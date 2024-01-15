الإثنين 15-01-2024
الوكيل الاخباري
 

جنوب افريقيا : هذه هي الإجراءات الاحترازية التي طالبنا بها محكمة العدل الدولية !

الخارجية الصينية: نسعى لحل مشكلة أوكرانيا بالتعاون مع المجتمع الدولي

مندوبا عن الملك... العيسوي يرعى الاحتفال بيوم الشجرة بالقطرانة

فلسطينيون: هذه أصعب لحظة خلال 100 يوم من الحرب على غزة

انفجارات ضخمة تهز مخيم البريج وجحر الديك

نشامى فريق الأمن للجودو يغادرون للمشاركة في بطولة الشرطة العربية

أسيران من جنين يدخلان عامهما الـ22 في سجون الاحتلال

4 إصابات بتصادم 5 مركبات قرب جامعة العلوم والتكنولوجيا - صور

البريد الأردني يتوسع بتقديم خدمات السحب والايداع لحسابات التوفير

الهلال الأحمر بغزة: الوضع كارثي جدا بسبب البرد والنزوح

عاجل

الاحتلال يواصل القصف مخلّفا عشرات الشهداء والجرحى بقطاع غزة

الإثنين، 15-01-2024 10:23 ص

سنيورة للصناعات الغذائية تتبرع بـ 100 طن من منتجاتها لغزة عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

1


الوكيل الإخباري - صرح السيد طارق العقاد، رئيس مجلس إدارة شركة سنيورة للصناعات الغذائية، عن تبرعها بـ 100 طن من منتجاتها الغذائية لقطاع غزة، أي ما يزيد عن 120,000 عبوة من اللحوم المعلبة بحجم عبوات 800 غرام بقيمة حوالي 470,000 دولار، كجزء من المساعدة العاجلة والطارئة لدعم جهود إغاثة أهلنا في غزة خلال الظروف الصعبة الراهنة. وقد تم التبرع عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والتي تعمل بشكل مستمر و سريع و فعال لتوصيل قافلات من المساعدات الانسانية الى قطاع غزة بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وسيساهم دعم شركة سنيورة في تأمين جزء من الاحتياجات الغذائية العاجلة لأهلنا من مختلف أرجاء قطاع غزة.اضافة اعلان

وقال العقاد أن التزامنا بالجهود الجماعية في أوقات الأزمات هو جزء من إيماننا بدورنا في المسؤولية الاجتماعية للشركات وقوة التضامن في تعزيز الحقوق الإنسانية الأساسية لأخواننا وأخواتنا في قطاع غزة. ودعى شركات القطاع الخاص المنتجة والمسوقة للمواد الغذائية للمساهمة في تقديم الدعم العاجل كل بدوره وامكانياته بهدف المساهمة في جهود الإغاثة في غزة خلال ما هو بالفعل مأساة إنسانية غير مسبوقة، مشدداً على ضرورة حشد أقصى الجهود لتخفيف المعاناة على شعبنا وتلبية احتياجاته الأساسية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Safwa Islamic Bank Announces 43rd Branch Opening

بنك صفوة الإسلامي يفتتح فرعه الـ43 في العاصمة عمان

Untitled

شركة جوبترول تطلق حملة تعريفية وترويجية تحت عنوان "جوبترول هي “065800700”

New CEO (1)

تعيين نيكولا دفيليير رئيسًا تنفيذيًا لـ "مجموعة المطار الدولي"

2

سامسونج ترتقي بمستقبل التنظيف عبر إطلاق مجموعة جديدة من المكانس الكهربائية المعزّزة بالذكاء الاصطناعي في معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة 2024

Jordanian Ministry of Digital Economy and Entrepreneurship Leads Delegation of Local Tech Leaders on Strategic Visit to Singapore

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية تطلق منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني السنغافوري بمشاركة وفد مرافق من قادة التكنولوجيا الأردنيين في إطار زيارة العمل الأردنية لسنغافورة

1

رئيس الوزراء يرعى إطلاق استراتيجية "البوتاس العربية" للأعوام (2024- 2028) ويفتتح مبنى الإدارة الجديد للشركة في غور الصافي

أخبار متعلقة
Hbtf

مليون و 300 ألف دينار مجموع دعم بنك الإسكان لمبادرات التبرع لأهالي غزة

IMG-20231120-WA0061

كيا الأردن وأكاديمية "ميوزك ويل" يقيمان يوماً تضامنياً لدعم فلسطين