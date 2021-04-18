سماعات HUAWEI FreeBuds 4i: صوت نقي.. أداء رائع.. تصميم عملي... وتواصل سلس

الوكيل الاخباري - إذا كنت ترغب باقتناء سماعة أذن لاسلكية ترافقك في مختلف الأوقات، وتمنحك صوتًا نقيًا وواضحًا عند الاستمتاع بموسيقاك المفضلة، أو إجراء المكالمات، أو الانغماس بلعبتك الحماسية بعيدًا عن الضوضاء المحيطة بك، فسماعةHUAWEI FreeBuds 4i - أحدث إضافة لسلسلة سماعات HUAWEI FreeBuds الشهيرة - هي ما تبحث عنه.

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إليك أبرز المزايا التي ستدفعك لشراء هذه السماعة الرائعة المتوفرة حاليًا في الأردن دون تردد:



صوت نقي وخاصية لإلغاء الضوضاء من حولك



وضوح الصوت وجودته عامل أساسي في رحلة البحث عن سماعة الأذن اللاسلكية المناسبة، وهذا تمامًا ما توفره سماعة هواوي الأحدث HUAWEI FreeBuds 4i.

بفضل المحرك الديناميكي قياس 10 مم، والحاجز الحساس المركب من البوليمر ستحصل على صوت صافٍ ومتوازنٍ جيدًا للترددات العالية والمتوسطة والمنخفضة.

ومهما كانت البيئة المحيطة بك صاخبة، فلن تشعر بالضوضاء من حولك مع خاصية إلغاء الضجيج النشطة في سماعات HUAWEI FreeBuds 4i وتصميمها الفريد المضاد للرياح، والذي يمكن أن يحسن بشكل فعال إلغاء ضوضاء الرياح، مع ميكروفونين خارجيين يدعمان التقاط الصوت بدقة لتنغمس في عالمك الخاص.

ومع زمن الانتقال المنخفض، يظل الصوت والصورة للعبتك المفضلة دائمًا متزامنين، لتستمتع باللعب إلى أقصى درجة.



بطارية ترافقك طوال اليوم



سواء أكنت تستمع إلى الموسيقى الرائعة أو تشاهد الأفلام المسلية أو تستمتع بلعبتك المفضلة أو تجري مكالمات مع عائلتك وأصدقائك، فبالتأكيد ستحتاج إلى سماعات أذن ببطارية تدوم لأطول فترة ممكنة، وهذا ما ستحصل عليه مع سماعات HUAWEI FreeBuds 4i.

تأتي السماعة ببطارية كبيرة توفر لك 10 ساعات من الاستخدام بشحنة واحدة مع إيقاف تشغيل خاصية إلغاء الضجيج النشطة، وعند تشغيل هذه الخاصية، يمكن أن توفر لك البطارية 7.5 ساعة من تشغيل الموسيقى المستمر و5.5 ساعة من المكالمات الصوتية. وعند الاقتران بعلبة الشحن، تحصل على 22 ساعة من تشغيل الموسيقى أو 14 ساعة من المكالمات الصوتية.

وإلى جانب ذلك، تدعم سماعات HUAWEI FreeBuds 4i تقنية الشحن السريع التي تمنحك فرصة الاستمتاع بالصوت لمدة 4 ساعات مع شحن لمدة 10 دقائق فقط، لتستمتع بتجربة غامرة في أي وقت ومن أي مكان دون القلق من نفاد البطارية وأنت في الخارج.



تواصل سلس دون عناء



تمنحك سماعات HUAWEI FreeBuds 4i فرصة البقاء على تواصل مع محيطك بفضل وضع الوعي - Awareness؛ فمن خلال الضغط لفترة طويلة على مقبض سماعة الأذن، يمكنك التبديل بسهولة من وضع إلغاء الضجيج النشطة إلى وضع الوعي دون الحاجة إلى خلع سماعات الأذن، بما يتيح لك التعرف على الصوت المحيط والتواصل مع الآخرين من حولك بكل سهولة وسلاسة. وبالإضافة إلى ذلك،يُعد التحكم في سماعات HUAWEI FreeBuds 4i أمرًا سهلاً للغاية، حيث يعمل النقر المزدوج على تشغيل أو إيقاف الموسيقى مؤقتًا أو الرد على المكالمات أو إنهائها.

بينما يؤدي الضغط لفترة طويلة إلى تشغيل أو إيقاف خاصية إلغاء الضجيج النشطة أو وضع الوعي – وهي تفاعلات بديهية تضفي الراحة عند استخدام هذه السماعات الرائعة. وعند استخدام سماعات HUAWEI FreeBuds 4i مع هواتف هواوي الذكية التي تعمل بواجهة المستخدم EMUI 10.0 أو أعلى، تدعم السماعة الاقتران السريع بإشعار منبثق سيطالبك بفتح علبة الشحن. عند الاقتران، سيتم عرض معلومات البطارية الخاصة بسماعات الأذن وعلبة الشحن بوضوح.



تصميم أنيق وعملي



لتكتمل أناقتك ومظهرك العصري، صمّمت هواوي سماعات HUAWEI FreeBuds 4i بشكل مميز ورائع وبثلاثة ألوان مدهشة هي، الأحمر، والأسود الكربوني، والأبيض السيراميكي، كما تتسم علبة الشحن ذات الشكل البيضاوي بالحجم الصغير والتصميم الأصلي المبتكر. ولتحصل على الراحة التامة طوال اليوم، فإن تصميم سماعات HUAWEI FreeBuds 4i الانسيابي المناسب لقناة الأذن يمكّنك من ارتدائها بثبات وإحكام لفترات طويلة بفضل وزنها فائق الخفة الذي يقلل من الضغط على الأذن.



تتوفر سماعات HUAWEI FreeBuds 4i حاليًا في الأردن بسعر 84 دينارًا مع ضمان لمدة 12 شهرًا، وهدية مجانية عبارة عن اشتراك لمدة 3 أشهر بخدمة HUAWEI Music VIP بقيمة 10 دنانير.

لا تتردد باقتنائها عبر متجر هواوي الإلكتروني من خلال الرابط: https://huaweieshop.jo/ar/accessories/huawei-freebuds-4i، أو من خلال زيارة أي من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة، واستمتع بتجربة صوتية غامرة طوال الوقت.