سماعات HUAWEI FreeBuds 5i متوفرة الآن في الأردن

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة هواوي مؤخراً عن سماعات HUAWEI FreeBuds 5i اللاسلكية ذات خاصية TWS الجديدة كلياً والمعتمدة من Hi-Res مع عمر بطارية طويل وأداء أفضل في خاصية إلغاء الضجيج النشطة والتي أصبحت متوفرة اليوم في السوق الأردني.

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يوفر طرازها الحديث من سلسلة HUAWEI FreeBuds للمستخدمين صوتاً عالي الدقة مع 28 ساعة من تشغيل الموسيقى بمستوى 42 ديسيبل وعدة أوضاع مع خاصية إلغاء الضجيج النشطة. كما تتميز السماعات الجديدة بتصميم صغير ومريح مع إمكانية الاتصال بجهازين ومقاومة الماء IP54.

وتأتي متوافقة مع أنظمة التشغيل المختلفة وتشمل الأجهزة التي تعمل بنظاميّAndroid وiOS. ويستطيع المستهلكون الآن الحصول على سماعات HUAWEI FreeBuds 5i بسعر 59دينار من منصة هواوي عبر الإنترنت بالإضافة إلى تجار التجزئة المعتمدين.



تأتي سماعات HUAWEI FreeBuds 5i مزودة ببرنامج ترميز الصوت LDAC™ HD وهي معتمدة من .Hi-Res يتم تعريف Hi-Res Audio Wireless رسميًا على أنه القدرة على إعادة إنتاج النطاق الكامل للصوت من التسجيلات التي تم إتقانها من مصادر الموسيقى بجودة الأقراص المضغوطة والمقبولة على نطاق واسع والمعترف بها بين عشاق الصوت.بالإضافة إلى ذلك، تأتي سماعات الأذن مزودة بوحدة تشغيل ديناميكية عالية الحساسية مقاس 10 مم وغشاء بوليمر مركب مخصص.

يمكن لخوارزمية تحسين EQ التكيّفية المزدوجة في سماعات

HUAWEI FreeBuds 5i اكتشاف بنية قناة الأذن وحالة الارتداء وتحسن الصوت في جميع نطاقات التردد، مما يضمن توفير تجربة استماع متسقة.



توفر أحدث سماعات هواوي تأثيرات EQ التي ستسمح للمستخدمينباختيار المؤثرات الصوتية بحرية، مثل تحديد وضع Bass Boost أو Treble Boost، بحيث يمكن تخصيص كل أغنية لتناسب أذواق المستخدمين الفريدة ولتوفر تجربة استماع متميزة للجميع.

تمتلك سماعات HUAWEI FreeBuds 5i عمر بطارية طويل جداً يصل إلى 28 ساعة (مع علبة الشحن) وقدرات شحن سريعة للحفاظ على تشغيل الصوت المستمر لمدة 7.5 ساعة1 والتي يمكن أن ترتفع إلى 28 ساعة عند استخدامها مع علبة الشحن. وسيحصل المستخدم من خلال عملية الشحن السريعة لمدة 15 دقيقة في علبة الشحن على 4 ساعات من الاستماع لتلبية احتياجاتهم في فترة زمنية قصيرة.

وتتبنى سماعات HUAWEI FreeBuds 5i تقنية إلغاء الضجيج الهجينة، وهي مزودة بميكروفونين داخل الأذن وخارجها للكشف عن ضوضاء البيئة الخارجية وكذلك الضوضاء الإضافية في قناة الأذن، وتنتج موجات صوتية عكسية بدقة لإلغاء الضوضاء وتولّد 42 ديسيبل من إلغاء الضوضاء2.

وتضم السماعات هذه أيضاً خوارزمية تحسّن السمع حسب وضعية الارتداء والتي تحدد حالة ارتداء المستمع وتوفر معالم التأثير الصوتي المثلى وبالتالي ضمان تجربة استماع أفضل. وسيتمكن المستهلكون من الاختيار بين أوضاع إلغاء الضوضاء Ultra وGeneral وCozy لتكييف التأثيرات مع بيئتهم سواء كانوا في مطار مزدحم أو محطة مترو أنفاق أو مطعم أو مكتب أو منزل هادئ3.

صممت سماعات HUAWEI FreeBuds 5i بشكل أنيق لتلائم أذنيّ الإنسان تماماً كالقفّاز اليدوي.

لقيت السماعات الأخف وزناً استقبالاً جيداً لدى المستخدمون.

وتزن سماعاتHUAWEI FreeBuds 5i 4.9 غ4 فقط مما يجعلها أخف من العديد من العملات المعدنية شائعة الاستخدام. ويبلغ طول هيكلها 29 مم فقط.

مقارنةً بـسماعات HUAWEI FreeBuds 4i،تم تقصير الفتحات الصوتية بمقدار 1 مم وتم تقليل الارتفاع النسبي بمقدار الثلث، مما يجعلها أكثر قابلية للتكيف مع قناة أذن كل مستمع لتجربة ملائمة ومريحة.



تستطيع سماعات HUAWEI FreeBuds 5i الاتصال بجهازين يعملان بأنظمة تشغيل مختلفة (متوافقة مع أنظمةEMUI/Android/iOS/Windows) والتبديل تلقائياً بين الأجهزة دون فقدان أي نغمة، مما يوفر للمستخدمين تجربة اتصال صوتي سلسة وذكية.

أخيراً، تأتي سماعات HUAWEI FreeBuds 5i مزودة بخاصية مقاومة الماء IP54، مما يجعلها مجهزة لتلبية احتياجات معظم المستمعين في الحياة اليومية ويحميها من الرذاذ العرضي الذي يحدث في الجو الماطر.

وتتوفر سماعة

HUAWEI FreeBuds 5i الجديدة في الأردن بالألوان الأبيض، الأزرق والأسود بسعر 59دينار وبإمكانك اقتناؤها من خلال متجرCell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط:https://bit.ly/3WKNHJc