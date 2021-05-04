سماعات HUAWEI FreeBuds 4i تحقق نجاحاً كبيراً باستقطاب المستهلكين في الأردن

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة هواوي عن نجاحها الكبير في مبيعات سماعات HUAWEI FreeBuds 4i في الأردن، والتي شهدت زيادة بنسبة 100% مقارنةً بالإصدار السابق HUAWEI FreeBuds 3i.

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ويسلط هذا النجاح الضوء على الطلب المتزايد بين المستهلكين في المملكة على الأجهزة الصوتية المتطورة ذات الجودة العالية، والتي يسهل استخدامها واتصالها بسلاسة مع الأجهزة الذكية الأخرى.

وتوفر سماعات HUAWEI FreeBuds 4i الجديدة والأنيقة الصوت بجودة عالية، وعمر بطارية أطول، وخاصية إلغاء الضجيج النشطة (ANC)، وهي أحدث إضافة إلى مجموعة أجهزة الصوت من هواوي.

وبفضل تقنياتها الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة، مُنحت هذه السماعات شهادة Smart Green من SGS، وهي منظمة للفحص والتقييم والاختبار وإصدار الشهادات معترف بها دولياً.



ويعدّ هذا الإنجاز انعكاساً للثقة التي بنتها هواوي مع المستهلكين في الأردن من خلال مجموعة أجهزتها الصوتية المبتكرة. وتوفر هذه المنتجات للمستخدمين مجموعة متنوعة من الخيارات، كل منها مثالي للاستخدام في سيناريوهات مختلفة.

قال جيسي لان، رئيس أجهزة هواوي في المشرق العربي: "لا زلنا نواصل أعمالنا بنجاح في الأردن، ويعود الفضل بذلك إلى منتجاتنا الجديدة والمتنوعة التي نطرحها باستمرار في السوق المحلي مثل الأجهزة القابلة للارتداء، وأجهزة الحاسوب الشخصي، والأجهزة اللوحية، وغيرها الكثير.

ويعدّ النجاح الكبير الذي تحققه سماعات HUAWEI FreeBuds 4i خير دليل على تميّز أجهزتنا وتلبيتها لاحتياجات المستهلكين المختلفة".

وأضاف: "سنستمر في تقديم منتجات وتجارب جديدة ومميزة لعملائنا في السوق الأردني، وقد وضعنا الاستراتيجية الجديدة لعام 2021، ورغم التحديات المستقبلية إلا أنه لدينا الثقة الكاملة بتحقيق المزيد من التقدم بأعمالنا.

نتوجه بالشكر الجزيل لعملائنا على ثقتهم، ونعدهم بتقديم كل ما هو جديد لتلبية احتياجاتهم ومواكبة تطلعاتهم".



تشتمل محفظة الأجهزة الصوتية لدى هواوي في الأردن سماعات الستيريو اللاسلكية الحقيقية HUAWEI FreeLace Pro الجديدة ذات حزام الرقبة المثالية لممارسة التمارين الرياضية، بالإضافة إلى سلسلة HUAWEI FreeBuds، والتي تشمل سماعات HUAWEI FreeBuds 4i الجديدة، وHUAWEI FreeBuds 3، وHUAWEI FreeBuds 3i، وHUAWEI FreeBuds Pro، وهي الخيار الأمثل للاستخدام اليومي.

وتشكل كل تلك المنتجات المذهلة جزءاً من استراتيجية هواوي لحياة سلسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي، والتي تركز على إنشاء نظام بيئي مترابط للأجهزة الذكية التي تتيح تجربة مستخدم أكثر ذكاءً واتصالاً بشكل عام.