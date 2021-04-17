سمّاعات HUAWEI FreeBuds 4i متوفرة الآن في الأردن لتجربة موسيقية غامرة

الوكيل الاخباري - الموسيقى بالنسبة للبعض وسيلة أساسية للتركيز، التأمّل، أو حتى لتحفيز المزاج وبث الطاقة الإيجابية.

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وهنا، قد تحتاج إلى أشكال مختلفة من الموسيقى في مختلف سيناريوهات يومك، كموسيقى الهيب هوب أو الهاوس في الصالة الرياضية، أو موسيقى الجاز في المقهى أثناء عملك عن بُعد، أو أصوات الطبيعة والموسيقى الكلاسيكية وقت الاسترخاء.

فما رأيك في سماعة لاسلكية ذكية تجعلك بنقاء صوتها ومزاياها الرائعة تنغمس في عالم آخر كلما استمعت إلى موسيقاك المفضلة مهما كان السيناريو؟



سماعة هواوي الأحدث HUAWEI FreeBuds4i تمنحك تجربة موسيقية غامرة مع الصوت عالي الجودة، والبطارية طويلة الأمد، وتقنية إلغاء الضجيج النشطة، عدا عن التصميم الأنيق والمريح الذي يمكّنك من ارتدائها طوال اليوم دون تعب. إذا كنت من محبي الموسيقى، إليك أبرز مزايا سماعات HUAWEI FreeBuds4i:



استمع بالتفصيل إلى كل نبضة، صوت، ونغمة



تتمتع سماعات HUAWEIFreeBuds 4i بجودة صوت استثنائية، وذلك بفضل المكونات المخصصة المدمجة في هيكلها الصغير. تضم السماعات محركًا ديناميكًا كبيرًا قياس 10 مم، يسمح بمدى أوسع للسعة الصوتية عندما يتعلق الأمر بالتأثيرات الصوتية الشاملة.

وقد نجحت فرق هواوي المتخصصة في دمج أدوات وإيقاعات وأنماط صوتية مختلفة لضبط جودة الصوت في السماعات HUAWEI FreeBuds 4i لتناسب تردد موسيقى البوب، مما يمنحك مزيجًا صوتيًا متوازنًا للغاية يلبي احتياجاتك اليومية في أي وقت ومن أي مكان.

أما مع تقنية إلغاء الضجيج النشطة، فستتمكن من الاستمتاع بالقطع الموسيقة والأغاني بوضوح ونقاء تمامًا كما أريد لها أن تكون حتى وسط البيئات الصاخبة.



انعزل في عالم الموسيقى الخاص بك حتى وسط أكثر البيئات صخبًا



أحيانًا، قد تتسبب أصوات بسيطة كصوت المكيّف أو أجهزة الحاسوب أو أشخاص يهمسون من حولك بتشتيت تركيزك.

لذا، تم دمج تقنية إلغاء الضجيج النشطة بسماعات HUAWEIFreeBuds 4i، حيث تكتشف الميكروفونات في السماعات الضوضاء المحيطة، وتولّد موجة صوتية عكسية للحد منها.

ولتناسب جميع سيناريوهات يومك، تستهدف خوارزمية إلغاء الضجيج سيناريوهات نموذجية مفعمة بالضوضاء، مثل المراكز التجارية المزدحمة، أو وسائل النقل العام، أو المكتب، أو الأصوات البشرية.



أما إن كنت تفضّل ألّا تلغي الضوضاء بالكامل وأن تبقى قادرًا على الاستماع إلى ما يحصل في البيئة المحيطة دون نزع سماعات الأذن، فبإمكانك تفعيل وضع الوعي – Awareness.

المثير للاهتمام، هو سهولة التبديل بين الوضعين، إذ بمجرد الاستمرار في الضغط عليها، ستقوم سماعات HUAWEIFreeBuds 4i بالتبديل بين وضع الوعي ووضع إلغاء الضجيج النشط تلقائيًا.



10 ساعات من الاستخدام المستمر بشحنة واحدة



لا داعي للقلق من نفاد البطارية إذا كنت في الخارج أو بعيدًا عن الشاحن! تم تزويد سماعات HUAWEIFreeBuds 4i ببطارية كبيرة ذات كثافة طاقة عالية في هيكل مضغوط، والتي توفر عمرًا أطول للبطارية على حزمة أصغر.

عند إيقاف تشغيل تقنية إلغاء الضجيج النشطة، توفر سماعات HUAWEI FreeBuds 4i 10 ساعات من تشغيل الموسيقى المستمر أو 6.5 ساعة من المكالمات الصوتية.

جنبًا إلى جنب مع علبة الشحن، يمكنها تحقيق 22 ساعة من تشغيل الموسيقى أو 14 ساعة من المكالمات الصوتية.

إذا تم تفعيل تقنية إلغاء الضجيج النشطة، فيمكنها توفير 7.5 ساعة من تشغيل الموسيقى المستمر، و5.5 ساعة من المكالمات الصوتية.

علاوة على ذلك، تم دعم السماعات بتقنية الشحن السريع الرائدة في القطاع، حيث توفر لك عملية شحن لمدة 10 دقائق فقط، 4 ساعات من الاستمتاع بالصوت.



راحة قصوى وتحكّم سلس



تتمتع سمّاعات HUAWEI FreeBuds4i بتصميم ملائم لقناة الأذن، وذلك لتوفير راحة أكبر أثناء ارتدائها لفترات طويلة. كذلك، تمنحك السماعات تجربة تحكم سلسة، حيث يمكن تشغيل الموسيقى والمكالمات الصوتية وتفعيل تقنية إلغاء الضجيج النشطة بحركة إيمائية.

وعند استخدام سماعات HUAWEI FreeBuds 4i مع هواتف هواوي الذكية التي تعمل بواجهة المستخدم EMUI 10.0 أو أعلى، تدعم السماعة الاقتران السريع بإشعار منبثق سيطالبك بفتح علبة الشحن. عند الاقتران، سيتم عرض معلومات البطارية الخاصة بسماعات الأذن وعلبة الشحن بوضوح.



أما إن كنت تبحث عن مكتبة ضخمة من الأغاني وخيارات غنية ومتنوعة، فتطبيق HUAWEI Music متاح بين يديك، والذي يمكنك بكل سهولة ربطه بسماعات HUAWEI FreeBuds4i لتنتقي ما تريد حسب حالتك المزاجية أو السيناريو المحيط بك، وتنغمس بالاستماع إلى الموسيقى التي تحبّ.



تتوفر سماعات HUAWEI FreeBuds 4i حاليًا في الأردن بثلاثة ألوان، هي، الأحمر، والأسود الكربوني، والأبيض السيراميكي، وهي متاحة بسعر 84 دينارًا مع ضمان لمدة 12 شهرًا، وهدية مجانية عبارة عن اشتراك لمدة 3 أشهر بخدمة HUAWEI Music VIP بقيمة 10 دنانير.

لا تتردد بشراء سمّاعتك الآن مباشرة عبر متجر هواوي الإلكتروني من خلال الرابط: https://huaweieshop.jo/ar/accessories/huawei-freebuds-4i، أو عبر زيارة أي من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.