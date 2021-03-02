سماعة HUAWEI FreeLace Pro قريبًا في السوق الأردني

الوكيل الاخباري - ربما تكون قد سمعت بالضجة التي أحدثتها أحدث سماعة أذن بعمر بطارية طويل الأمد من هواويذات تقنية عالية الجودة لإلغاء الضوضاء – سماعة HUAWEI FreeLace Pro – المصممة لسكان المدن العصريين دائمي الحركة.

اضافة اعلان



لقد حصلنا على سماعات الأذن المذهلة والأنيقة هذه، وسنقوم معًا باستكشافها ونخبركم رأينا عنها بكل صدق.





سماعة HUAWEI FreeLace Pro.



طاقة كافية تدوم طوال اليوم



إن امتلاك طاقة كافية لقضاء يومك في سماعة أذن لا يقل أهمية عن الحصول على صوت عالي الجودة، هل توافق؟ لحسن الحظ، تأتي أحدث سماعات أذن حول الرقبة من هواوي مزودة ببطارية يمكن أن تدوم لمدة 24 ساعة (مع إيقاف تشغيل إلغاء الضوضاء) بشحنة واحدة كاملة.

سواء كنت تمارس الرياضة في الهواء الطلق أو تتنقل من المنزل إلى العمل أو العكس، فلا داعي للقلق بشأن نفاد طاقة البطارية. أفضل جزء هو شحن سماعةHUAWEI FreeLace Pro بأسرع ما يمكن.

ما عليك سوى توصيلها بهاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو الحاسوب المحمول وشاهد سحر خاصية HUAWEI HiPair - ويمكن أن توفر لك عملية شحن لمدة 5 دقائق 5 ساعات من التشغيل.



تخلص من الأصوات غير المرغوب فيها



باختصار، سماعةHUAWEI FreeLace Pro عبارة عن سماعات أذن مزودة بتقنية إلغاء الضوضاء النشطةبميكروفونينبالإضافة إلى إلغاء ضوضاء المكالمات بثلاثة ميكروفونات، والتي تم تخصيصها بعناية لتناسب صخب المدينة. ببساطة، إنها مثالية للمكالمات أو تشغيل الموسيقى أو عند مشاهدة أحدث حلقة من مسلسلك المفضل.

تحتاج أحيانًا إلى أن تكون على دراية بمحيطك مع تشغيل إلغاء الضوضاء، لحسن الحظ،تأتي سماعةHUAWEI FreeLace Pro مزودة بخاصية وضع الوعي -Awareness Mode، والتي تمكنك من سماع الإعلانات والأصوات الهامة الأخرى من حولك دون الحاجة إلى نزع سماعات الأذن.



اتصال ذكي



كالعادة مع هواوي، نتوقع أجهزة سهلة الاستخدام ومصممة بذكاء. تتيح خاصيةHUAWEI HiPair الاقتران السلس بين سماعات الأذن وهاتفك الذكي. بمجرد توصيل موصل USB-C بهاتفك الذكي، سيظهر على الهاتف الذكي تلقائيًا نافذة مطالبة بالاتصال، ويكمل إقران Bluetooth بسرعة في خطوة واحدة فقط.

بالإضافة إلى ذلك، لم يكن التبديل بين جهازين مقترنين أسهل من أي وقت مضى: على سبيل المثال، إذا كنت تحضر ندوة افتراضية على جهازك اللوحي وتلقيت مكالمة على هاتفك الذكي، يمكنك بسهولة تحويل اتصال سماعات الأذن بالهاتف عن طريق الضغط مرتين على زر الطاقة - بكل سهولة!







تعد سماعةHUAWEI FreeLace Pro أيضًا أداة رائعة لأولئك الذين يحبون ممارسة الألعاب على هواتفهم أو أجهزتهم اللوحية.

بفضل وضع Low-Latency Gaming Mode، تقلل سماعةHUAWEI FreeLace Pro زمن انتقال الصوت بشكل كبير في الألعاب.

عندما ترى ما تسمعه، يمكنك الاعتماد أكثر على حواسك السمعية لاكتساب الميزة التنافسية على خصومك في الألعاب. أخيرًا، يعد توفير الطاقة على سماعة HUAWEI FreeLace Pro أمرًا سهلاً كوضع سماعتي الأذن معًا بشكل أنيق على الصدر.

يتيح ذلك لسماعات الأذن إيقاف التشغيل تلقائيًا، وعندما يتم توصيل سماعتي الأذن للحفاظ على البطارية وعندما يتم فصلها، تستأنف السماعات الاتصال تلقائيًا.



تصميم عصري



بتصميم يلائم عشاق الموضة الشباب وسكان المدن على حد سواء،تأتي سماعةHUAWEI FreeLace Pro بمجموعة ألوان رائعة تتناسب مع أي ملابس ترتديها، كما أنها أيضًا خفيفة الوزن، مما يجعلها مريحة للارتداء طوال اليوم.



ستكون سماعة HUAWEI FreeLace Pro متاحة في الأردن بتاريخ 8 آذار 2021، بسعر ملائم جدًا 89 دينارًا، بألوان الأسود، والأخضر، والوردي.





