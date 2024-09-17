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سنوات من SmartThings: كيف غيّرت سامسونج مفهوم المنازل الذكية

اعهخ
SmartThings
الثلاثاء، 17-09-2024 12:20 م

الوكيل الإخباري-   يُعتبر SmartThings من سامسونج تطبيقاً رائداً في مجال المنازل الذكية المتصلة منذ عقد من الزمن، حيث يواصل مسيرته في إعادة تعريف أتمتة المنازل ووضع معايير جديدة للكفاءة والأمان. ومن خلال تمكين المستخدمين من التحكم بأجهزتهم المنزلية باستخدام هواتفهم الذكية، يُسهم SmartThings في تبسيط الروتين اليومي من خلال الإشعارات المخصصة وميزات الأتمتة المتقدمة، ما يجعل الحياة اليومية أكثر راحة وسلاسة.

وانطلق SmartThings كمنصة إنترنت الأشياء (IoT) من سامسونج، تساهم في ربط منتجات سامسونج ومجموعة واسعة من الأجهزة من الشركات الشريكة. وقد تطور ليقدم تجربة متصلة سلسة ومصممة لتلبية احتياجات أنماط الحياة المتنوعة.

وبفضل نمو عدد المشتركين من 100 مليون في عام 2019 إلى أكثر من 350 مليون بحلول أغسطس 2023، تمكن SmartThings من ترسيخ مكانة سامسونج كشركة رائدة في مجال المنازل الذكية. وتستمر المنصة في توسيع نفوذها في مجال إنترنت الأشياء (IoT) من خلال تعزيز قدراتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى توسيع نطاق وصولها إلى مجال الأعمال بين الشركات.

قم بالاطلاع على الرسم البياني أدناه لاستكشاف رحلة SmartThings من سامسونج الغنية بالابتكار، وتعرف على هذا التطبيق الرائد الذي أحدث ثورة في مجال أتمتة المنازل على مدار العقد الماضي.

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