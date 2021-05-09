سماعات HUAWEI FreeBuds 4i تحصل على شهادة Smart Green من SGS

الوكيل الاخباري - أعلنت هواوي أن سماعات HUAWEI FreeBuds 4i حصلت على الميدالية الخضراء الذكية (Smart Green Medal) من SGS، وهي منظمة معترف بها دوليًا للفحص والتقييم والاختبار وإصدار الشهادات.

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تشير الشهادة إلى أن سماعات HUAWEI FreeBuds 4i قد حققتمستوياترائدة في الصناعة لحماية البيئة والصحة والسلامة.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتماد منتجات هواوي الصوتية من قبل SGS.

في عام 2020، حصلت سماعات HUAWEI FreeBuds Pro الرائدة من هواوي على أول ميدالية خضراء ذكية (Smart Green Medal) في العالم صادرة عن SGS.



شهادة SGS الرسمية



SGS هي منظمة معترف بها دوليًا للتفتيش والتقييم والاختبار وإصدار الشهادات، وتتمتع بخبرة واسعة في البحث والتطوير القياسي.

منذ بداية أبحاث هواوي وتطويرها بشأن المعايير الخضراء للمنتجات الصوتية الذكية، قدم فريق خبراء SGS بنشاط المشورة والحلول المهنية لمساعدة منتجات هواوي الصوتية على الوصول إلى مستوى عالٍ من المعايير الخضراء.



بخلاف اعتماد المنتجات العادية، اتبع الخبراء في SGS متطلبات الميدالية الخضراء الذكية، وقاموا بتقييم المنتج بشكل شامل من الأبعاد الخمسة، بما في ذلك سلامة المواد، وسلامة الاستماع، وسلامة الارتداء، والسلامة من الإشعاع، وسلامة البطارية لضمان صحة المستهلك والسلامة عند استخدام المنتج، وتقليل التأثير على البيئة عند التخلص من المنتج.





تختلف الميدالية الخضراء الذكية (Smart Green medal) عن شهادات المنتجات الاستهلاكية العادية،فلديها معيار أعلى تقوم بتقييم المنتج علميًا ومعترف بها على نطاق واسع في الصناعة.

لا توفر شهادة SGS للمستهلكين منتجات صوتية أفضل وأكثر اخضرارًا وصحة وأمانًا فحسب، بل تحفز أيضًا صناعة المنتجات السمعية الذكية بأكملها في قيادة المعايير الخضراء.



مفهوم المنتج الأخضر



تلتزم هواوي بالوفاء بمسؤولياتها الاجتماعية وحماية صحة المستخدمين والبيئة من خلال ابتكارات تكنولوجية صديقة للبيئة وموفرة للطاقة.

بعد سنوات من التقدم، تم دمج مفهوم الحماية الخضراء والبيئية في جميع جوانب تخطيط منتجات هواوي وتصميمها والبحث والتطوير والتصنيع،والتسليم،والتشغيل، والصيانة.



تتبنى سماعاتHUAWEI FreeBuds 4i غشاء بوليمر PEEK + PU خفيف ومرن لتوفير تجربة ارتداء أكثر راحة. يقوم خبراء البحث والتطوير باستمرار بضبط حجم طرف الأذن المصنوع من السيليكون لضمان قدرته على التكيف مع شكل قناة الأذن بشكل طبيعي، مما يضمن عدم تعرض المستخدم لأي إزعاج.



وفي سماعاتHUAWEIFreeBuds 4i، قامت هواوي بتحسين إلغاء الضوضاء لسيناريوهات المستخدم والمواقع الأكثر شيوعًا في الحياة اليومية، مثل مراكز التسوق،والحافلات، ومحطات القطار والمكاتب.

تم إجراء المزيد من المعايرات لمعالجة الضوضاء النموذجية. بهذه الطريقة، تم تحسين أداء إلغاء الضوضاء بشكل أكبر لتقديم تجربة استماع مريحة.



فيما يتعلق بالسلامة الإشعاعية، فإن قيمة معدل الامتصاص النوعي (SAR) لسماعات HUAWEI FreeBuds 4i أقل من 40 بالمئة من معيار SAR الدولي لحماية صحة المستهلكين.

تم تصميم عمر بطارية سماعاتHUAWEI FreeBuds 4i أيضًا وفقًا لأعلى معايير الصناعة لمتطلبات السلامة لضمان سلامة المستخدمين.



أداء عام ممتاز



بصرف النظر عن الميدالية الخضراء الذكية (Smart Green Medal)، تعمل سماعات HUAWEI FreeBuds 4i أيضًا بشكل جيد بشكل عام.

ترث جودة الصوت الرائعة من سلسلة سماعات HUAWEI FreeBuds وعمر البطارية القوي، بالإضافة إلى خاصية إلغاء الضجيج النشطة، والتصميم الأنيق لتقديم تجربة رائعة.



تحتوي سماعات HUAWEI FreeBuds 4i على وحدة صوتية مخصصة تتيح صوتًا عالي الجودة.

يوجد داخل هيكلها المضغوط محرك ديناميكي كبير بحجم 10 مم يتيح نطاقًا أوسع من السعات للحصول على أصوات جهير أقوى. عمر البطارية أيضًا أحد الميزات البارزة. مع تشغيلخاصية إلغاء الضجيج النشطة -ANC، يمكن لـسماعات HUAWEI FreeBuds 4i تقديم 7.5 ساعة من تشغيل الموسيقى المستمر أو 5.5 ساعة من المكالمات الصوتية بشحن كامل، كما توفر 4 ساعات من تشغيل الموسيقى بعد شحن لمدة 10 دقائق فقط.

بالإضافة إلى ذلك، تكتشف سماعات HUAWEI FreeBuds 4i الضوضاء المحيطة من خلال الميكروفونات وتولد موجات صوتية عكسية لتقليل الضوضاء. تستهدف خوارزمية إلغاء الضوضاء سيناريوهات صاخبة نموذجية مثل مركز تجاري مزدحم أو وسيلة نقل عام صاخبة أو محطة قطار أو مكتب أو صوت بشري لتحسين تجربة إلغاء الضوضاء.



تتميز سماعات HUAWEI FreeBuds 4i بتصميم منحنٍ، صغير الحجم وخفيف الوزن. وبالإضافة إلى الألوان الكلاسيكية مثلالأبيض السيراميكي، الأسود الكربوني، تتوفر أيضًا بلون حيوي هو الأحمر.



مجهزة بأحدث تقنيات الصوت من هواوي، تلتزم سماعات HUAWEI FreeBuds 4i بتزويد المستخدمين بتجربة صوتية عالية الجودة.

وبصفتها شركة تقنية عالمية، تلتزم هواوي بحماية البيئة، فضلاً عن حماية صحة المستخدمين وسلامتهم. من خلال التقدم التكنولوجي، تهدف هواوي إلى تحسين جودة حياة المستهلكين، وتعزيز التنمية المستدامة للصناعة، وقيادة الصناعة لتكون أكثر وعياً بالبيئة.