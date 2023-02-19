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الأحد، 19-02-2023 11:53 ص

سنة كفالة إضافية على أجهزة التلفاز من متجر سامسونج الإلكتروني

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الوكيل الإخباري - تمنح شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" زبائنها سنة كفالة إضافية على أيّ من أجهزة تلفاز سامسونج، التي يتمّ شراؤها حصرياً عبر متجر سامسونج الإلكتروني الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط:

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(TVs and Sound Devices offers | Samsung Levant).
وتأتي هذه الخطوة من سامسونج تعزيزاً للقيمة المضافة الممنوحة عبر متجرها الإلكتروني مقابل السعر لزبائن منتجات سامسونج من أجهزة الترفيه المنزلي بالتركيز على أجهزة التلفاز التي لا تزال الوسيلة الترفيهية الأولى للمستهلكين ليس فقط في المملكة، بل وفي أنحاء العالم، مع الكفالة المجانية الأطول التي تصل مدتها إلى سنتين بدلاً عن سنة كفالة واحدة، ما يعزز من مزايا هذه المنتجات ويبقيها خياراً مثالياً للراغبين في الاستمتاع بأوقاتهم مع أجهزة لا تضاهى بوظائفها العملية وتقنياتها المتطورة وخصائصها التي تمزج بين الجودة والكفاءة والمتانة، إلى جانب التصاميم التي تمتاز ببساطة متناهية تضفي عليها جمالاً مطلقاً وتتناسب مع مختلف الديكورات والمساحات المنزلية، بما يرتقي بتجربة المشاهدة وينقلها إلى مستويات أعلى.


ويشار بأن أجهزة تلفاز سامسونج تقدم تجربة مشاهدة مختلفة تتطور عاماً بعد عام، ما أهل شركة سامسونج لتتصدر سوق أجهزة التلفاز العالمية لستة عشر عاماً متتالية، وفقاً لتقرير شركة أبحاث السوق Omdia.

 




 

 


 

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