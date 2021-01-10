سماعات Huawei FreeBuds Pro تجربة الاستماع الهادئة مع تقنية ذكية لإلغاء الضوضاء

الوكيل الاخباري - كانت الشعبية المتزايد لسماعات الستيريو اللاسلكية الحقيقية تسرق الأضواء في صناعة التكنولوجيا على مدار العامين الماضيين.

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ومع ذلك، إذا ألقيت نظرة فاحصة عليها، فقد تلاحظ حقيقة أن هناك الكثير من المنتجات العادية في سوق سماعات الستيريو اللاسلكية الحقيقية والمنتجات ذات الميزات المبتكرة والملفتة للنظر نادرة.

ومع ذلك،تعدّ Huawei FreeBuds Pro أحدث سماعات هواويابتكارًا حقيقيًا من حيث التصميم وإلغاء الضجيجوالأداء. على وجه الخصوص، أدت إضافة تقنية إلغاء الضجيج النشطة الديناميكية الذكية إلى تغيير تجربة المستخدم تمامًا في سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية. دعونا ننتقل إلى معرفة المزيد عن هذه السماعات.







سماعات Huawei FreeBuds Pro–White Ceramic



تصميم استثنائي



أولاً، من حيث المظهر، فإن تصميم جذع سماعات Huawei FreeBuds Pro مستطيل الشكل، مع خطوط ناعمة على الحواف، مقترنة بنسيج حريري. يقال أن هذا التصميم مستوحى من مفاتيح البيانو. لقد كسر هذا التصميم الجمالي المبني على الهندسة الانطباع النمطي عن تصميم سماعات أذن ستيريو لاسلكية حقيقية، وهو أمر منعش إلى حد ما.



تبدو علبة الشحن، التي تتخذ تصميمًا بيضاويًا يشبه شكل الحصاة، شعورًا جيدًا في اليد. يوجد في الجزء السفلي من العلبة منفذ شحن USB من النوع C. علاوة على ذلك، تأتي سماعات Huawei FreeBuds Pro بثلاثة ألوان مختلفة، بما في ذلك الأسودالليلي Carbon Black، والسيراميكالأبيض White Ceramicوالفضي Silver Frost، لإرضاء المستهلكين باختيار ألوان أكثر تنوعًا. يضيف اللون غير اللامع على غلافه المعدني لمسة من الرُقي.



تتيح لك التقنية الذكية لإلغاء الضوضاء الديناميكي النشطة سماع ما تريد سماعه



اليوم، تستخدم 99%من سماعات الستيريو اللاسلكية إلغاء الضجيجكحل وحيد لجميع سيناريوهات إلغاء الضجيج. عندما يتم تقليل الضوضاء، يتم تصفية الأصوات الأخرى في نفس الوقت. ومع ذلك، ليست كل الأصوات ضوضاء.

بالنسبة للمواقع الهادئة نسبيًا، فإن الكثير من عمليات إلغاء الضجيجستجعل المستخدمين يشعرون بعدم الارتياح وسيؤدي إلى ضغط على الأذنين.

لمعالجة هذه المشكلة، قدم مختبر الصوت من هواوي سماعات أذن بتقنية ذكية لإلغاء الضجيج الديناميكية النشطة. تستخدم سماعاتHuawei FreeBuds Pro ثلاثة ميكروفونات مدمجة عالية الحساسية ومستشعر بصمة عظم واحد للتعرف بسرعة على الضوضاء المحيطة بالمستخدم، والتبديل تلقائيًا بين ثلاثة أوضاع لإلغاء الضوضاء: عام ومريح وفائق.



بأخذ سيناريوهات التنقل اليومي والمكتب كمثال، في المواقع التي تكون هادئة نسبيًا، مع تمكين إلغاء الضجيج الديناميكي الذكي النشط ستشغل السماعات الوضع العام–General Mode.

في هذه الحالة، تنتج سماعات الأذن ضغطًا خفيفًا فقط على الأذنين، وراحة في الارتداء وسهولة في الاستخدام. عند المشي في شارع مزدحم، ستكتشف سماعات الأذن أيضًا البيئة وتتغير إلى الوضع المريح–Cozy Mode.

بالنسبة للأماكن الصاخبة مثل قطار الأنفاق، ستتحول سماعات الأذن فقط إلى الوضع الفائق -Ultra Mode.

في الوضع الفائق، يمكن لسماعات الأذن خفض الضوضاء بما يصل إلى 40 ديسيبل، مما يوفر تجربة صوتية أنقى، كما أنهاتساعد في حماية السمع حيث لا يتعين عليك رفع مستوى الصوت كثيرًا لتستمع بوضوح.

بالإضافة إلى أوضاع إلغاء الضجيج، تدعم سماعات Huawei FreeBuds Pro وضعي السمع. بضغطة طويلة، يمكن لسماعات الأذن التبديل بسهولة من إلغاء الضجيجإلى وضع الوعي Awareness Mode، والذي تستخدمه الميكروفونات لالتقاط الأصوات المحيطة.

ضمن Awareness Mode (وضع الوعي)، يمكنك تحديد وضع الصوت -Voice Mode لتضخيم الأصوات التي تريد سماعها وخفض الأصوات المحيطة بحيث يمكنك بسهولة إجراء محادثات مع الآخرين دون خلع سماعات الأذن. مع هذه الميزة، حتى إذا كنت في مكان تتغير فيه الأصوات المحيطة باستمرار، فإن سماعاتHuawei FreeBuds Proتمنحك تجربة صوتية مرنة ومريحة.



شاحن Huawei SuperCharge سلكي ولاسلكي لعمر بطارية أطول



فيما يتعلق بعمر البطارية، يمكن أن توفر سماعاتHuawei FreeBuds Pro سبع ساعات من تشغيل الموسيقى مع إيقاف إلغاء الضجيج، وجنبًا إلى جنب مع علبة الشحن، يمكن أن توفر 30 ساعة من تشغيل الموسيقى.

مع إلغاء الضجيج، توفر سماعات الأذن 4.5 ساعة من تشغيل الموسيقى و20 ساعة مع علبة الشحن.تدعم سماعاتHuaweiFreeBuds Pro كلاً من تقنية الشحن فائق السرعة Huawei SuperCharge السلكي واللاسلكي والتي تحقق رقماً قياسياً جديداً في سرعة الشحن.

يمكن شحن السماعات حتى 30%و 18%في 10 دقائق باستخدام الشحن السلكي واللاسلكي على التوالي. إذا كنت بعيدًا عن المنزل، فيمكنك استخدام هاتف ذكي أو جهاز كاللوحي لعكس شحن علبة شحن سماعات Huawei FreeBuds Pro.



اتصال جهاز مزدوج لنقل المكالمات بسلاسة



في الوقت الحاضر، أنت لا تستخدم سماعات البلوتوث فقط على جهاز واحد، ولكنك تستخدم جهازين في نفس الوقت، بشكل أساسي هاتف ذكي وجهاز لوحي أو حاسوب محمول، أو هاتفين ذكيين في نفس الوقت. لتلبية هذا الطلب المتزايد، تسمح سماعاتHuawei FreeBuds Pro بتوصيل جهازين يعملان على أنظمة مختلفة، من ماركات مختلفة، في نفس الوقت.

لذلك، لا داعي لإضاعة الوقت في الاقتران وإلغاء إقران سماعات الأذن مرارًا وتكرارًا. إذا كنت تستخدم الجهاز اللوحي لمشاهدة مقاطع الفيديو ولكن هناك مكالمة واردة على هاتفك الذكي، ستعطي Huawei FreeBuds Pro صوت إشعار.

عند الرد على المكالمة، سيتم إيقاف الفيديو الموجود على الجهاز اللوحي تلقائيًا وبشكل مؤقت، وعند انتهاء المكالمة سيستأنف تشغيل الفيديو. هناك الكثير من السيناريوهات لاستخدام هذه الميزة، يمكنك تجربتها بنفسك.



تحرر من هاتفك الذكي بمجرد "التمرير" أو "القرص"



"مرر" لضبط مستوى الصوت بسهولة



طريقة تشغيل سماعاتHuawei FreeBuds خالية من التحكم بواسطة الهواتف الذكية. بمجرد "التمرير" أو "الضغط" على المنطقة المخصصة على جذع سماعة الأذن، يمكنك ضبط مستوى الصوت أو تغيير الموسيقى أو إجراء المكالمات أو تشغيل/إيقاف إلغاء الضجيج. حتى لا تحتاج إلى إخراج هاتفك للتحكم، مما يمنح الاستخدام اليومي حرية أكبر.



قرصة للتحكم



بمساعدة مستشعر الضغط المدمج والمستشعر السعوي، فإن سماعات Huawei FreeBuds Pro قادرة على الحكم بدقة على نمط تحكم المستخدم لتقليل فرصة سوء اللمس. مقارنةً بتفاعل النقر للتحكم التقليدي الذي قد يتسبب في الضغط على قناة الأذن، توفر سماعات Huawei FreeBuds Pro طريقة أكثر راحة وملاءمة للمستخدمين للتفاعل.



الخلاصة:

التصميم المميز، والتحكم البديهي، والاتصال السلس للأجهزة المزدوجة، وبالطبع تجربة الصوت الغامرة التي توفرها تقنية إلغاء الضجيج الديناميكي الذكي، وغيرها من الميزات والمواصفات الذكية، جميعها تلبي احتياجات المستخدم الصوتية في ظل سيناريوهات مختلفة. إذا كنت من مستخدمي هواوي، فسيكون قرار الشراء سهلاً.

علاوة على ذلك، إذا كنت من مستخدمي الهواتف الذكية الأخرى التي تعمل بنظام Android ولكنك لا تهتم كثيرًا بالتأثير المرئي للنافذة المنبثقة، فإن سماعاتHuawei FreeBuds Pro يمكنها أيضًا أن توفر لك تجربة رائعة.

لا تتردد باقتناء أحدث سماعات هواوي Huawei FreeBuds Pro المتوفرة حاليًا في السوق الأردني بسعر 159 دينارًا، عبر متجر هواوي الإلكتروني من خلال الرابط:

https://huaweieshop.jo/accessories/huawei-freebuds-pro، أو عبر زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي، واستمتع بتجربة صوتية استثنائية.



