سماعات HUAWEI FreeLace Pro المزودة بتقنية إلغاء الضجيج النشطة تلبي جميع متطلبات الألعاب والتدريبات

الوكيل الاخباري - أصبحت الموسيقى جزءًا لا يتجزأ من التمارين اليومية، سواء أكان ذلك في صالة الألعاب الرياضية أو حتى أثناء الركض، ولهذا السبب ترى دائمًا أشخاصًا يستخدمون مجموعة واسعة من سماعات الأذن.

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يعدّ الصوت الجهير، والراحة أثناء الارتداء، وعمر البطارية عوامل مهمة يجب مراعاتها عند اختيار سماعات الأذن لتناسب استخدامك اليومي في صالة الألعاب الرياضية. من ناحية أخرى، إذا كنت من مُحبي ألعاب الهواتف الذكية، فقد يكون لديك متطلبات مختلفة أيضًا.

هل هذا يعني أنك بحاجة إلى الحصول على زوجين من سماعات الأذن؟ لمَ لا تحصل على السماعة التي يمكنك استخدامها لكليهما؟ هنا، تأتي سماعات هواوي الجديدة HUAWEIFreeLace Pro التي تم إطلاقها مؤخرًا في الأردن، إذ توفر لك أفضل ما في العالمين.



لمحبي التمارين اليومية



إذا كنت ستضع قائمة بالأشياء التي يجب حملها معك في الحقيبة التي ستأخذها إلى الصالة الرياضية، فمن المؤكد أن سماعات الأذن ستكون ضمن الخمسة الأوائل.

نظرًا لأهميتها، فأنت بحاجة إلى اختيار سماعة تناسب جميع أنواع سيناريوهات الصالة الرياضية، وسماعات HUAWEIFreeLace Pro الجديدة تهدف إلى تحقيق جميع هذه السيناريوهات.

أحد الأمثلة هي البطارية، لا أحد يريد نفاد الشحن في منتصف التمرين، أو حتى انتظار السماعة لاكتمال عملية الشحن لاستخدامها للاستماع إلى الموسيقى في الصالة الرياضية.

تأتي سماعة HUAWEIFreeLace Pro ببطارية تدوم حتى 24 ساعة بشحنة واحدة، مما يعني أنك ستحصل على طاقة بطارية كافية لممارسة التمارين الرياضية.



قد ترغب أيضًا في التخلص من كل الضوضاء غير الضرورية من حولك، خاصةً في صالة الألعاب الرياضية. هذا هو المكان الذي تقوم فيه تقنية إلغاء الضجيج النشطة بميكروفون مزدوج بدور مهم في سماعات HUAWEIFreeLace Pro.

يأخذ هذا الإعداد الضوضاء المحيطة من الضوضاء الخارجية والضوضاء المتبقية في أذنك ويولد موجات إلغاء الضوضاء لإلغاء كل ذلك.

يُستكمل هذا بعد ذلك بزوج من المشغلات الديناميكية مقاس 14 ملم، والتي عند تشغيلها ببساطة، توفر لك جودة صوت مثل الاستوديو، بينما يمنحك أنبوب الجهير المخصص صوت جهير مذهل تحبه.



هناك أوقات يتعين عليك فيها إزالة سماعات الأذن أيضًا. على سبيل المثال، للقيام بتمرين معين أو الاستماع إلى شخص ما أو حتى لإنهاء التمرين. هذا يعني عادةً إزالة سماعات الأذن الخاصة بك ووضعها مرة أخرى في حقيبة الصالة الرياضية الخاصة بك، إلا أن سماعاتHUAWEIFreeLace Pro تقدم حلاً آخر من خلال تصميم حزام العنق.

ببساطة أخرجها من أذنيك وضعها على صدرك. ستعمل المفاتيح المغناطيسية المضمنة في الجزء الخلفي من كل سماعة على لصقهما معًا على الفور للحصول على مظهر أنيق. أفضل جزء؟ يؤدي هذا أيضًا إلى إيقاف تشغيل سماعات الأذن، مما يحافظ على عمر البطارية، مع مظهرها الأنيق.

لمحبي ألعاب الهواتف الذكية



بينما تعدّ سماعات HUAWEIFreeLace Pro رفيقًا مميزًا في صالة الألعاب الرياضية، فهي أيضًا مناسبة للتمارين الذهنية، مما يجعلها خيارًا رائعًا لمحبي ألعاب الهواتف الذكية. بالتأكيد، تعدّ ميزات مثل عمر البطارية الطويل جدًا الذي يبلغ 24 ساعة، وتقنية إلغاء الضجيج النشطة للميكروفون المزدوج أمرًا أساسيًا، لكن اللاعبين يحتاجون إلى المزيد، والذي سيجدونه مع هذه السماعات الرائعة.







على سبيل المثال، يعدّ توصيل سماعات HUAWEI FreeLace Pro بجهازك أمرًا سريعًا وسهلاً. ما عليك سوى إخراج قابس USB من النوع C من صندوق التحكم في السماعات وتوصيله بمنفذ من النوع Cفي الجهاز الآخر.

يحدث الاقتران عبر البلوتوث بنقرة سريعة، ثم تكون جاهزًا للانطلاق! من خلال توصيلها، ستبدأ سماعات HUAWEIFreeLace Pro في الشحن على الفور، لذلك لن تضطر إلى حمل وصلات إضافية أيضًا.

يمكنك أيضًا توصيل السماعات بأجهزة متعددة والتبديل بينها بسلاسة دون أي انقطاع. على سبيل المثال، يمكنك لُعب الألعاب على جهازك اللوحي والتبديل على الفور إلى هاتفك الذكي عندما تتلقى مكالمة، كل ذلك بضغطة مزدوجة على زر التشغيل.



ومع ذلك، ما يجعل سماعات HUAWEIFreeLace Pro خيارًا رائعًا لمُحبي ألعاب الهواتف الذكية هو وضع الألعاب بوقت انتقال منخفض Low-Latency Gaming Mode. يعرف أي لاعب أن زمن الانتقال مهم جدًا أثناء اللعب، سواء أكان ذلك للصوت أو الشبكة أو حتى الإدخال. إن أدنى تأخير في أي من هذا قد يؤدي إلى الفوز أو الخسارة.

يستخدم هذا الوضع برنامج ترميز صوتي لاسلكي مُحسَّن يسمح للسماعات بتقليل زمن انتقال الصوت في اللعبة إلى حد كبير يصل إلى 150 ميللي ثانية! لست مضطرًا إلى التململ في أي إعدادات أيضًا، لأن سماعات HUAWEIFreeLace Pro ستعمل على تشغيلها تلقائيًا بمجرد تشغيل اللعبة على الهاتف أو الجهاز اللوحي.



حتى في سيناريوهات الاستخدام المختلفة مثل صالة الألعاب الرياضية أو الاستمتاع بالألعاب العادية إلى الألعاب ذات الكثافة العالية، أو حتى للمكالمات والموسيقى، فإن سماعات HUAWEIFreeLace Pro تناسب جميع أنواع المستخدمين وتقدم لهم كل شيء؛ فهي لا تعمل فقط كحل صوتي مميز، ولكنها أيضًا أنيقة وعصرية.



تتوفر سماعة HUAWEIFreeLace Pro حاليًا في الأردن بسعر 89 دينارًا، بألوان الأخضر الجنزاري، ساكورا الوردي، والجرافيت الأسود، ويمكنك شراؤها عبر متجر هواوي الإلكتروني: https://huaweieshop.jo، أو من خلال زيارة أي من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.



