين.









المساعد الصوتي لأسلوب حياة أفضل



تعمل سماعات HUAWEIFreeBuds 4 أيضاً كميكروفون خارجي عند تصوير مقاطع الفيديو.

وبفضل الميكروفون عالي الحساسية، يمكنكم تسجيل الصوت بدقة عاليةتبلغ 48 كيلو هرتز للاحتفاظ بتفاصيل الصوت.

وتدعم السماعات وضع الكمون المنخفض أيضاً، وهو مثالي للمستخدمين الذين يحبون ممارسة الألعاب سريعة الوتيرة.



يرغب المستخدمون في معظم الأوقات بالتحكم في تشغيل الفيديوهات والموسيقى أو الرد على المكالمات دون الحاجة إلى إخراج هواتفهم الذكية، وهذا ما دفع العلامة لتزويد سماعات HUAWEIFreeBuds 4 بأدوات تحكم بسيطة مبنية مباشرةً على السماعة.

فيتيح النقر مرتين على جذع السماعة الرد/رفض المكالمة وتشغيل/إيقاف الموسيقى مؤقتاً وتشغيل الأغنية السابقة/التالية وتفعيل المساعد الصوتي والتحكم بمستوى الصوت أثناء التمرير للأعلى والأسفل.

إضافةً إلى ذلك، يمكن تفعيل وإيقاف خاصية إلغاء الضجيج النشطة بالضغط لفترة طويلة على جذع السماعة.



في هذا العصر الرقمي الحالي، يمتلك العديد من المستخدمين عادةً أكثر من جهاز واحد وقد يكون من المتعب إن كانوا يريدون توصيل السماعات بأجهزة متعددة تثبيت إعداداتها في كل مرة يتم استخدامها.

وتدعم سماعاتHUAWEIFreeBuds 4 الاتصال الثنائي بالأجهزة سواء كان بالهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الحاسوب المحمول أو الساعة الذكية أو حتى أجهزة من علامات تجارية أخرى.



على سبيل المثال، عندما يكون المستخدم يشاهد شيئاً على الجهاز اللوحي وترده مكالمة على الهاتف الذكي، سيقوم الجهاز اللوحي تلقائياً بإيقاف الحلقة مؤقتاً وستتحول سماعات الأذن إلى الهاتف الذكي كي يتمكن المستخدم من الرد على المكالمة.



التزاماً بمسيرة العلامة في تقديم أكثر الابتكارات التقنية تطوراً، تنضم سماعات HUAWEI FreeBuds 4 إلى مجموعة منتجات هواوي التي غيرت طريقة تفاعل المستخدمين مع الأجهزة.

وتعدّ هذه شهادة حقيقية على قدرات هواوي في تلبية احتياجات المستخدم والارتقاء بتجربة الصوت إلى المستوى التالي.



تتوفر سماعة HUAWEI FreeBuds 4 في الأردن باللون الفضي، وبسعر 139 دينارًا، مع هدية مجانية عبارة عن غطاء للسماعات متوفرة بكمية محدودة.

يمكنك شراؤها الآن من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني، عبر الرابط التالي: https://huaweieshop.jo/accessories/huawei-freebuds-4، أو من خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: https://www.cellavenuestore.com/product/huawei-freebuds-4/، أو عبر زيارة أي من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.